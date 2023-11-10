Кого лишат пособий в 2024 году: пересчитываем доходы с учетом нового МРОТ

Для начала разберемся с прожиточными минимумами. В России их установлено четыре штуки. Общий для всех — прожиточный минимум на душу населения, и три более адресных — для трудоспособного населения, для детей и для пенсионеров. При этом каждый из нормативов устанавливают в регионе, но есть и среднероссийские показатели. После индексации в 2024 году ПМ на душу населения в среднем по России составит 15 453 рубля, для трудоспособного населения — 16 844 рубля, для пенсионеров — 13 290 рублей, для детей — 14 989 рублей.

