Новые «ножки Буша» или дробина слону? Снизит ли цены на куриное мясо и яйца обнуление импортных пошлин

Правительство обнулило на 2024 год импортные пошлины на замороженное куриное мясо в объеме до 140 тысяч тонн. У большей части россиян могут всплыть в голове флешбэки, как дешевые импортные «ножки Буша» завалили прилавки, разорив российских производителей. Но на самом деле отечественным птицефабрикам, которые за последние годы били все рекорды, ничего не грозит. Эффект от меры будет скорее терапевтическим, если не гомеопатическим. Объем импорта составил в прошлом году жалкие 50 тысяч тонн — в
Попытки «играть» с таможенными пошлинами на импортную курицу российское правительство предпринимало всю новейшую историю. Правда условия
Уже неведомые нынешним поколениям «синие» куры были не только символом эпохи, но и диким дефицитом, за которым надо было стоять в многочасовых очередях даже в городах-миллионниках. Периферии доставались в лучшем случае консервы. «Ножки Буша», по таможенной номенклатуре «куриные четверти», могли быть какими угодно плохими, но только они смогли насытить рынок, а по сути, накормить живущую на, мягко говоря, низкобелковой диете страну. При этом они были дешевыми даже для нашего непритязательного рынка. Американские производители на фоне своего перепроизводства сбрасывали цену до
После того как в
Примерно на эти годы приходится пик разговоров о том, какие вредные американские «ножки» и какие полезные наши куры. Однако людей было не обмануть: разговоры о страшных антибиотиках, которыми обкалывали капиталисты своих цыплят (в нашем сознании это было оксюмороном, и мы упорно уважительно называли их курами), выращивая их до невообразимых для воображения советского человека размеров, на спрос никак не влияли. А всё еще синеющие на наконец-то заполняющихся прилавках российские куры, напротив, становились мало популярны, добивая и без того умирающую птицеводческую отрасль России. Впереди у нее был переход на иностранные технологии, потребовавший миллиардные инвестиции в долларах, который, собственно, и способствовал возрождению и вставанию с колен, а вовсе не высокие импортные пошлины.
Сегодня Россия входит в пятерку крупнейших производителей мяса птицы в мире с долей
С птицей, а в основном под ней подразумевается курятина, в России до недавнего момента всё было так хорошо, что, обеспечивая полностью потребности внутреннего рынка, страна с
Крупнейшим покупателем российской птицы является Китай. Ему уходит
Импорт птицы же неумолимо сокращался. В
Все эти цифры меркнут относительно объемов производства, которые выдают ежегодно отечественные фабрики. Национальный птицеводческий союз, например, называл такие данные: в прошлом году было произведено 6,532 миллиона тонн птицы, что на
За один только октябрь в стране произвели 550 тысяч тонн товарной птицы на убой — по сравнению со 140 тысячами, которые сейчас придут (если придут) в Россию из-за границы без пошлин, — это капля в море. Заявленный объем беспошлинного ввоза куриного мяса примерно соответствует объему, который Россия экспортирует в Китай. В
Нетрудно заметить, что за год экспортная стоимость российского мяса птицы для китайского рынка выросла на
При этом потребление птицы россиянами растет, она давно стала основным источником животного белка в их организмах. Статистическое ведомство зафиксировало: в
С яйцами примерно та же ситуация. Рост производства в штуках за 10 месяцев
В нынешнем росте цен на мясо и яйца кур принято винить высокий спрос на эти продукты. На самом деле же проблема на стороне предложения. Компании и производители говорили о ее причинах неоднократно. Помимо колебаний курсов валют, из-за которых растут цены на импортное оборудование, вакцины и корма, ограничений импорта необходимых компонентов, отрасль кричит о дефиците кадров. Рост издержек производителей переносится в цены. Как итог яйца с начала года подорожали на
Так что в такой ситуации логичнее было бы завозить корма, витамины, вакцины, оборудование для птицефабрик и рабочие руки, а не импортные продукты.
Однако с ростом цен на социально значимые продукты традиционно борются иначе. Сначала ФАС взялась проверять бизнес на предмет картелей, затем присоединилась Генпрокуратура. В итоге, как оказалось, причины объективные. Решили увеличить импорт. Также обнулили пошлины на яйца и даже где-то нашли турка с подозрительной фамилией, который пообещал, что уже вот-вот обеспечит яйцами Россию «в полном объеме». Но словесные интервенции провалились, яйца растут в цене теми же темпами и дешеветь пока не собираются.