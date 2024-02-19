Обанкротиться, чтобы не платить по кредитам? Как законно избавиться от долгов и какие будут последствия

Наши коллеги из MSK1.RU обратились к юристам и экономистам, чтобы выяснить, как именно устроена такая процедура и какие у нее есть негативные последствия.



Как устроена процедура банкротства?

Существует два вида процедуры банкротства — внесудебная и судебная. Первый способ более простой и доступный.

— Если сумма задолженности колеблется от 25 тысяч до 1 миллиона рублей, заявление подать можно через МФЦ, — рассказал исполнительный директор юридического бюро «Падва и Эпштейн» Антон Бабенко.

Эксперт уточнил, что обращаться таким образом за банкротством есть смысл, если нет имущества и невозможно погасить долг, исходя из имеющихся доходов.