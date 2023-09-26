Бросаем есть колбасу? В ней всё чаще находят африканскую чуму свиней — чем это опасно

Что будет с ценами

Так как при АЧС массово уничтожаются поголовья свиней, возникают опасения, что свинина (и прочая продукция из этого мяса) может резко подорожать. По данным Росстата, с начала года свинина уже подорожала на 8,9%. При этом только за месяц (в августе по отношению к июлю) цены выросли на 5,6%. В среднем по России в августе 2022-го стоимость килограмма мяса составляла 310,54 рубля, а в августе этого года — 331,54 рубля.

О возможном подорожании свинины, в частности, заявили в Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств России (АККОР).



— В последнее время цены на свинину в России были очень низкие. Она стоила столько же, сколько и курица, которая должна быть самым дешевым мясом. Сейчас мы наблюдаем удорожание и возврат к прежнему соотношению. Поэтому думаю, что рост может составить 10–20% и более в зависимости от качества и категории мяса, и причиной этого будет не только АЧС, — пояснил «Известиям» руководитель АККОР в Ставропольском крае, фермер Сергей Колесников.

