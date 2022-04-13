Новосибирский суд отклонил жалобу директора переполненной школы к Роспотребнадзору
Ей грозит штраф в
Октябрьский районный суд не удовлетворил жалобу директора переполненной школы
Напомним, что Роспотребнадзор передал в суд материалы по делу об административном правонарушении директора школы. В постановлении, которое подписала замруководителя управления Лада Самойлова, говорилось о том, что в школе нарушены санитарно-эпидемиологические требования к условиям отдыха и оздоровления детей, воспитания и обучения. После этого Надежда Равлюк подала жалобу в Октябрьский суд на то, что Роспотребнадзор решил оштрафовать ее на
— 13 апреля 2022 года Октябрьским районным судом жалоба директора МБОУ СОШ
Решение может быть обжаловано в Новосибирский областной суд. В разговоре с НГС Надежда Равлюк сообщила, что не знакома с решением Октябрьского районного суда.
В школу