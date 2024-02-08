«Время табака исторически прошло». Действительно ли россияне стали меньше курить и почему поддельные сигареты такие дорогие

Как связаны курение и экономика

В большинстве стран мира повышение налогов и цен остается действенной мерой по борьбе с табакокурением, но это касается только части курящих людей, считает доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.



— Есть исследования, согласно которым если расход на приобретение табачной продукции превышает 8% располагаемого дохода, то покупатель готов перейти на более дешевую продукцию, а в отдельных случаях и вообще отказаться от покупки, — рассказала эксперт MSK1.RU.



Однако специалист отметила, что эффективность таких мер относительно низкая: зависимые от курения люди зачастую готовы смириться с повышением цен.

