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Экономика опрос По 14 тысяч долларов на человека: Всемирный банк признал россиян богатыми

По 14 тысяч долларов на человека: Всемирный банк признал россиян богатыми

А вы к ним относитесь?

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74 комментария
Валовые доходы на душу населения выросли более чем на 1000 долларов

Всемирный банк признал Россию страной с высокими доходами населения. К ним относят государства, в которых ВНД (валовой национальный доход) превышает 13 845 долларов на человека.

Валовой национальный доход (ВНД) — это совокупная стоимость всех товаров и услуг, произведенных в течение года на территории государства, то есть ВВП, плюс доходы, полученные гражданами страны из-за рубежа, минус доходы, вывезенные из страны иностранными гражданами. То есть это не говорит о реальных доходах, которые россияне зарабатывают.

— В этом году три страны — Болгария, Палау и Россия — перешли из категории стран с уровнем дохода выше среднего в категорию стран с высоким уровнем дохода, — говорится в блоге Всемирного банка.

В 2023 году валовой национальный доход на душу населения вырос до 14 250 долларов. Годом ранее этот показатель составлял 12 830 долларов.

Это объяснили ростом оборонных расходов, а также восстановлением активности в торговле (+6,8%), финансовом секторе (+8,7%) и строительстве (+6,6%). Эти факторы привели к росту как реального (3,6%), так и номинального (10,9%) ВВП, а ВНД России на душу населения вырос на 11,2%.

ВВП (внутренний валовой продукт) — это стоимость всех произведенных товаров и услуг исключительно для потребления.

Улучшить свои позиции удалось также Украине, Алжиру, Монголии и Ирану. Они перешли из категории стран с доходами ниже среднего в группу «доходы выше среднего».

Так, например, на Украине показатель вырос до 5070 долларов с 4270 из-за экономического роста и продолжающегося сокращения населения.

Россия вошла в четверку крупнейших мировых экономик, обогнав Японию и Германию. В Минэкономразвития такой рост объяснили антикризисными пакетами мер в пандемию и поддержкой бизнеса в условиях санкционного давления.

Также в РФ рекордно низкий уровень безработицы, а Росстат отмечает рост зарплат. При этом инфляция растет, а кредитные продукты становятся всё менее доступными. Подробнее о том, почему россияне работают больше, а жить лучше не стали — в нашем материале.

Вы чувствуете себя богатым?

Россия — богатая страна, значит, и я тоже
А мне не досталось
Не в деньгах счастье
14 тысяч? А почему так мало?

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Комментарии
74
Yumare
2 июля 2024, 12:48
Печально, что эти богатства принадлежат одному проценту населения.
Пьер Дун Лахтинский
2 июля 2024, 12:51
просто это такой же фейковый подсчет как и с голосами на выборах царя)))...вот и получается, что как бы богатые россияне, как бы снова выбрали старого царя...
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