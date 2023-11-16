Госдума повысила МРОТ: что это изменит

Индексацию МРОТ еще в марте анонсировал премьер-министр Михаил Мишустин. Он говорил, что МРОТ поднимут на 18,5%. Сейчас МРОТ в России составляет 16 242 рубля. По закону работодатель не может платить меньше МРОТ сотруднику на полной ставке, соответственно, у всех, кто работает за минималку, должны вырасти зарплаты. Кроме того, МРОТ используют для расчета некоторых пособий тем, кто в последние два года проработал суммарно меньше 6 месяцев или получал меньше МРОТ. Это касается, к примеру, больничных и пособия по беременности и родам.