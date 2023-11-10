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Обзор

Кого лишат пособий в 2024 году: пересчитываем доходы с учетом нового МРОТ

Проверьте, сохранятся ли у вас выплаты на ребенка

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МРОТ и прожиточный минимум проиндексируют в январе

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В январе 2024 года в России проиндексируют минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум — это традиционное повышение, которое происходит регулярно в начале года. На основании этих показателей проводят массу расчетов вплоть до допустимой стоимости агитационных материалов, но в основном их используют при назначении различных мер соцподдержки. Например, размер универсального пособия рассчитывают из детского прожиточного минимума, соответственно если растет последний, то и сумма пособий тоже растет. Но у всего есть минусы, индексация — не исключение. Изучаем новые размеры МРОТ и ПМ и разбираемся, кто из-за них может лишиться пособий.

Для начала разберемся с прожиточными минимумами. В России их установлено четыре штуки. Общий для всех — прожиточный минимум на душу населения, и три более адресных — для трудоспособного населения, для детей и для пенсионеров. При этом каждый из нормативов устанавливают в регионе, но есть и среднероссийские показатели. После индексации в 2024 году ПМ на душу населения в среднем по России составит 15 453 рубля, для трудоспособного населения — 16 844 рубля, для пенсионеров — 13 290 рублей, для детей — 14 989 рублей.

В январе 2024 года прожиточные минимумы проиндексируют

В январе 2024 года прожиточные минимумы проиндексируют

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Минимальный размер оплаты труда в 2024 году будет проиндексирован выше, чем прожиточные минимумы. ПМ вырастут на уровень инфляции — 7,5%, а МРОТ планируют поднять на 18,5%. Сейчас МРОТ в России составляет 16 242 рубля, после индексации МРОТ будет 19 246 рублей. По закону сотруднику на полной ставке нельзя платить меньше МРОТ, соответственно, зарплаты у тех, кто работает официально и за минималку должны вырасти.

В росте зарплат и заключается загвоздка: многие пособия напрямую зависят от дохода родителей. Например, универсальное пособие для семей с детьми назначают, если среднедушевой доход семьи меньше одного прожиточного минимума на душу населения. Соответственно, семья из трех человек сейчас признана нуждающейся, если доход родителей менее 43 125 рублей в месяц, после индексации эта сумма вырастет до 46 359 рублей в месяц.

Попробуем рассмотреть на примере небольшой семьи из маленького городка. Допустим, у нас есть Ивановы — папа Саша, мама Даша и их сын Вася, ему пока три годика. Саша Иванов работает продавцом и получает 26 тысяч рублей, а Даша устроилась нянечкой в детский сад и получает «минималку». Сейчас это 16 242 рубля и общий доход семьи меньше трех ПМ — 42 242 рубля в месяц. Ивановы могут получать пособие на ребенка — сейчас это 6972 рубля, после индексации сумма вырастет до 7494 рублей.

Когда проиндексируют МРОТ, у мамы Даши вырастет зарплата — до 19 246 рублей в месяц. В сумме с зарплатой супруга доход семьи составит 45 246 рублей в месяц — это меньше трех ПМ, так что пособия Ивановых не лишат. А вот если и папе Саше проиндексируют зарплату на уровень инфляции (как и полагается по закону), то она составит 27 950, а ежемесячный доход семьи будет 47 196 рублей. В таком случае пособие уже не положено. И хотя трудовой доход Ивановых вырос и это здорово, в деньгах они потеряют — доход вырос на пять тысяч рублей, а пособие — семь с половиной тысяч.

Впрочем, сразу пособия никто не заберет — по закону даже при росте дохода выплаты продолжаются в течение всего срока, на который они назначены — это год. Потом доходы семьи пересчитывают. Для этого берут все доходы всех членов семьи за год, а потом делят их на 12 (месяцев). При этом, рассматривая заявление, доходы за год берут с отступом в месяц, это связано с поступлением информации из налоговой. То есть, если Ивановы подавали заявление на пособие в сентябре 2023 года, то пособие продолжат перечислять до сентября, потом проанализируют их доходы с августа 2023 по август 2024 года и примут решение о том, назначать пособие снова или нет.

Впрочем, рост дохода — не единственная причина, по которой могут лишить пособия.

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