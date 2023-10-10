Маткапитал в России увеличат. Сколько получат мамы за рождение детей

Министр труда Антон Котяков сообщил о том, что в 2024 году материнский капитал на первого ребенка составит 631 тысячу рублей, на второго — 834 тысячи рублей. В этом году размер маткапитала составляет 586,9 тысячи рублей на первого ребенка и 775,6 тысячи — на второго.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что новый проект бюджета России включает в себя выделение более 1,6 триллиона рублей на материнский капитал. По его словам, 4,4 триллиона рублей выделят на единые пособия семьям с детьми и более 482 миллиардов — на улучшение их жилищного обеспечения.
Также мы рассказывали о том, что правила назначения единого пособия на детей предложили скорректировать. Речь идет о том, чтобы больше не учитывать некоторые доходы при оценке нуждаемости семьи.