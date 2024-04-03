Участников СВО освободят от некоторых налогов

Участникам спецоперации и членам их семей разрешат не платить некоторые налоги Источник: Леонид Ефремов / E1.RU











Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с правительственным отчетом в Госдуме, заявил, что участников спецоперации и членов их семей освободят от налога на имущество.



— По поручению президента снизим для наших защитников финансовую нагрузку — и освободим от налога на имущество. Важно, чтобы тем, кто исполняет воинский долг, помощь государства оказывалась в полном объеме и своевременно, — отметил Мишустин.



Поручение освободить участников СВО от налогов на имущество в середине марта этого года дал президент РФ Владимир Путин. Соответствующие изменения должны быть внесены в законодательство о налогах и сборах до 15 апреля 2024 года.