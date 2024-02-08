«Время табака исторически прошло». Действительно ли россияне стали меньше курить и почему поддельные сигареты такие дорогие

В 2024 году российское правительство вновь увеличило акцизы на табачную продукцию. Это уже не первое повышение налогов на табак в последние годы. Власти надеются, что высокие цены способствуют отказу от никотина. Насколько эффективна эта мера и как она влияет на потребление табачных изделий? Наши коллеги из MSK1.RU обсудили этот вопрос с экспертами в области экономики и статистики.
Как связаны курение и экономика
В большинстве стран мира повышение налогов и цен остается действенной мерой по борьбе с табакокурением, но это касается только части курящих людей, считает доцент кафедры статистики РЭУ им.
— Есть исследования, согласно которым если расход на приобретение табачной продукции превышает 8% располагаемого дохода, то покупатель готов перейти на более дешевую продукцию, а в отдельных случаях и вообще отказаться от покупки, — рассказала эксперт MSK1.RU.
Однако специалист отметила, что эффективность таких мер относительно низкая: зависимые от курения люди зачастую готовы смириться с повышением цен.
— Всё же влияние повышения акциза на основную массу курильщиков будет слабое, так как большинство — курильщики с труднопреодолимой никотиновой зависимостью, — объяснила Лебединская. — Кроме того, многие из них находятся в трудоспособном возрасте и имеют достаточный доход, чтобы приобрести желаемый товар.
Директор Института нового общества, экономист и политолог Василий Колташов также считает, что с помощью повышения цен можно снизить число курильщиков, однако для этого необходимо также проводить пропаганду здорового образа жизни.
— Можно добиться снижения числа курильщиков, если одновременно с этим идет распространенная культура здорового образа жизни и одновременно входит в моду другой способ времяпрепровождения. Это прежде всего касается культуры питания. Развитие общепита в нашей стране напрямую связано с уменьшением интереса к курению, — заявил Колташов в разговоре с MSK1.RU. — Разнообразие услуг, которые предлагаются обычному потребителю, побуждают его, во-первых, больше думать о своем здоровье и экономить на употреблении никотина или вообще не употреблять его, а получать иные удовольствия, которых очень много.
Россияне перейдут на поддельные сигареты?
При повышении цен на табак часть потребителей может перейти на контрафактную продукцию, рассказал MSK1.RU кандидат экономических наук, профессор РАНХиГС Юрий Юденков. Однако он отметил, что поставлять даже подделки в Россию становится всё сложнее, а их цена растет.
— Повышение акцизов на табак увеличивает количество контрафакта и долю электронных сигарет. Однако процент такой продукции всё равно уменьшается, поскольку контрабанда становится всё дороже из-за сложной логистики, — заявил Юденков.
Вейпов будет больше?
Электронные системы потребления табака становятся всё более популярными среди молодежи и одновременно превращаются в источник баснословной прибыли для производителей и посредников, заявила MSK1.RU Ольга Лебединская.
— Это один из самых быстрорастущих рынков. Сейчас объем его только в России достигает 320–380 миллионов долларов в год, а в 2015 году Россия вошла в топ-7 стран по вейпингу. Из 23,5 миллиона человек около 3,5–4 миллионов используют электронные сигареты, а это около 15%, — отметила специалист.
Василий Колташов также считает, что курение табака постепенно уступает место электронным сигаретам.
— Курение табака всё еще есть, но это оно постепенно отодвигается на задний план: вейпами — с одной стороны, а с другой — идеей здорового образа жизни. В идеальном обществе табак со временем исчезнет, — сказал экономист. — Но это не обязательно касается альтернативных способов потребления никотина, например вейпов. Они модны среди наименее социально и культурно зрелой части молодежи.
Люди действительно курят меньше?
Ольга Лебединская подчеркнула, что сегмент аудитории, которая готова употреблять никотин любыми способами, стремительно увеличивается. То есть для них не важно, в каком именно виде потреблять табак: классические сигареты, кальян, вейп и так далее.
— Тем не менее положительные результаты в борьбе с табакокурением есть: в 2000 году, по данным ВОЗ, курили 33,3% россиян, в 2015-м — 28,3%, в 2023-м — 26,1%. Правда, бросают курить преимущественно россияне, а не россиянки. В 2000 году в стране курили 54,1% мужчин и 12,5% женщин, десять лет спустя — 46,9% мужчин и 12,6% женщин, — заключила эксперт.
Ранее мы рассказывали, почему почти каждый пятый российский подросток от 15 лет и старше курит. Кроме того, MSK1.RU сообщал, что в Подмосковье после курения электронной сигареты скончалась 16-летняя школьница. И это не единственная трагедия, связанная с курением школьниками электронных сигарет: в ноябре 2022 года в Электрогорске после вейпа умер восьмиклассник.