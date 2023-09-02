Бензин дорожает, но спрос на автомобили растет. Экономисты — о том, стоит ли покупать машину и как это лучше делать

Российская экономика переживает не лучшие времена: не так давно курс доллара превысил отметку 100 рублей, но позднее он снова опустился до цифры 95. По словам экспертов, этим летом даже не было дефляции, которая происходит каждый год: стоимость продуктов не опускалась, несмотря на сезонность.
Дефляция — противоположный инфляции процесс, снижение общего уровня цен на товары и услуги. Обычно в России дефляция происходит летом из-за появления на рынке сезонных фруктов и овощей, однако в этом году ее не было, отмечают опрошенные MSK1.RU эксперты.
В конце августа ряд российских регионов столкнулся с нехваткой топлива. Дело дошло до того, что заправки в некоторых городах стали закрываться — об этом писали наши коллеги из 161.RU. Однако среди россиян стал расти спрос на машины: несмотря на подорожание и кризис, многие люди стараются купить личный автомобиль.
Мы обсудили с экономистами, с чем это связано, будут ли цены расти дальше и стоит ли приобретать машину в нынешней ситуации. Рассказываем, к чему нужно готовиться российским автомобилистам.
Заправляться будет еще сложнее?
Топливо дорожает главным образом из-за недостатка конкуренции в этой отрасли, заявил в разговоре с MSK1.RU экономист, управляющий фондом стратегического управления «МДГ» Дмитрий Потапенко.
— У нас есть государственные монополисты. Во всем мире это так: если существует монополия, нет ни малейшего шанса избежать роста цен, — рассказал он. — Когда у вас государство по сути своей является феодалом, оно не будет вас кормить.
Предприниматель отметил, что рост цен на топливо составляет 25–30% в этом году.
— Это нормальные показатели. Но они будут расти дальше: ровно на столько, сколько вы сможете заплатить. В монополии нет предела, — подчеркнул Потапенко.
Проблема усугубляется тем, что одновременно с газом и бензином дорожают и другие товары, подчеркнул экономист и политолог Василий Колташов.
— Повышение цен на топливо совпало с продолжающимся сбором урожая, и это дополнительная проблема, которая повлияет на внутренние потребительские цены, — сказал он нашему корреспонденту.
Почему россияне активно покупают машины
Несмотря на стремительное подорожание, россияне активно покупают автомобили, потому что боятся дальнейшего повышения цен, считает Потапенко.
— У граждан нет другого выхода. Если они не купят сегодня, завтра им не хватит денег даже на покупку не то что б/у машины, а даже «столетней» Lada Granta, — отметил он. — Две вещи — автомобиль и недвижимость — у россиянина считаются тем, что не могут отнять. Это ложный посыл, но он есть.
Кроме того, на это мог повлиять и так называемый отложенный спрос: в прошлом году гораздо меньше людей были готовы на такую покупку, рассказал MSK1.RU экономист Василий Колташов.
— Что будет в последние месяцы 2023 года и в 2024-м — большой вопрос. Я думаю, автомобили могут начать покупать реже. Но то, что мы наблюдаем, связано с отложенным спросом: в 2022 году возникли проблемы с закупкой и производством автомобилей, — объяснил эксперт. — Иностранные компании уходили, деталей не хватало, и китайские компании срочно заходили на рынок. При этом была неопределенная ситуация с рублем, и люди покупали автомобиль, зная, что рубль падает.
— Большинству людей автомобиль нужен для дела: для поездок, связанных с частной жизнью, работой. Получается, его лучше купить сейчас, чем в момент, когда рубль обвалится снова, — уточнил Колташов.
С чем придется столкнуться
При покупке автомобиля в нынешней ситуации лучше не брать его в кредит, отметил Колташов.
— Сейчас необходимо избегать влезания в долги. Автомобиль лучше было купить в начале этого года. После того как был организован обвал рубля нашими финансистами, едва ли можно говорить о том, что сейчас резонный момент для покупки автомобиля, — сказал он нашему корреспонденту. — Если рубль не укрепится, баланс доходов и расходов может быть такой, что автомобиль может оказаться слишком дорог в обслуживании.
Далеко не все россияне готовы покупать отечественные автомобили, однако с зарубежными машинами возникают свои сложности. Всё начинается с момента покупки: цены продолжают расти, а сам процесс приобретения может быть непростым.
— Мы берем то, что вынуждены брать, да еще и втридорога, — сказал Потапенко. — Есть Европа, но для этого нам потребуются деньги. К тому же нужно уметь там покупать. Но для большинства граждан сейчас это всё недоступно.
Покупать автомобиль непосредственно в европейских странах невыгодно, подчеркнул экономист Николай Кульбака.
— Если вы берете автомобиль за границей, везете его «левым» образом, то это дорого. Если вам кто-то за рубежом покупает автомобиль, то вы покупаете его, в свою очередь, уже по «зарубежной» цене. Если курс рубля падает, то в пересчете на рубли стоимость машин будет возрастать, поэтому вариантов никаких нет, — сказал он в разговоре с MSK1.RU.
К тому же многие владельцы зарубежных автомобилей сталкиваются с проблемой нехватки деталей.
— Это вопрос деталей. Многие из тех, кто владеет автомобилями западных марок, сталкиваются с проблемой нехватки деталей: многие соседние страны участвуют в санкционной войне против России, в том числе Казахстан, — объяснил Колташов. — Большинство граждан сразу поняли, что лучше покупать автомобили с китайскими комплектующими.
Читательница MSK1.RU Анна рассказала, что этой осенью столкнулась с серьезными сложностями во время ремонта своего автомобиля.
— Моего «японца» — Suzuki Jimny — стало вести влево. Я обошла несколько мастерских, и специалисты сказали, что нужно менять рычаг. И здесь началось веселье: в тот момент я с машиной находилась в Калининграде, где еще до спецоперации с запчастями были проблемы, — поделилась женщина. — Тогда я прилетела в Москву и стала искать деталь здесь. И рычагов не было вообще! С большим трудом нашла его во Владивостоке, и он ехал почтой из Владивостока в Калининград через всю страну.
Стоит ли перегонять машину из другого региона
Во Владивостоке можно найти не только японские детали, но и сами автомобили: многие россияне приезжают в самую восточную часть страны, чтобы купить машину и приехать на ней в свой регион. Однако экономисты не рекомендуют этого делать.
— Никакого смысла в таких действиях нет. Это так называемая покупка «праворульки», которая может потребоваться только если вы там живете. Сейчас у нас совсем другая реальность, лишних копеек в кармане ни у кого нет, а на оставшиеся копейки люди покупают машины, — заявил предприниматель Дмитрий Потапенко.
К тому же, даже если вы купите японскую машину, вопрос ее обслуживания по-прежнему будет стоять особенно остро, отметил в разговоре с MSK1.RU экономист Николай Кульбака.
— Я думаю, лучше этого не делать. Япония закрывает поставки на подержанные автомобили. Вопрос комплектующих всё равно остается открытым в этом случае. Японские комплектующие доступны в полном объеме не будут, — объяснил он. — Оптимальное решение — это автомобили с большим количеством китайских комплектующих деталей. Поэтому так быстро вырос спрос на китайские автомобили.
По его словам, единственное, что может повлиять на стремительно растущие цены — улучшение отношений с зарубежными государствами.
— Для экономики лучше всего налаживать отношения с соседними странами, прежде всего Европой. Снимать барьеры с внутренней торговли, уменьшать непроизводительные расходы бюджета, затраты на силовиков, — заключил Кульбака.
Падение рубля, по мнению экс-главы Минфина Михаила Задорнова, связано в том числе с зависшими в стране рупиями: Россия поставила в Индию нефтепродукты на сумму более 30 миллиардов долларов, а импорт из той же страны оценивается только в 6–7 миллиардов долларов в год.
Российская экономика крепко связана не только с индийской, но и с турецкой. В конце июля резко упала лира, и это тоже отразилось на состоянии рубля. Мы рассказывали, что думают экономисты о данной ситуации.
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