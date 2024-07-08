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Экономика Ждите денег: работающим пенсионерам вернули индексацию — когда вырастут выплаты

Ждите денег: работающим пенсионерам вернули индексацию — когда вырастут выплаты

Закон уже опубликован

881
30 комментариев
Размер прибавки к пенсии будет зависеть от уровня инфляции

Решение об индексации выплат работающим пенсионерам принято окончательно — Владимир Путин подписал закон, который озвучил в начале июня на ПМЭФ. Ежегодная индексация пенсий для них была заморожена с 2016 года. В Госдуму неоднократно вносили законопроекты об отмене этого правила, однако депутаты раз за разом их отклоняли. Предложение президента они поддержали единогласно.

Как объяснял глава Минтруда Антон Котяков, в 2025 году работающие пенсионеры будут получать пенсию с учетом индексации 2025 года, в 2026 году — с учетом индексации 2025 и 2026 годов и так далее. При этом для расчета размера прибавки в будущем году за базу будет использоваться размер пенсии с учетом всех прошедших индексаций, включая периоды 2016–2024 годов.

В дальнейшем повышение пенсий будет происходить каждый год, независимо от того, работает пенсионер или нет. Подробнее о том, как будет работать закон, мы рассказывали ранее.

Индексация запланирована на февраль 2025 года. Ее уровень пока не определен, он будет зависеть от размера фактической инфляции по итогам 2024 года. По данным Центробанка в мае этого года она была на уровне 8,3%. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что среднее минимальное увеличение пенсии должно составить примерно 1300 рублей.

Индексацию за период с 2016-го по 2024 год пенсионеры по-прежнему смогут получить только после увольнения. Мы посчитали, как за это время могла измениться их пенсия, если бы индексации не замораживали.

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Владимир Путин Пенсия Индексация пенсий Выплаты и пособия Деньги Работающие пенсионеры
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Комментарии
30
lis2364
8 июля 2024, 21:06
Во Франции пенсия 1600 евро, т.е. около 140000 рублей, вы что,хотите как в Европе?
Cobalt & Nickel
8 июля 2024, 21:32
Закон о компенсации пенсионерам приняли сейчас , а выполнят его аж в 2025 году. Что за бред ? Приняли закон сегодня , сразу и пересчитывайте на утро людям
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