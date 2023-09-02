Бензин дорожает, но спрос на автомобили растет. Экономисты — о том, стоит ли покупать машину и как это лучше делать

— У граждан нет другого выхода. Если они не купят сегодня, завтра им не хватит денег даже на покупку не то что б/у машины, а даже «столетней» Lada Granta, — отметил он. — Две вещи — автомобиль и недвижимость — у россиянина считаются тем, что не могут отнять. Это ложный посыл, но он есть.

Кроме того, на это мог повлиять и так называемый отложенный спрос: в прошлом году гораздо меньше людей были готовы на такую покупку, рассказал MSK1.RU экономист Василий Колташов.

— Что будет в последние месяцы 2023 года и в 2024-м — большой вопрос. Я думаю, автомобили могут начать покупать реже. Но то, что мы наблюдаем, связано с отложенным спросом: в 2022 году возникли проблемы с закупкой и производством автомобилей, — объяснил эксперт. — Иностранные компании уходили, деталей не хватало, и китайские компании срочно заходили на рынок. При этом была неопределенная ситуация с рублем, и люди покупали автомобиль, зная, что рубль падает.