Не запутайтесь в выходных: как отдыхаем на майских праздниках в 2022 году

В этом году между майскими праздниками вклинится трехдневная рабочая неделя: они продлятся с 1-го по 3-е (суббота, 30 апреля, — также выходной день) и с 7-го по 10-е. Рабочая неделя между майскими праздниками продлится с 4-го по 6-е мая. После празднования Дня Победы россиян снова ждет три рабочих дня — с 11-го по 13 мая.