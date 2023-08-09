Будет ли в этом году выплата на школьников к 1 Сентября? Мы узнали в Госдуме

По 10 тысяч рублей к 1 Сентября родители школьников получили в 2021 году — тогда единовременную выплату анонсировал Владимир Путин. Он объяснил ее необходимость тем, что рынок труда и реальные (скорректированные с учетом инфляции) доходы населения пострадали из-за пандемии. В 2022 году выплаты были для семей школьников, которые живут на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областей. В этом году никаких выплат к школе президент не анонсировал.



— Разовые выплаты к 1 Сентября практиковались в ковидные годы, с тех пор система мер поддержки изменилась, — говорит первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. — С прошлого года около 10 миллионов детей охвачено единым пособием. Это пособие, собственно, и закладывалось с тем, чтобы не надо было каждый раз что-то обещать, предпринимать ситуативные какие-то меры: это систематизированная адресная поддержка. А дальше если есть какие-то индивидуальные ситуации, то они могут рассматриваться на уровне регионов, муниципалитетов, у всех есть фонды.

