Новые «ножки Буша» или дробина слону? Снизит ли цены на куриное мясо и яйца обнуление импортных пошлин

После того как в 1998 году по стране ударили кризис и обрушение рубля, поставки «ножек Буша» приостановились, вновь оставив полки мясных отделов пустыми. Чтобы сохранить объемы поставок, американцы «уронили» цены с 1 доллара за килограмм до 0,25 доллара, при этом ставки пошлины как были « 30% , но не менее 30 евро за килограмм», так и оставались. И это без учета НДС в 20% . Так что получалось, что фискальная составляющая кратно увеличивала цену курятины на прилавках, оттягивая неизбежный конец, вернее, перерождение российской птицеотрасли. А заодно порождала многочисленные «серые» схемы импорта. Как раз, чтобы победить их и вернуть американскую курятину, в 2000 году российские власти пошли на первое послабление — снизили пошлины до 0,2 евро за килограмм, а НДС — до 10% . Ведь к тому времени мы уже к ним привыкли, немного отъевшись — объем потребления вырос до 7,5–8 килограммов на человека.