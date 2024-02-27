«Остановить эту вакханалию»: Госдума приняла закон о кредитном самозапрете — как он защитит от мошенников и безответственности

Кредитная аскеза

Скоро любой человек сможет запретить банкам и другим финансовым организациям выдавать себе кредиты — соответствующий закон сразу во втором и третьем чтении Госдума приняла в конце февраля. Вступить в силу он должен с 1 марта 2025 года. Главная его задача — обезопасить людей от мошенников, но также он призван помочь людям с кредитной зависимостью.

Если говорить простым языком, то самозапрет на кредит — это ограничение, которое банк накладывает на клиента по его же просьбе. После самозапрета некоторые операции, которые проводятся через интернет, становятся недоступны. Клиент может ограничить кредитование полностью или поставить максимальную сумму, доступную для оформления кредита. Под самозапрет при этом не попадают займы, обеспеченные транспортным средством или недвижимостью, а также кредиты на образование, предоставленные в рамках господдержки.

