Новосибирский суд отклонил жалобу директора переполненной школы к Роспотребнадзору

Октябрьский районный суд не удовлетворил жалобу директора переполненной школы № 76 Надежды Равлюк к Роспотребнадзору Новосибирской области. Теперь ее могут оштрафовать на 30 000 рублей.



Напомним, что Роспотребнадзор передал в суд материалы по делу об административном правонарушении директора школы. В постановлении, которое подписала замруководителя управления Лада Самойлова, говорилось о том, что в школе нарушены санитарно-эпидемиологические требования к условиям отдыха и оздоровления детей, воспитания и обучения. После этого Надежда Равлюк подала жалобу в Октябрьский суд на то, что Роспотребнадзор решил оштрафовать ее на 30 000 рублей.