Картельный сговор или депутатские забавы? Разбираемся, из-за чего в России подорожает пиво

Производители пива заявили о повышении цен на продукцию и возмутили этим пятерых депутатов Госдумы Источник: Дарья Пона / 74.RU, Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Новость о том, что с 1 апреля в России подорожает пиво, взволновала депутатов Госдумы. Правда, не всех, а только пятерых справедливороссов. Дмитрий Гусев, Михаил Делягин, Игорь Ананских, Николай Новичков и Андрей Кузнецов обратились в ФАС с просьбой проверить пивных монополистов.



— Плохую шутку на 1 апреля придумали крупные производители пива, решив поднять в этот день цены до 15%, — объяснил свою позицию Дмитрий Гусев. — Похоже на картельный сговор. Подобные согласованные действия возможны лишь в условиях монополизации отрасли. Особенно когда три крупнейшие пивоваренные компании занимают почти 70% рынка.



Картельный сговор — неформальное соглашение участников одной рыночной отрасли продавать или покупать товары или услуги по определенной цене. Также картельным сговором является договорное регулирование объемов закупок и продаж участниками рынка с целью влияния на уровень цен.



Гусев добавил, что из-за изменений в структуре рынка некоторые марки пива за прошлый год подорожали на 50–80%, а доля отечественного пива в магазинах сокращается.

Источник: Дмитрий Гусев / T.me











Что говорят пивовары

Пивовары уверяют, что никакого сговора между ними нет, а рост цен на их продукцию — последствия инфляции, санкций и прочих процессов. Мол, подорожало всё — от обслуживания оборудования и логистики до сырья и упаковки.

— Наши компании всегда осуществляют свою коммерческую деятельность автономно, в соответствии со своими стратегиями и приоритетами, — рассказал MSK1.RU исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов. — По данным Росстата и NielsenIQ, несмотря на продолжающийся рост затрат на основное сырье и компоненты, а также высокую инфляцию, темпы роста цен в пивоваренной индустрии ниже, чем во многих иных категориях FMCG (товаров массового спроса. — Прим. ред.).

«В прошлом году повышение цен затронуло многие категории, включая социально значимые, такие как молочная продукция» Вячеслав Мамонтов, исполнительный директор АПП

Крупнейшим международным производителем на российском рынке пива является пивоваренная компания «Балтика», в тройку лидеров также входят компании «Сан ИнБев» и группа компаний Heineken, далее следуют ГК Эфес, САБ Миллер РУС и ГК Очаково Источник: Михаил Контуев / MSK1.RU











В Ассоциации производителей пива уточнили, что рост цен связан с инфляцией (7,42%), повышением стоимости сырья, ежегодным увеличением акциза, увеличением стоимости логистики на 30% и другими макроэкономическими причинами.



— Пивовары всегда прикладывают максимум усилий, чтобы сдерживать рост цен и сохранять доступность качественной, безопасной и легальной продукции для потребителей, поэтому в прошлом году для нашей отрасли был характерен один из самых низких показателей повышения цен среди всех алкогольных напитков, который в том числе был ниже инфляции, — заверил Вячеслав Мамонтов.

Ассоциация производителей пива — некоммерческая организация, объединяющая крупнейших производителей пивоваренной продукции в России. Участниками Ассоциации производится и продается на российском рынке около 70% всей пивоваренной продукции. Члены Ассоциации располагают 26 пивоваренными заводами и 7 солодовенными комплексами в 23 субъектах РФ.

Плюс ко всему среди любителей пива пошли разговоры, что цены на их любимый напиток скоро вырастут из-за введенной недавно маркировки. Но в центре развития перспективных технологий оператора государственной системы маркировки товаров «Честный знак» тут же отозвались — за это переживать не стоит:



— Маркировка не оказывает влияния на цены — это следует из опыта внедрения маркировки во всех товарных группах. Нигде роста цен не фиксировалось. Маркировка, наоборот, приведет к обелению рынков, что освобождает новые ниши для честных участников оборота. В категории пива нелегальная продукция занимает почти 16,6% рынка, а влияние маркировки на себестоимость единицы продукции оценивается в 14 копеек без учета стоимости кода маркировки, по оценкам НИФИ Минфина. Таким образом, в перспективе шести лет вклад маркировки в рост цены на пиво составит не более 0,43%, то есть близок к нулю.



В Советское время пивзаводы были практически в каждом крупном городе. Сейчас производства в основном входят в крупные холдинги Источник: Михаил Контуев / MSK1.RU











Депутаты vs пивовары

Будут ли теперь специалисты ФАС по просьбе депутатов проверять крупные пивоваренные компании — вопрос открытый. Но факт остается фактом — с 1 апреля цены на пиво вырастут.

— Во-первых, это естественно, поскольку мы переходим на внутренний рынок, — объяснил финансовый аналитик и доцент РАНХиГС Николай Кульбака. — Даже те производства, которые были международными, локализовавшись внутри России, будут вынуждены продавать по более высокой цене, иначе они не смогут отбить издержки. Во-вторых, 99% оборудования для производства пива — это импортное оборудование. Это означает автоматически, что у вас все комплектующие тоже импортные. Сейчас их доставлять дороже и сложнее. Солод, похоже, частично импортный, хмель, по-моему, в большинстве своем это импортный. То есть у нас огромное количество в том числе и сырья, получается, импортного.

«Как только мы отделяемся от мирового рынка и начинаем производить что-то с помощью импортных комплектующих и сырья, получается дороже автоматически» Николай Кульбака, экономист

Пивзаводы стали тратить больше денег из-за того, что дорожает сырье, обслуживание оборудования и прочее Источник: Михаил Контуев / MSK1.RU











В общем, эксперт не видит в росте цен на пиво никаких намеков на картельный сговор, а заявления депутатов считает сотрясанием воздуха.

— То, что депутаты нашли себе, скажем так, определенную забаву в том, чтобы бороться с ценами на пиво, так это только потому, что депутатам надо же чем-то заниматься, — поделился мнением он. — И делают это в безопасной для себя тематике.