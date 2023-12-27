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Кризис-2023

Новые «ножки Буша» или дробина слону? Снизит ли цены на куриное мясо и яйца обнуление импортных пошлин

Россия входит в пятерку крупнейших производителей мяса птицы в мире, но почему оно такое дорогое

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Куры и яйца в России стали золотыми

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Правительство обнулило на 2024 год импортные пошлины на замороженное куриное мясо в объеме до 140 тысяч тонн. У большей части россиян могут всплыть в голове флешбэки, как дешевые импортные «ножки Буша» завалили прилавки, разорив российских производителей. Но на самом деле отечественным птицефабрикам, которые за последние годы били все рекорды, ничего не грозит. Эффект от меры будет скорее терапевтическим, если не гомеопатическим. Объем импорта составил в прошлом году жалкие 50 тысяч тонн — в 20 раз меньше, чем, скажем, в кризисный 1998 год. Подробности — в материале наших коллег из «Фонтанки».

Попытки «играть» с таможенными пошлинами на импортную курицу российское правительство предпринимало всю новейшую историю. Правда условия 30–40 лет назад были совершенно не похожи на сегодняшние. В позднем СССР и новой России птицефабрики катастрофически не могли обеспечить потребности внутреннего рынка. Да, кажется, перед ними и не стояло такой задачи. В конце 1980-х годов, по официальной статистике, в РСФСР потребление куриного мяса оставалось в пределах 3–4 килограмма в год на человека. При том, что в США было 50, а в Европе (вместе с Восточной) — 15–20.

Уже неведомые нынешним поколениям «синие» куры были не только символом эпохи, но и диким дефицитом, за которым надо было стоять в многочасовых очередях даже в городах-миллионниках. Периферии доставались в лучшем случае консервы. «Ножки Буша», по таможенной номенклатуре «куриные четверти», могли быть какими угодно плохими, но только они смогли насытить рынок, а по сути, накормить живущую на, мягко говоря, низкобелковой диете страну. При этом они были дешевыми даже для нашего непритязательного рынка. Американские производители на фоне своего перепроизводства сбрасывали цену до 0,25–0,3 доллара за килограмм. Это было немногим больше, чем отечественные куриные тушки, дальше которых процесс переработки на наших фабриках никак не трогался.

После того как в 1998 году по стране ударили кризис и обрушение рубля, поставки «ножек Буша» приостановились, вновь оставив полки мясных отделов пустыми. Чтобы сохранить объемы поставок, американцы «уронили» цены с 1 доллара за килограмм до 0,25 доллара, при этом ставки пошлины как были «30%, но не менее 30 евро за килограмм», так и оставались. И это без учета НДС в 20%. Так что получалось, что фискальная составляющая кратно увеличивала цену курятины на прилавках, оттягивая неизбежный конец, вернее, перерождение российской птицеотрасли. А заодно порождала многочисленные «серые» схемы импорта. Как раз, чтобы победить их и вернуть американскую курятину, в 2000 году российские власти пошли на первое послабление — снизили пошлины до 0,2 евро за килограмм, а НДС — до 10%. Ведь к тому времени мы уже к ним привыкли, немного отъевшись — объем потребления вырос до 7,5–8 килограммов на человека.

Примерно на эти годы приходится пик разговоров о том, какие вредные американские «ножки» и какие полезные наши куры. Однако людей было не обмануть: разговоры о страшных антибиотиках, которыми обкалывали капиталисты своих цыплят (в нашем сознании это было оксюмороном, и мы упорно уважительно называли их курами), выращивая их до невообразимых для воображения советского человека размеров, на спрос никак не влияли. А всё еще синеющие на наконец-то заполняющихся прилавках российские куры, напротив, становились мало популярны, добивая и без того умирающую птицеводческую отрасль России. Впереди у нее был переход на иностранные технологии, потребовавший миллиардные инвестиции в долларах, который, собственно, и способствовал возрождению и вставанию с колен, а вовсе не высокие импортные пошлины.

Сегодня Россия входит в пятерку крупнейших производителей мяса птицы в мире с долей 4,7% от общемирового производства, следует из данных маркетингового агентства «Русопрос». Опережают нашу страну только США, Бразилия и Китай, если не брать в расчет совокупность государств в виде Евросоюза. Сейчас средний объем потребления куриного мяса в стране вырос до 35 килограммов на человека. И, несмотря на все санкционные проблемы в 2022 году, отечественные производители увеличили производство мяса птицы на 1,6% в сравнении с предыдущим годом, экономически несоизмеримо более благоприятным.

С птицей, а в основном под ней подразумевается курятина, в России до недавнего момента всё было так хорошо, что, обеспечивая полностью потребности внутреннего рынка, страна с 2018 года постепенно наращивала экспорт. В 2022 году, например, все направленные ею на международный рынок поставки соответствовали 2% от общемирового экспорта. В натуральных величинах из-за санкций и их последствий объемы сократились, но в деньгах из-за разницы в курсах удалось заработать больше.

Крупнейшим покупателем российской птицы является Китай. Ему уходит 40–50% поставок. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) прогнозировал по итогам 2022 года рост экспорта на 20%. При этом рост поставок в страны Таможенного союза ожидался на уровне 50%. Помимо Поднебесной главными потребителями российской птицы стали Казахстан и Саудовская Аравия.

Импорт птицы же неумолимо сокращался. В 2022 году этому опять же способствовали санкции. В итоге Россия закупила около 180 тысяч тонн заграничной птицы, что на 21% меньше, чем в доковидном 2019 году, сообщал отраслевой журнал «Агроинвестор». Экспорт, кстати, за тот же период увеличился на 68%, до 350 тысяч тонн.

Все эти цифры меркнут относительно объемов производства, которые выдают ежегодно отечественные фабрики. Национальный птицеводческий союз, например, называл такие данные: в прошлом году было произведено 6,532 миллиона тонн птицы, что на 4,9% больше показателя 2021 года. За январь — октябрь 2023 года, по данным Росстата, производство птицы на убой практически не изменилось (+0,2%) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Такая же ситуация с производством мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы (+0,1%).

За один только октябрь в стране произвели 550 тысяч тонн товарной птицы на убой — по сравнению со 140 тысячами, которые сейчас придут (если придут) в Россию из-за границы без пошлин, — это капля в море. Заявленный объем беспошлинного ввоза куриного мяса примерно соответствует объему, который Россия экспортирует в Китай. В 2022 году, к примеру, российские птицеводы отправили туда 134 тысячи тонн более чем на 400 миллионов долларов. За 10 месяцев этого года получилось отгрузить уже 127 тысяч тонн на 434 миллиона.

Рост потребления кур и яиц растет — растут и цены

Рост потребления кур и яиц растет — растут и цены

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Нетрудно заметить, что за год экспортная стоимость российского мяса птицы для китайского рынка выросла на 12% — в долларах, дойдя уже до 3,4 доллара за килограмм. Это где-то на доллар за кило дороже, чем сейчас в российской рознице, так что интерес отечественных производителей к экспорту совершенно понятен. Кроме того, валютная выручка им остро необходима, чтобы покрывать свои потребности в импорте сырья, медикаментов и оборудования, которым наши производители пока так и не сумели обеспечить птицефабрики.

При этом потребление птицы россиянами растет, она давно стала основным источником животного белка в их организмах. Статистическое ведомство зафиксировало: в 2022 году каждый россиянин съел около 35 килограммов мяса птицы. При этом на долю курятины приходится свыше 90% потребления.

С яйцами примерно та же ситуация. Рост производства в штуках за 10 месяцев 2023 года составил 1,4%. Годом ранее было 2,4%. Рост производства замедлился.

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В нынешнем росте цен на мясо и яйца кур принято винить высокий спрос на эти продукты. На самом деле же проблема на стороне предложения. Компании и производители говорили о ее причинах неоднократно. Помимо колебаний курсов валют, из-за которых растут цены на импортное оборудование, вакцины и корма, ограничений импорта необходимых компонентов, отрасль кричит о дефиците кадров. Рост издержек производителей переносится в цены. Как итог яйца с начала года подорожали на 53%, курятина — на 28,8%. Это только по официальным данным.

Так что в такой ситуации логичнее было бы завозить корма, витамины, вакцины, оборудование для птицефабрик и рабочие руки, а не импортные продукты.

Однако с ростом цен на социально значимые продукты традиционно борются иначе. Сначала ФАС взялась проверять бизнес на предмет картелей, затем присоединилась Генпрокуратура. В итоге, как оказалось, причины объективные. Решили увеличить импорт. Также обнулили пошлины на яйца и даже где-то нашли турка с подозрительной фамилией, который пообещал, что уже вот-вот обеспечит яйцами Россию «в полном объеме». Но словесные интервенции провалились, яйца растут в цене теми же темпами и дешеветь пока не собираются.

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