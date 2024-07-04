«Меня при подсчете явно не учли»: как россияне отреагировали на то, что их признали богатыми

Всемирный банк признал Россию страной с высокими доходами населения Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Всемирный банк определил Россию как страну с высоким уровнем доходов населения. Согласно их расчетам, ВНД (валовый национальный доход) на одного россиянина составляет 14 250 долларов.



ВНД — это совокупная стоимость всех товаров и услуг, которые произвели в течение года на территории государства, то есть ВВП, плюс доходы, полученные гражданами страны из-за рубежа, минус доходы, вывезенные из страны иностранными гражданами. То есть это не говорит о реальных доходах, которые россияне зарабатывают.





После публикации статьи, читатели Городских порталов из разных регионов страны оставили сотни комментариев. Их вопросы и размышления были самыми разнообразными. Мы решили поделиться некоторыми из них.

— 14 250 долларов умножаем на 87,99 рубля, получается 1 253 857,5 рубля на человека. За год я заработал порядка 350 000 рублей, т. е. 30 000 рублей в месяц. Меня при подсчете явно не учли, — негодует читатель Е1.RU из Екатеринбурга.

— Сколько денег надо под то, что мне положено? Чемодана или двух хватит? Или лучше сразу контейнер железнодорожный? — саркастично подмечает читатель 29.RU из Архангельска.



— Это давно понятно всем адекватным и порядочным людям. Уровень жизни в России при Владимире Владимировиче вырос невероятно. Был в восьми странах, в том числе Израиль и Чехия, в подметки не годятся, — утверждает в ответ несогласным читатель CHITA.RU.



— Сотка в месяц — не такая уж и заоблачная сумма. Квалифицированным рабочим сейчас и больше предлагают в Новосибирске, но там работать надо, а не в офисе ныть, — спорит с недовольными в комментариях на NGS.RU Вован Щербатый.

Однако не все жители Новосибирска разделили его мнение.



Новосибирцы ответили на вопросы корреспондента о богатстве страны Источник: Сергей Уланов / NGS.RU

— Цифра реалистичная. Если в России все такие бедные, почему нет миллионов уехавших на заработки из России в другие страны? Причем до ковида и СВО их тоже не было, — продолжает спор на MSK1.RU житель Москвы.

— Ну теперь наложите на уровень инфляции. Вот сейчас по контрольным предприятиям ОПК поднимут зарплату на 5% инфляционных. Люди больше получать начнут? В рублях — да. А в булках хлеба? — парирует читатель Е1.RU из Екатеринбурга.

— Очень хорошая иллюстрация того, что ВВП — это мера экономической активности (все что-то делают), но не мера благосостояния (делать-то они делают, но не обязательно что-то сильно полезное), — подмечает читатель NGS.RU из Новосибирска.

