Почему нам отказали? 11 самых распространенных вопросов о новом пособии семьям с детьми

Универсальное пособие объединяет выплаты на детей до 3 лет, пособие на детей от 3 до 7 лет, пособие на детей от 8 до 16 лет и пособие женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности. Его назначают семьям с доходами ниже прожиточного минимума.



Кто может претендовать на пособие?

Право на получение пособия имеют беременные женщины и семьи с детьми до 16 лет включительно. Но есть ряд условий, без которых пособие не назначается:



доход семьи ниже прожиточного минимума на человека;

соблюдено правило нулевого дохода;

соблюдены условия комплексной оценки нуждаемости;