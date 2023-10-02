«Могут вообще исчезнуть». Экономисты — о росте цен на айфоны и другие смартфоны в России

GS Group — российский инвестиционно-промышленный холдинг, основной вид занятий — разработка и производство электроники.



Скорее всего, рост цен на технику может продолжиться, и связан он с падающим курсом рубля. Об этом нашим коллегам из MSK1.RU рассказали опрошенные эксперты. Рассказываем, какие еще факторы влияют на стоимость смартфонов и насколько подорожал предзаказ последней модели айфона.

Насколько уже подорожали айфоны

