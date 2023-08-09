Будет ли в этом году выплата на школьников к 1 Сентября? Мы узнали в Госдуме

По данным Росстата, в 2022 году сборы в школу мальчика в среднем стоили родителям 22 298 рублей, девочки — 26 838 рублей. Данные за 2023 год ведомство пока не публиковало, но, глядя на текущую инфляцию, и так можно предположить, что сумма меньше не стала. Неудивительно, что многие родители вспомнили о выплатах на сборы к школе, которые были в прошлые годы. В родительских чатах задаются вопросом, ждать ли их в этом году и когда: пора бы уже, учебный год на носу.
По 10 тысяч рублей к 1 Сентября родители школьников получили в 2021 году — тогда единовременную выплату анонсировал Владимир Путин. Он объяснил ее необходимость тем, что рынок труда и реальные (скорректированные с учетом инфляции) доходы населения пострадали из-за пандемии. В 2022 году выплаты были для семей школьников, которые живут на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областей. В этом году никаких выплат к школе президент не анонсировал.
— Разовые выплаты к 1 Сентября практиковались в ковидные годы, с тех пор система мер поддержки изменилась, — говорит первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. — С прошлого года около 10 миллионов детей охвачено единым пособием. Это пособие, собственно, и закладывалось с тем, чтобы не надо было каждый раз что-то обещать, предпринимать ситуативные какие-то меры: это систематизированная адресная поддержка. А дальше если есть какие-то индивидуальные ситуации, то они могут рассматриваться на уровне регионов, муниципалитетов, у всех есть фонды.
Татьяна Буцкая говорит, что в в общей сложности в России сейчас есть три с половиной тысячи региональных мер поддержки. Это в том числе и субсидии на сборы в школу. Как правило, для многодетных или малоимущих семей.
Например, в Санкт-Петербурге есть субсидия для многодетных семей на покупку школьной и спортивной формы на каждого ребенка, обучающегося в школе или колледже. В 2023 году размер выплаты составил 5621 рубль. В Новосибирской области на покупку одежды для школьника можно получить 2000 рублей, на приобретение школьных принадлежностей — 300 рублей. В Свердловской области на каждого ребенка в многодетной семье тоже полагается по две тысячи рублей компенсации на школьную форму, но раз в два года.
В 2022 году в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий ввести ежегодную выплату на сборы к школе на федеральном уровне. Однако поддержки он не нашел ни со стороны Совфеда, ни со стороны правительства. В заключении Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей говорится, что в целом комитет поддерживает законопроекты, направленные на содействие социальному благополучию граждан, однако к этому законопроекту есть ряд замечаний. В частности, там указано, что «основные положения законопроекта не соответствуют принципам адресности и нуждаемости».
— Можно ли помочь всем родителям к новому учебному году — без учета доходов, материального положения? Конечно можно. Но тогда у нас останутся нерешенными другие социальные вопросы, — говорит Татьяна Буцкая. — Пособия нужны семьям в сложной финансовой ситуации, для семей с более высокими доходами тоже есть помощь — она другая. Это, например, льготная семейная ипотека, льготные семейные кредиты, бесплатные возможности для талантливых детей, региональные меры поддержки.
Систему поддержки семей с детьми в России в течение последних лет активно меняют: сначала вводили новые выплаты, потом придумывали для них новые правила, потом всё это оптимизировали и объединяли в универсальное пособие. В этом году власти взялись за обновление выплаты, которая существует давно, — пособия по уходу за ребенком до полутора лет.