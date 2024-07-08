Ждите денег: работающим пенсионерам вернули индексацию — когда вырастут выплаты

Размер прибавки к пенсии будет зависеть от уровня инфляции Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Решение об индексации выплат работающим пенсионерам принято окончательно — Владимир Путин подписал закон, который озвучил в начале июня на ПМЭФ. Ежегодная индексация пенсий для них была заморожена с 2016 года. В Госдуму неоднократно вносили законопроекты об отмене этого правила, однако депутаты раз за разом их отклоняли. Предложение президента они поддержали единогласно.

Как объяснял глава Минтруда Антон Котяков, в 2025 году работающие пенсионеры будут получать пенсию с учетом индексации 2025 года, в 2026 году — с учетом индексации 2025 и 2026 годов и так далее. При этом для расчета размера прибавки в будущем году за базу будет использоваться размер пенсии с учетом всех прошедших индексаций, включая периоды 2016–2024 годов.

В дальнейшем повышение пенсий будет происходить каждый год, независимо от того, работает пенсионер или нет. Подробнее о том, как будет работать закон, мы рассказывали ранее.



Индексация запланирована на февраль 2025 года. Ее уровень пока не определен, он будет зависеть от размера фактической инфляции по итогам 2024 года. По данным Центробанка в мае этого года она была на уровне 8,3%. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что среднее минимальное увеличение пенсии должно составить примерно 1300 рублей.

