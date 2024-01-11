Банки заставили изменить правила кредитования. Как это отразится на стоимости займов

Как изменится оформление кредита

Строго говоря, на практике изменения будут не очень существенными — банки и прежде рассчитывали показатель долговой нагрузки заемщика. Как минимум для себя — нужно же им знать, сможет ли клиент вернуть то, что занял.

— Конечно, банк видит, насколько нагрузка на заемщика велика, насколько велик риск невыплаты, — говорит председатель правления Национальной ассоциации участников рынка облигаций и финансирования МСП Егор Диашов. — Тем не менее аппетит у банков довольно высокий, потому что розничное кредитование для банка очень эффективно, а системные решения позволяют делать это массово. То есть банк целенаправленно принимает решение, выдавая кредит, притом что платеж будет равен 70% ежемесячного дохода заемщика. Так что уведомление о рисках никак не повлияет на аппетиты банков.

