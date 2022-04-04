Не запутайтесь в выходных: как отдыхаем на майских праздниках в 2022 году

В этом году между майскими праздниками вклинится трехдневная рабочая неделя: они продлятся с 1-го по 3-е (суббота, 30 апреля, — также выходной день) и с 7-го по 10-е. Рабочая неделя между майскими праздниками продлится с 4-го по 6-е мая. После празднования Дня Победы россиян снова ждет три рабочих дня — с 11-го по 13 мая.
Будут ли еще затяжные праздники после майских? Производственный календарь на 2022 год говорит, что такого ждать больше не придется. В июне лишний день отдыха выпадет на время празднования Дня России (понедельник, 13 июня), а в ноябре — на День народного единства (пятница, 4 ноября).
В прошлом году майские выходные изначально тоже были разбиты короткой рабочей неделей. Но в конце апреля президент России Владимир Путин объявил выходными дни с 1-го по 10 мая. Об этом главу государства попросила глава Роспотребнадзора Анна Попова, мотивировав свою просьбу тем, что с непрерывными майскими праздниками легче делать эпидемический прогноз.
Кстати, мы делали календарь, в котором отмечено, когда выгодно отдыхать по дням, а когда — по деньгам. Если вы еще не выбрали дату отпуска (хотя по закону уже должны были это сделать), то изучайте. А для тех, кто планирует посвятить майские праздники работе в огородах, у нас есть небольшая инструкция — проверьте, всё ли вы сделали.