Бросаем есть колбасу? В ней всё чаще находят африканскую чуму свиней — чем это опасно

В магазинах стали находить мясо, зараженное вирусом африканской чумы свиней. Только в сентябре Россельхознадзор зафиксировал около десяти таких случаев. Зараженную колбасу находили в Рязанской, Брянской, Владимирской и Тульской областях, а также в Краснодарском, Красноярском, Алтайском краях и Якутии. В Забайкальском крае и вовсе изъяли продукцию из 593 магазинов. Опасно ли теперь покупать колбасу в магазинах? И подорожает ли свинина после такого?
Африканская чума свиней (АЧС) — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными кровоизлияниями во внутренних органах. Заболевшее животное может умереть в течение пяти дней. Замороженное мясо становится источником заражения, поэтому его изымают из торговых сетей и уничтожают.
Опасно ли мясо
ДНК вируса африканской чумы свиней обнаружили в продукции ЗАО «Староверские колбасы» (колбаса «Филейская») и ООО «Владимирский стандарт». В пресс-службе Россельхознадзора «Известиям» сообщили, что обстановка с АЧС по всей России остается по-прежнему неблагополучной, но в то же время контролируемой.
— В 2023 году нотифицированы 64 вспышки заболевания на территории РФ: 38 — среди домашних свиней и 26 — среди диких кабанов. Для сравнения: в 20 странах Европы с начала года зарегистрировано свыше 8,7 тысячи очагов (2,7 тысячи — у домашних свиней и 6 тысяч — среди диких кабанов), — рассказали в службе.
Также в ведомстве отметили, что ранее одной из ключевых проблем распространения АЧС в России была теневая продажа свинины и пищевых отходов через интернет-площадки, соцсети и мессенджеры. По результатам расследований, основное число вспышек было связано с использованием в корм животным пищевых отходов, закупленных в учреждениях (столовые, больницы и кафе) или через интернет-площадки.
— Что касается выявления зараженной свиноводческой продукции в реализации, то отчасти это связано со спецификой инкубационного периода у больного животного (с момента заражения до проявления клинических признаков АЧС он составляет до 15 дней в зависимости от степени вирулентности возбудителя). Однако в основном это свидетельствует о серьезных упущениях в работе хозяйствующих субъектов по обеспечению биологической защиты свинокомплексов, — пояснили в службе.
Кроме того, это говорит о том, что на предприятиях по убою свиней недостаточно сработали ветеринарные службы, поскольку несвоевременно отобрали у животных пробы на АЧС.
— АЧС довольно распространена в мире, поэтому вспышки нередки и в России. Восприимчивость у животных высокая, соответственно, такие же высокие требования есть и к быстрым, своевременным действиям ветеринаров. Если что-то нарушено, то инфекция постепенно выходит из-под контроля, — объясняет иммунолог Николай Крючков. — Если поздно отреагировали, то масштаб распространения становится большим, как и ущерб. Поэтому, когда в любом хозяйстве начинается падёж животных, нужно быстро установить причину (они могут быть разными) и прекратить реализацию продукции. Но последнее не очень выгодно для владельцев.
По словам иммунолога, изолировать больных животных бесполезно — спасти их не удастся, а масштабы очага могут значительно расшириться.
— При этом есть попытки успеть хотя бы частично реализовать продукцию, поэтому владельцы извещают ветнадзор намного позже, чем произошла вспышка. Надо менять систему мотивации, продумать механизмы, чтобы с большей охотой люди сообщали в ветнадзор о случившемся, — пояснил иммунолог.
Николай Крючков отметил, что для человека заболевание не опасно, но он может быть распространителем инфекции — в таком случае можно нанести большой ущерб сельскому хозяйству:
— Пути передачи разнообразны: и воздушно-капельный, и с пищей, и другие. Инфекция очень заразная. Если одно животное заболело, то всё стадо заражается, летальность очень высокая.
Что будет с ценами
Так как при АЧС массово уничтожаются поголовья свиней, возникают опасения, что свинина (и прочая продукция из этого мяса) может резко подорожать. По данным Росстата, с начала года свинина уже подорожала на 8,9%. При этом только за месяц (в августе по отношению к июлю) цены выросли на 5,6%. В среднем по России в августе
О возможном подорожании свинины, в частности, заявили в Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств России (АККОР).
— В последнее время цены на свинину в России были очень низкие. Она стоила столько же, сколько и курица, которая должна быть самым дешевым мясом. Сейчас мы наблюдаем удорожание и возврат к прежнему соотношению. Поэтому думаю, что рост может составить 10–20% и более в зависимости от качества и категории мяса, и причиной этого будет не только АЧС, — пояснил «Известиям» руководитель АККОР в Ставропольском крае, фермер Сергей Колесников.
— Ситуация очень серьезная, потому что речь идет о продовольственной безопасности страны. Цены однозначно будут расти, так как образуется дефицит мяса на внутреннем рынке, — добавил председатель совета АККОР, создатель крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ) «Теплый стан» в Краснодарском крае Александр Шипулин.
На эти заявления обратила внимание ФАС, которая отметила, что это может спровоцировать повышение цен на рынке, а также ажиотажный спрос.
— Предостережение — это превентивная мера, которая призвана не допустить нарушений антимонопольного законодательства. Ведомство напоминает о запрете координации действий хозяйствующих субъектов — конкурентов, которое может привести к установлению или поддержанию цен. ФАС России предупреждает об обязательности неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства. При обнаружении признаков противоправного поведения и установления экономически необоснованных цен отдельными компаниями ФАС России будет пресекать недобросовестные практики и незамедлительно примет меры антимонопольного реагирования, — заявили в пресс-службе ведомства.
Экономист Леонид Холод, напротив, не уверен в том, что в ближайшее время стоит ожидать резкого роста цен на свинину именно из-за АЧС. По его словам, для этого есть множество других причин.
— Вопрос упирается в масштабы бедствия. АЧС — штука страшно заразная, и если масштабы будут большими, конечно, свинины на рынке будет меньше. Как при любом стихийном бедствии, точно можно будет сказать, только когда оно закончится. Сейчас, насколько можно судить, вспышки локальны, это не приняло пока масштабных форм, — считает Холод. — У свинины куча других причин для подорожания: там и корма дорожают, и кормовые добавки, потому что валюта по-другому стала стоить, а закупают добавки из-за рубежа. Зерновая часть дорожает, электричество, тепло, другие производственные затраты — всё из-за физической инфляции. Причин много.
Леонид Холод — экс-замминистра сельского хозяйства РФ, доктор экономических наук, профессор.
В Национальном свином союзе считают, что рост цен будет в пределах инфляции, 5%.
— Несмотря на проблему АЧС, не думаю, что подорожание будет именно из-за этого фактора. Это касается в основном южных регионов страны, которым будет сложно продавать мясо и куда-то его вывозить. Но есть и другие субъекты, которые болезнь не затронула. Охлажденная свинина перевозится на любые расстояния, при соблюдении условий хранения она спокойно может храниться в течение месяца и быть доставлена в любой субъект, — заявил «Известиям» гендиректор объединения Юрий Ковалев.
По его словам, в России идет стабильный прирост производства свинины, и это помогает стабилизировать цены.
— Хотя, конечно, производители не могут абстрагироваться от роста логистических издержек, стоимости ветпрепаратов и других, связанных с инфляцией, затрат. Все компании сегодня вынуждены бороться за квалифицированных работников повышением им зарплаты, а это всё влияет на себестоимость, — пояснил эксперт.
Что еще почитать по теме
Этим летом цены взлетели еще и на курицу — настолько, что мясопроизводители заменяли ее в колбасе свининой, и это получалось выгоднее. Разбирались, что происходит с ценами на курятину, как высоко они могут подняться и вернутся ли на прежний уровень.
Помимо мяса, подорожали и многие другие продукты. Производители чая, кофе и майонеза последовательно заявляли о повышении цен к концу лета — как для ритейлеров, так и для покупателей. Выяснили, стоит ли начинать экономить или надеяться, что это подорожание — лишь сезонное.