«Могут вообще исчезнуть». Экономисты — о росте цен на айфоны и другие смартфоны в России

Антироссийские санкции коснулись, кажется, всей импортной продукции, в том числе и техники — смартфоны в России подорожали на 32% всего за один год. Об этом рассказали «Ведомости» со ссылкой на данные аналитического центра GS Group. Больше всего цена выросла на телефоны Apple, Samsung, Xiaomi и Realme. Юридически все эти компании, за исключением последней, ушли из России еще в марте
GS Group — российский инвестиционно-промышленный холдинг, основной вид занятий — разработка и производство электроники.
Скорее всего, рост цен на технику может продолжиться, и связан он с падающим курсом рубля. Об этом нашим коллегам из MSK1.RU рассказали опрошенные эксперты. Рассказываем, какие еще факторы влияют на стоимость смартфонов и насколько подорожал предзаказ последней модели айфона.
Насколько уже подорожали айфоны
В прошлом году базовая модель нового айфона (тогда — 14-я модель,
Снова виноват рубль?
Любая импортная продукция сейчас будет дорожать. Кроме того, из-за падения национальной валюты ввозить товары стало дороже, поэтому на рынок их поставляется меньше. Да и сама продукция в пересчете на рубли стоит больше.
— У России фактически упал экспорт, зарабатывать на продаже своей продукции за границу страна стала меньше, — сообщил финансовый аналитик и доцент РАНХиГС Николай Кульбака. — И поэтому приток валюты в Россию сократился, цена продуктов внутри страны стала выше. Плюс риски увеличились. А еще из-за проблем внутри России увеличилось количество людей, выводящих евро и доллары за ее пределы.
Экономист и директор Института проблем глобализации Михаил Делягин считает, что ослабление курса рубля произошло потому, что Банк России решил создать условия для подавления сектора обрабатывающей промышленности.
— Она стала развиваться и начала создавать угрозу бурного развития страны и оттягивания денег в реальный сектор финансов из спекулятивных рынков. Для того чтобы придушить развитие реального сектора, нужно было повысить процентную ставку. Для того чтобы повысить процентную ставку, нужно было в качестве предлога обвалить рубль, — поделился мнением эксперт.
Ключевая ставка — это ставка, по которой Центральный банк кредитует коммерческие банки. Они берут кредит под 13% годовых, добавляют 3%, к примеру, и кредитуют население. То есть повышение ключевой ставки напрямую влияет на займы населения.
По словам экономиста и директора Института Нового общества Василия Колташова, процентную ставку повысили для перестраховки — Министерство экономического развития ожидает снижения стоимости нефти.
— Мы оказались в самой невыгодной позиции с точки зрения внешней торговли. Потому что экспортная выручка в российскую экономику все равно не вернулась. То есть, с одной стороны, курс остается плохим. А с другой стороны, импортные товары дорожают, — уточнил эксперт.
При стабильной цене в долларах радикально растет стоимость в рублях (как мы это наблюдали в случае с предзаказами на айфоны). Поэтому, по словам Колташова, для укрепления рубля нужно, чтобы экспортеры в обязательном порядке начали продавать какую-то долю экспортной выручки.
Останемся вообще без айфонов?
По словам Василия Колташова, импортная техника никуда не исчезнет, она просто становится дороже. Она и так подорожала из-за санкций и механизмов параллельного импорта.
— Сейчас схемы ввоза остались примерно такие же, — уточнил Колташов. — Но рубль упал, цена оказалась еще выше, то есть к транспортным издержкам и издержкам юридическим, связанным с обходом санкций Евросоюза, добавилась еще и необходимость поднять цены из-за падения курса.
Экономист предположил, что рост на промышленные товары скорее всего приостановится. Сейчас происходит стабилизация курса —
А по словам Николая Кульбаки, подорожание будет продолжаться, пока идут военные действия. А если посмотреть на курс рубля за несколько лет, будет видно, что рубль постоянно падает.
— Будет пропадать то, что будет меньше пользоваться спросом, — рассудил экономист. — То есть если какие-то продукты пользуются меньшим спросом, их реже будут ввозить. Если будут реже ввозить, значит, они могут вообще исчезнуть. Ассортимент будет беднее, это точно. Мы это уже видим и сейчас.
Подорожание коснулось и продуктов питания: почитайте, почему выросли в цене импортные бананы и апельсины и могут ли они совсем пропасть с российского рынка. А недавно власти остановили поставки топлива за рубеж, чтобы решить вопрос дефицита и снизить цены на бензин. Экономисты назвали это, как минимум, спорным решением.