НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+25°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+25°

облачно, без осадков

ощущается как +25

3 м/c,

ю-з.

 742мм 54%
Подробнее
7 Пробки
USD 87,95
EUR 94,58

СРОЧНО

В подъезде начался ливень — видео

Дарим iPhone 15
Последние квартиры в ипотеку
Сибиряк против дрона-камикадзе
Дело против адвоката
Что думают о богатстве России
Миллиарды на «бабл-ти»
Опасные специи
Афиша на июль
Проблемы с самолётами S7
НГС в Telegram
Экономика Кризис-2024 «Меня при подсчете явно не учли»: как россияне отреагировали на то, что их признали богатыми

«Меня при подсчете явно не учли»: как россияне отреагировали на то, что их признали богатыми

Одни удивились, другие — начали спорить

2 385
52 комментария
Всемирный банк признал Россию страной с высокими доходами населения

Всемирный банк определил Россию как страну с высоким уровнем доходов населения. Согласно их расчетам, ВНД (валовый национальный доход) на одного россиянина составляет 14 250 долларов.

ВНД — это совокупная стоимость всех товаров и услуг, которые произвели в течение года на территории государства, то есть ВВП, плюс доходы, полученные гражданами страны из-за рубежа, минус доходы, вывезенные из страны иностранными гражданами. То есть это не говорит о реальных доходах, которые россияне зарабатывают.


После публикации статьи, читатели Городских порталов из разных регионов страны оставили сотни комментариев. Их вопросы и размышления были самыми разнообразными. Мы решили поделиться некоторыми из них.

— 14 250 долларов умножаем на 87,99 рубля, получается 1 253 857,5 рубля на человека. За год я заработал порядка 350 000 рублей, т. е. 30 000 рублей в месяц. Меня при подсчете явно не учли, — негодует читатель Е1.RU из Екатеринбурга.

— Сколько денег надо под то, что мне положено? Чемодана или двух хватит? Или лучше сразу контейнер железнодорожный? — саркастично подмечает читатель 29.RU из Архангельска.

— Это давно понятно всем адекватным и порядочным людям. Уровень жизни в России при Владимире Владимировиче вырос невероятно. Был в восьми странах, в том числе Израиль и Чехия, в подметки не годятся, — утверждает в ответ несогласным читатель CHITA.RU.

— Сотка в месяц — не такая уж и заоблачная сумма. Квалифицированным рабочим сейчас и больше предлагают в Новосибирске, но там работать надо, а не в офисе ныть, — спорит с недовольными в комментариях на NGS.RU Вован Щербатый.

Однако не все жители Новосибирска разделили его мнение.

Новосибирцы ответили на вопросы корреспондента о богатстве страны

— Цифра реалистичная. Если в России все такие бедные, почему нет миллионов уехавших на заработки из России в другие страны? Причем до ковида и СВО их тоже не было, — продолжает спор на MSK1.RU житель Москвы.

— Ну теперь наложите на уровень инфляции. Вот сейчас по контрольным предприятиям ОПК поднимут зарплату на 5% инфляционных. Люди больше получать начнут? В рублях — да. А в булках хлеба? — парирует читатель Е1.RU из Екатеринбурга.

— Очень хорошая иллюстрация того, что ВВП — это мера экономической активности (все что-то делают), но не мера благосостояния (делать-то они делают, но не обязательно что-то сильно полезное), — подмечает читатель NGS.RU из Новосибирска.

— По итогам I квартала 2024 года средняя зарплата, по данным Росстата, составила 80 582 рубля. Используя то же среднее соотношение за предыдущие годы в 61,92%, можно предположить, что медианная зарплата в 2024 году составляет примерно 49 896 рублей. Если бы было по 14 тысяч на человека, то это по 101 500 рублей в месяц, — делится своими подсчетами Василий, читатель CHITA.RU.

ПО ТЕМЕ
Кризис-2024 Опрос Финансы Экономика ВВП Всемирный банк Богатство Зарплаты
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY5
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
55
Татьяна 53
4 июля 2024, 15:35
Если сравнивать меня с бомжом, то да я богатая, если с депутатом, то нищенка
5050
4 июля 2024, 15:12
Ну опять берегут деда.Показывают красивые картинки
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Никто не хочет получать сотни тысяч рублей? Разбираемся с кадровым экспертом, почему не хватает айтишников
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Я честно пыталась»: журналистка НГС попробовала добраться до аэропорта без такси — что из этого вышло
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Ретроградный Сатурн уже завтра: карьерный рост и новые ограничения — советы астролога на 5 месяцев
Марина Шумкина
Мнение
Совсем как у взрослых: в прокат вышла новая «Головоломка» — стоит ли внимания история об эмоциях девочки-подростка
Илья Большаков
Корреспондент
Мнение
«Это страшный сон»: россиянин откровенно рассказал о плюсах и минусах отдыха в Турции
Егор Лешкин
Путешественник
Рекомендуем
Знакомства

Джером,  37

Юра,  45

Свет Лана,  60

Алексей Ерёмин,  64

yurakazancev54,  51

Евген83,  40

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление