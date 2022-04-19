Учебная неделя начнется с гимна: министр просвещения рассказал, как изменится жизнь школьников с 1 сентября

С 1 сентября нового учебного года школьники будут начинать каждую учебную неделю с исполнения гимна. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

— Исполнение гимна в начале учебной недели будет проводиться в каждой школе с 1 сентября следующего учебного года, — объявил Кравцов.

Ранее министр просвещения рассказал, что с 1 сентября следующего учебного года школьникам, начиная с первого класса, начнут преподавать историю.

— У нас с первого класса будет историческое фактически просвещение, — рассказал Сергей Кравцов. — История изучается, она будет изучаться с пятого класса, но уже с начальной школы можно обсуждать в рамках предмета «Окружающий мир» историю своей семьи, своего края, своего региона, малой родины. Посещать музеи, выставки, это можно делать будет в рамках внеурочной, внеклассной деятельности.