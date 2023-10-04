«Курс доллара может достигнуть 120–130 рублей». Власти прогнозируют укрепление рубля, а что на самом деле?

В Министерстве экономического развития ждут укрепления рубля. По их прогнозам, это произойдет в четвертом квартале 2023 года и первом полугодии 2024 года. Насколько это реально, узнали у экспертов, ведь во вторник, 3 октября, доллар снова перевалил за сто. Когда же наша национальная валюта начнет укрепляться, или это невозможно?
Какие прогнозы у Минэкономиразвития?
В министерстве ожидают, что курс национальной валюты будет укрепляться, а пика достигнет в июне следующего года. Затем произойдет ослабление рубля. Об этом сказано в прогнозе социально-экономического развития на 2024–2026 годы.
По прогнозу Минэка, в декабре 2023 года курс доллара будет в районе 94,3 рубля, евро — 105 рублей. К началу лета следующего года ситуация должна улучшиться: к июню рубль укрепится до 87,5 рубля за доллар и 97,5 рубля за евро.
В декабре 2024 года в министерстве ожидают курс на уровне 91,7 рубля за доллар и 102,3 рубля за евро.
— К концу 2023 года давление на торговый баланс и курс рубля со стороны внешней торговли будет постепенно ослабевать. С июня наметился разворот конъюнктуры мировых товарно-сырьевых рынков — рост цен на нефть и ряд других экспортных товаров, — говорится в прогнозе министерства.
Там продолжают, что увеличение притока инвалюты по счету текущих операций наряду с продолжающейся диверсификацией его валютной структуры будут способствовать укреплению курса рубля в конце 2023 года — первой половине 2024 года. Ожидается, что с середины 2024 года курс российской валюты к доллару США стабилизируется в диапазоне 90–92 рубля за доллар.
Что говорят эксперты?
— В целом мы согласны с прогнозом Минэкономразвития в сторону укрепления курса рубля к доллару. Важным фактором будет являться торможение спекулятивных сделок, а также рост участия экспортеров на валютном рынке после договоренностей с правительством, — рассуждает Сергей Коныгин, старший экономист инвестбанка «Синара». — Мы сохраняем наш прогноз курса рубля к доллару на уровне 85–90 в четвертом квартале 2023 года. В следующем году мы прогнозируем в среднем курс рубля к доллару ближе к 86, что близко к оценке министерства.
Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», отмечает, что прогнозы часто корректируются. Это зависит от новых вводных, а в текущем курсе рубля много спекулятивной составляющей. Поэтому, продолжает Зельцер, точно предсказать курс сложно, главное — верно определить локальное направление.
Также он говорит, что от биржевых цен прогнозные значения министерства не так уж и далеки, а учитывая высокую историческую волатильность рубля, достижение таргетов — это вообще вопрос нескольких сессий.
— Согласны с тем, что пик негатива пройден: бюджет нормализуется по доходам и расходам, дефицит по году не будет критичным, а сырьевые рынки на годовых максимумах. К тому же курс ЦБ на повышение ключевой ставки должен сыграть за рубль через сжатие импорта и падение спроса на валюту. При таких вводных мы не удивимся в моменте увидеть даже 90 за доллар и евро у 95, — резюмирует эксперт.
Уже во вторник, 3 октября, курс доллара превысил 100 рублей. Такого не было с 14 августа. Происходящее пока что не соотносится с прогнозами властей.
— Я не вижу в прогнозах, которые дает Минэкономразвития или даже Центральный банк, какого-то подкрепления логического. Они вначале выходят на цифру более или менее благоприятную — 94 рубля к концу года, а потом пытаются подтянуть к этому некие объяснения, факты. На деле, как мы видим, получается всё иначе. Поэтому, вместо того чтобы прогнозировать, я бы посоветовал чиновникам Минэкономразвития, Центрального Банка и Минфина заняться делом и принять те решения, которые необходимы в данной ситуации, — комментирует Константин Селянин, кандидат экономических наук.
Дальше, по его словам, будет всё зависеть от действий властей. Эксперт делает сценарный прогноз: если власти ничего не предпримут, то курс доллара может достигнуть 120–130 рублей. Если же они обяжут продавать валютную выручку на уровне закона и контроля и ограничат экспорт капитала, то национальная валюта остановится в падении и способна укрепиться, но не критически — уйти в диапазон ближе к 90 рублям за доллар.
В начале мая курс доллара составлял 76 рублей. Но уже затем начал расти и достиг отметки в 80 рублей. После мятежа Евгения Пригожина национальная валюта продолжила падение. В конце июля курс доллара превышал 90 рублей. А в середине августа пробил отметку в 100 рублей. В начале сентября было дешевле: около 97 рублей.