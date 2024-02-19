Обанкротиться, чтобы не платить по кредитам? Как законно избавиться от долгов и какие будут последствия

В 2023 году число банкротов среди россиян значительно выросло. За прошлый год суды признали финансово несостоятельными более 350 тысяч человек. Это на четверть больше, чем в 2022 году. В первую очередь это связано с изменением условий процедуры. Если раньше через МФЦ можно было объявить себя банкротом при долге от 50 тысяч рублей, то теперь порог снизился до 25 тысяч.
Наши коллеги из MSK1.RU обратились к юристам и экономистам, чтобы выяснить, как именно устроена такая процедура и какие у нее есть негативные последствия.
Как устроена процедура банкротства?
Существует два вида процедуры банкротства — внесудебная и судебная. Первый способ более простой и доступный.
— Если сумма задолженности колеблется от 25 тысяч до 1 миллиона рублей, заявление подать можно через МФЦ, — рассказал исполнительный директор юридического бюро «Падва и Эпштейн» Антон Бабенко.
Эксперт уточнил, что обращаться таким образом за банкротством есть смысл, если нет имущества и невозможно погасить долг, исходя из имеющихся доходов.
Судебное банкротство предусмотрено для более серьезных случаев, когда задолженность более 500 тысяч рублей. Эта процедура подходит тем, кто не в состоянии расплатиться перед всеми своими кредиторами.
— В этом случае и при наличии имущества можно начинать процедуру банкротства, — добавил Антон Бабенко. — Закон устанавливает случаи, когда точно есть неплатежеспособность и неспособность удовлетворить требования кредиторов. Например, если размер всех долгов превышает стоимость его имущества.
Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова уточнила, что после расчетов со всеми кредиторами, в том числе если имущества не хватит на всё, должник освобождается от дальнейшего исполнения обязательств перед ними.
— Банкротство на сегодняшний день является крайним и оптимальным способом погасить все долги, — объяснила юрист. — Сама процедура удобна и предусмотренными финансовыми механизмами, в числе которых и реструктуризация долгов. Можно сказать, что банкротство станет наиболее применяемым институтом в России на сегодняшний день, учитывая экономическую обстановку.
Какие могут быть последствия?
У банкротства есть ряд негативных последствий. Например, на время процедуры человека лишают возможности самостоятельно распоряжаться деньгами и имуществом. На время, пока идет судебный процесс о банкротстве, назначается финансовый управляющий, который представляет интересы должника. С ним необходимо согласовывать наиболее существенные платежи.
— После процедуры банкротства также есть негативные последствия, — уточнил Бабенко. — Невозможно взять кредит в течение пяти лет. Также нельзя повторно в течение пяти лет начать новую процедуру банкротства.
А еще в течение нескольких лет обанкротившийся человек не сможет занимать ряд должностей.
— При признании гражданина банкротом он не может занимать должности в органах управления юридического лица — в течение 5 лет, кредитной организации — в течение 10 лет, а также в страховых организациях — в течение 3 лет, — добавила Спиридонова.
Как банкроты влияют на экономику России?
Банкротство — это абсолютно нормальная практика, которая применяется во всех цивилизованных, экономически развитых и развивающихся странах.
— В 1998 году Россия объявила себя банкротом и после этого мы подняли экономику, — напомнил директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. — Ничего страшного в банкротстве нет. Конечно, желательно, чтобы эта доля не носила поступательный и увеличивающийся характер, — заявил экономист.
Экономист добавил, что никаких существенных негативных последствий для банков банкротство физических лиц не создает.
— Доля людей, которые проходят через процедуру банкротства, находится в пределах разумного, — рассказал Остапкович. — Она гораздо меньше, чем в экономически развитых странах. Я не думаю, что банкротятся люди олигархического характера, которые задолжали у банков условные миллиарды рублей. Если банкротится бедный человек, то это вообще укус комара для банков. Банки 20% своего капитала держат в резервах на такие форс-мажорные ситуации.
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