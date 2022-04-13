Как новосибирские школьники будут отдыхать в майские праздники
Россиян ждут длинные выходные в следующем месяце
Руководство школ Новосибирской области самостоятельно принимает решение о количестве выходных дней на майских праздниках. Исключение составляют официальные даты — среди них 1 и 9 мая. Об этом в разговоре с НГС сообщил министр образования региона Сергей Федорук.
— Выходные дни определяет образовательная организация. Учащиеся будут отдыхать в зависимости от учебных планов — всё в рамках действующего законодательства. Каждая школа самостоятельно устанавливает выходные дни в зависимости от 5- или
НГС поинтересовался у школ, как будут отдыхать их учащиеся в мае. Представители учебных заведений заявили, что такой информацией пока не обладают.
— Приказа еще нет, — сообщили в одной из школ.
Также напоминаем, как будем отдыхать в майские праздники в 2022 году. Каникулы разобьет трехдневная рабочая неделя. Праздники продлятся с 1 по 3 мая (суббота, 30 апреля, — также выходной день) и с 7 по 10 мая. Рабочая неделя между майскими праздниками продлится с 4 по 6 мая. После празднования Дня Победы россиян снова ждут три рабочих дня — с 11 по 13 мая.
Сегодня стало известно, что суд не удовлетворил жалобу директора переполненной школы