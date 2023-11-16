Госдума повысила МРОТ: что это изменит

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2024 году. Он будет составлять до
Индексацию МРОТ еще в марте анонсировал премьер-министр Михаил Мишустин. Он говорил, что МРОТ поднимут на 18,5%. Сейчас МРОТ в России составляет
Кроме МРОТ, в январе должны проиндексировать также прожиточный минимум — это традиционное повышение, которое происходит регулярно в начале года. На основании этих показателей проводят массу расчетов вплоть до допустимой стоимости агитационных материалов, но в основном их используют при назначении различных мер соцподдержки. Например, размер универсального пособия рассчитывают из детского прожиточного минимума, соответственно, если растет последний, то и сумма пособий тоже растет. Но у всего есть минусы, индексация — не исключение. Мы изучали новые размеры МРОТ и ПМ и разбирались, кто из-за них может лишиться пособий.