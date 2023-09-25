Российским чиновникам решили пока не повышать зарплаты

Власти планируют отказаться от индексации зарплат чиновников в 2024 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2024-й и плановый период 2025 и 2026 годов. Индексацию традиционно проводят 1 октября.
— В соответствии с решениями, принятыми правительством Российской Федерации, <...> индексация оплаты труда работников федеральных государственных органов в 2024 году не осуществляется, — говорится в документе.
Как сообщает РБК, эти планы ранее подтверждал источник в финансово-экономическом блоке правительства, объясняя решение «частью мер по оптимизации бюджетных расходов». При этом зарплату сотрудников бюджетных организаций продолжат индексировать: 1 октября 2024 года их увеличат на 4,5% (прогнозный уровень инфляции). Также без пауз дадут прибавку к зарплате сотрудникам учреждений здравоохранения, соцобеспечения, образования и культуры (по майским указам 2012 года): с 1 января 2024 года — на 9,8%.
Размеры окладов сотрудникам федеральной гражданской службы ежегодно увеличивают в соответствии с законом о федеральном бюджете с учетом уровня инфляции. Решение об индексации принимает президент по представлению правительства.
Согласно действующему закону о бюджете, в 2024 году предусматривалась индексация зарплат федеральных госслужащих на 4%, а с 1 октября 2023 года их оклады планируют увеличить на 5,5%. В 2022 году индексация проводилась на уровне 4%. При этом в 2021 году от повышения зарплат госслужащим (кроме военных) отказались в целях экономии средств. Это должно было принести бюджету 2,9 миллиарда рублей.
Ранее мы рассказывали о том, что в 2024 году неработающим пенсионерам проиндексируют пенсии на 7,5%. Информация об этом появилась в проекте бюджета Социального фонда — в документе сказано, что страховые выплаты вырастут по уровню инфляции, который заложен в макропрогнозе Минэкономики. После индексации неработающие пенсионеры в среднем будут получать 23,4 тысячи рублей. Кроме того, в 2024 году обещают рост максимального размера больничного, декретных и выплат по уходу за ребенком.