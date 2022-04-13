Как новосибирские школьники будут отдыхать в майские праздники

Руководство школ Новосибирской области самостоятельно принимает решение о количестве выходных дней на майских праздниках. Исключение составляют официальные даты — среди них 1 и 9 мая. Об этом в разговоре с НГС сообщил министр образования региона Сергей Федорук.

— Выходные дни определяет образовательная организация. Учащиеся будут отдыхать в зависимости от учебных планов — всё в рамках действующего законодательства. Каждая школа самостоятельно устанавливает выходные дни в зависимости от 5- или 6-дневной учебной недели, — сказал министр образования.