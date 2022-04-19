Учебная неделя начнется с гимна: министр просвещения рассказал, как изменится жизнь школьников с 1 сентября
В новом учебном году школьников ждут любопытные изменения
С 1 сентября нового учебного года школьники будут начинать каждую учебную неделю с исполнения гимна. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
— Исполнение гимна в начале учебной недели будет проводиться в каждой школе с 1 сентября следующего учебного года, — объявил Кравцов.
Ранее министр просвещения рассказал, что с 1 сентября следующего учебного года школьникам, начиная с первого класса, начнут преподавать историю.
— У нас с первого класса будет историческое фактически просвещение, — рассказал Сергей Кравцов. — История изучается, она будет изучаться с пятого класса, но уже с начальной школы можно обсуждать в рамках предмета «Окружающий мир» историю своей семьи, своего края, своего региона, малой родины. Посещать музеи, выставки, это можно делать будет в рамках внеурочной, внеклассной деятельности.
На предложение Сергея Кравцова уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают, что для первоклассников слишком рано начинать изучать историю.
— Семилетки интересуются абсолютно всем тем же, что и взрослые. И наше министерство просвещения абсолютно уполномочено принимать такие решения, и они реализуют свои полномочия, — объяснил Дмитрий Песков.