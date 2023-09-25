Российским чиновникам решили пока не повышать зарплаты

Ранее мы рассказывали о том, что в 2024 году неработающим пенсионерам проиндексируют пенсии на 7,5%. Информация об этом появилась в проекте бюджета Социального фонда — в документе сказано, что страховые выплаты вырастут по уровню инфляции, который заложен в макропрогнозе Минэкономики. После индексации неработающие пенсионеры в среднем будут получать 23,4 тысячи рублей. Кроме того, в 2024 году обещают рост максимального размера больничного, декретных и выплат по уходу за ребенком.