«Курс доллара может достигнуть 120–130 рублей». Власти прогнозируют укрепление рубля, а что на самом деле?

По прогнозу Минэка, в декабре 2023 года курс доллара будет в районе 94,3 рубля, евро — 105 рублей. К началу лета следующего года ситуация должна улучшиться: к июню рубль укрепится до 87,5 рубля за доллар и 97,5 рубля за евро.

В декабре 2024 года в министерстве ожидают курс на уровне 91,7 рубля за доллар и 102,3 рубля за евро.