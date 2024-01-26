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В Новосибирской области вырастут социальные выплаты — кому будут больше платить

Изменения коснутся и материнского капитала

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Индексация планируется на 7,4%

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В Новосибирской области с 1 февраля будут проиндексированы социальные выплаты. Об этом сообщили в правительстве региона. Выплаты, пособия и компенсации вырастут на 7,4% по поручению президента России, постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

— В перечень выплат, сумма которых вырастет с 1 февраля, попали ежемесячные денежные выплаты инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, чернобыльцам, Героям России. Увеличился ряд выплат и для семей с детьми — сумма единовременного пособия при рождении ребенка вырастет до 24,6 тысячи рублей, — рассказали в телеграм-канале правительства.

Вырастет размер материнского капитала на первого ребенка — с 586,9 до 630,4 тысячи рублей. На второго и последующих детей — с 775,6 тысячи до почти 834 тысяч рублей. Если семья потратила часть средств материнского капитала, то индексация коснется остатка денег.

С наступлением 2024 года некоторые законы и правила изменились, другие изменятся в ближайшее время. Мы подробно рассказывали обо всех изменениях, а в этом материале.

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ВыплатыНовосибирскИндексацияСоциальная помощь
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