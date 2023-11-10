Кого лишат пособий в 2024 году: пересчитываем доходы с учетом нового МРОТ

В январе 2024 года в России проиндексируют минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум — это традиционное повышение, которое происходит регулярно в начале года. На основании этих показателей проводят массу расчетов вплоть до допустимой стоимости агитационных материалов, но в основном их используют при назначении различных мер соцподдержки. Например, размер универсального пособия рассчитывают из детского прожиточного минимума, соответственно если растет последний, то и сумма пособий тоже растет. Но у всего есть минусы, индексация — не исключение. Изучаем новые размеры МРОТ и ПМ и разбираемся, кто из-за них может лишиться пособий.
Для начала разберемся с прожиточными минимумами. В России их установлено четыре штуки. Общий для всех — прожиточный минимум на душу населения, и три более адресных — для трудоспособного населения, для детей и для пенсионеров. При этом каждый из нормативов устанавливают в регионе, но есть и среднероссийские показатели. После индексации в 2024 году ПМ на душу населения в среднем по России составит
Минимальный размер оплаты труда в 2024 году будет проиндексирован выше, чем прожиточные минимумы. ПМ вырастут на уровень инфляции — 7,5%, а МРОТ планируют поднять на 18,5%. Сейчас МРОТ в России составляет
В росте зарплат и заключается загвоздка: многие пособия напрямую зависят от дохода родителей. Например, универсальное пособие для семей с детьми назначают, если среднедушевой доход семьи меньше одного прожиточного минимума на душу населения. Соответственно, семья из трех человек сейчас признана нуждающейся, если доход родителей менее
Попробуем рассмотреть на примере небольшой семьи из маленького городка. Допустим, у нас есть Ивановы — папа Саша, мама Даша и их сын Вася, ему пока три годика. Саша Иванов работает продавцом и получает 26 тысяч рублей, а Даша устроилась нянечкой в детский сад и получает «минималку». Сейчас это
Когда проиндексируют МРОТ, у мамы Даши вырастет зарплата — до
Впрочем, сразу пособия никто не заберет — по закону даже при росте дохода выплаты продолжаются в течение всего срока, на который они назначены — это год. Потом доходы семьи пересчитывают. Для этого берут все доходы всех членов семьи за год, а потом делят их на 12 (месяцев). При этом, рассматривая заявление, доходы за год берут с отступом в месяц, это связано с поступлением информации из налоговой. То есть, если Ивановы подавали заявление на пособие в сентябре 2023 года, то пособие продолжат перечислять до сентября, потом проанализируют их доходы с августа 2023 по август 2024 года и примут решение о том, назначать пособие снова или нет.
Впрочем, рост дохода — не единственная причина, по которой могут лишить пособия.