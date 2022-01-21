Директор переполненной школы № 76 пожаловалась в суд на Роспотребнадзор, который пытается ее оштрафовать

В Октябрьский районный суд Новосибирска поступила жалоба на постановление Роспотребнадзора о штрафе для директора переполненной школы № 76. После проверки ведомства Надежде Равлюк грозит штраф в 30 000 рублей за нарушением санитарно-эпидемиологических требований при обучении детей.
— Дата рассмотрения жалобы Надежды Равлюк еще не назначена, — сообщили НГС в Октябрьском районном суде. — Для рассмотрения по существу судом направлен запрос в Роспотребнадзор для истребования постановления об административном правонарушении.
Отметим, что суд еще не принял решение — штрафовать или не штрафовать Равлюк на основании материалов надзорного органа. Директор отказалась комментировать ситуацию НГС.
10 января в адрес губернатора Новосибирской области, мэра Новосибирска и регионального управления Роспотребнадзора поступило обращение жителей «Европейского берега». Люди просили не наказывать Надежду Равлюк за переполненность заведения.
— На директора школы № 76 Равлюк Надежду Николаевну подали заявление в суд из-за большого количества учеников. Ей грозит наказание в 30 000 рублей и неприятный факт в ее личной безупречной репутации. Жители микрорайона «Европейский берег» считают это наказание издевательством и призывают скорее ввести в эксплуатацию новую школу № 220, которая строится внутри микрорайона «Европейский берег», — говорится в обращении к губернатору.
В Новосибирске сейчас насчитывается пять школ, где число учащихся превышает проектную наполняемость здания более чем в 2,5 раза. Подробности — в публикации НГС.