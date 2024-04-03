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Экономика Спецоперация на Украине Участников СВО освободят от некоторых налогов

Участников СВО освободят от некоторых налогов

Изменения в закон должны внести в ближайшее время

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Участникам спецоперации и членам их семей разрешат не платить некоторые налоги

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с правительственным отчетом в Госдуме, заявил, что участников спецоперации и членов их семей освободят от налога на имущество.

— По поручению президента снизим для наших защитников финансовую нагрузку — и освободим от налога на имущество. Важно, чтобы тем, кто исполняет воинский долг, помощь государства оказывалась в полном объеме и своевременно, — отметил Мишустин.

Поручение освободить участников СВО от налогов на имущество в середине марта этого года дал президент РФ Владимир Путин. Соответствующие изменения должны быть внесены в законодательство о налогах и сборах до 15 апреля 2024 года.

Налог на имущество распространяется только на недвижимость. Какие объекты являются движимыми, а какие недвижимыми, определяет Гражданский кодекс. В список недвижимости, в частности, входят квартира, комната в коммуналке, дом, гараж и так далее.

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