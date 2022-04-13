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Новосибирский суд отклонил жалобу директора переполненной школы к Роспотребнадзору

Ей грозит штраф в 30 000 рублей

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Сама директор не прокомментировала решение суда

Сама директор не прокомментировала решение суда

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Октябрьский районный суд не удовлетворил жалобу директора переполненной школы № 76 Надежды Равлюк к Роспотребнадзору Новосибирской области. Теперь ее могут оштрафовать на 30 000 рублей.

Напомним, что Роспотребнадзор передал в суд материалы по делу об административном правонарушении директора школы. В постановлении, которое подписала замруководителя управления Лада Самойлова, говорилось о том, что в школе нарушены санитарно-эпидемиологические требования к условиям отдыха и оздоровления детей, воспитания и обучения. После этого Надежда Равлюк подала жалобу в Октябрьский суд на то, что Роспотребнадзор решил оштрафовать ее на 30 000 рублей.

— 13 апреля 2022 года Октябрьским районным судом жалоба директора МБОУ СОШ № 76 Новосибирска оставлена без удовлетворения. Суд, рассмотрев жалобу представителя МБОУ Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 76», пришел к выводу о том, что образовательным учреждением не предприняты все зависящие от него меры по соблюдению установленных законодательством правил и норм. В связи с чем, установлена вина образовательного учреждения в совершении вменяемого администра­тивного правонарушения, — говорится в сообщении на сайте Октябрьского районного суда.

Решение может быть обжаловано в Новосибирский областной суд. В разговоре с НГС Надежда Равлюк сообщила, что не знакома с решением Октябрьского районного суда.

В школу № 76 ходят дети из микрорайона «Европейский берег». При этом ранее родители заявляли, что готовы собрать деньги на оплату штрафа директора. По словам председателя ТОС «Европейский берег» Максима Егорова, Надежда Равлюк отказывалась принимать детей в школу из-за переполненности, но потом прокуратура обязала ее это сделать.

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