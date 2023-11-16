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Кризис-2023

Госдума повысила МРОТ: что это изменит

Индексацию анонсировали еще в марте

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МРОТ поднимут на 18,5%

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Госдума приняла в третьем чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2024 году. Он будет составлять до 19 242 рублей в месяц. Теперь законопроект должен одобрить Совет Федерации, а затем — подписать президент.

Индексацию МРОТ еще в марте анонсировал премьер-министр Михаил Мишустин. Он говорил, что МРОТ поднимут на 18,5%. Сейчас МРОТ в России составляет 16 242 рубля. По закону работодатель не может платить меньше МРОТ сотруднику на полной ставке, соответственно, у всех, кто работает за минималку, должны вырасти зарплаты. Кроме того, МРОТ используют для расчета некоторых пособий тем, кто в последние два года проработал суммарно меньше 6 месяцев или получал меньше МРОТ. Это касается, к примеру, больничных и пособия по беременности и родам.

Кроме МРОТ, в январе должны проиндексировать также прожиточный минимум — это традиционное повышение, которое происходит регулярно в начале года. На основании этих показателей проводят массу расчетов вплоть до допустимой стоимости агитационных материалов, но в основном их используют при назначении различных мер соцподдержки. Например, размер универсального пособия рассчитывают из детского прожиточного минимума, соответственно, если растет последний, то и сумма пособий тоже растет. Но у всего есть минусы, индексация — не исключение. Мы изучали новые размеры МРОТ и ПМ и разбирались, кто из-за них может лишиться пособий.

МРОТПовышениеИндексацияГосдума
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