Почему нам отказали? 11 самых распространенных вопросов о новом пособии семьям с детьми

С начала 2023 года в России изменились правила назначения выплат на детей пособий — несколько мер соцподдержки объединили в одно универсальное пособие, которое теперь будут назначать по единым правилам. Изменения, как это обычно и бывает в случае с пособиями, вызвали много непонимания со стороны получателей выплат. На днях мы в соцсетях попросили читателей задать вопросы о новом пособии, которые их волнуют, и получили больше сотни сообщений. Сегодня отвечаем на самые распространенные вопросы.
Универсальное пособие объединяет выплаты на детей до 3 лет, пособие на детей от 3 до 7 лет, пособие на детей от 8 до 16 лет и пособие женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности. Его назначают семьям с доходами ниже прожиточного минимума.
Кто может претендовать на пособие?
Право на получение пособия имеют беременные женщины и семьи с детьми до 16 лет включительно. Но есть ряд условий, без которых пособие не назначается:
- доход семьи ниже прожиточного минимума на человека;
- соблюдено правило нулевого дохода;
- соблюдены условия комплексной оценки нуждаемости;
- в случае беременности женщина должна встать на учет на раннем сроке.
Как считать доход семьи?
Если коротко: нужно собрать все доходы всех членов семьи за год, а потом разделить на 12 (месяцев) и на количество членов семьи, включая несовершеннолетних детей. Учитываются зарплаты, доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, пособия, алименты, выплаты пенсионных накоплений правопреемникам, страховые выплаты, стипендии и гранты, денежное довольствие военнослужащих и силовиков, компенсации за исполнение государственных или общественных обязанностей, доходы от ценных бумаг, выигрышей, продажи и сдачи в аренду имущества, проценты по вкладам, содержание судей. То есть практически все денежные поступления. Не учитываются: назначенный материнский капитал, аналогичное пособие на ребенка за предыдущий год.
При этом 12 месяцев нужно брать не с даты подачи заявления, а отступив 4 полных месяца назад. Как ранее объясняла первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, это связано с поступлением информации из налоговой — поскольку сейчас выплата оформляется проактивно, без сбора справок, данные о доходах запрашивают напрямую в ФНС.
Кстати, о налогах: доход нужно считать до вычета подоходного налога. То есть сумма будет больше, чем вы получаете на руки.
— Изначально прожиточный минимум рассчитывается до вычета налогов. Почему так было сделано? Есть люди, которые сами платят налоги, например самозанятые или индивидуальные предприниматели, — говорит Татьяна Буцкая. — У них к тому же разная ставка налога. Поэтому все меры поддержки рассчитывались из дохода до вычета налогов.
Со мной живет совершеннолетний сын, его зарплату учтут?
Нет, с точки зрения закона семьей считаются родители, их супруги и несовершеннолетние дети. Например, если женщина с ребенком выйдет замуж, то семья будет состоять из трех человек, если родится еще один ребенок — из четырех, а когда старший достигнет 18 лет — снова из трех. Кстати, именно поэтому со временем семьи могут потерять статус многодетных.
Мама работает, а отец — нет, почему нам отказали?
Это так называемое правило нулевого дохода, которое ввели несколько лет назад, звучит, грубо говоря, так: «Кто не работает — тот не ест». Согласно этому правилу, «белый» доход должен быть у каждого взрослого члена семьи. Если родители разведены, то трудоустройство должно быть у того, кто живет с ребенком, если такой родитель снова вступает в брак — у супруга тоже должен быть доход. Это может быть зарплата, выплаты по договору ГПХ, авторские гонорары, доход от предпринимательской деятельности, стипендия или пенсия.
Если таких доходов нет, то пособие получить тоже можно, но должны быть уважительные причины для того, чтобы не работать.
Не могу устроиться на работу, потому что не с кем оставить ребенка. Мне откажут в пособии?
Зависит от состава семьи и возраста ребенка. Уход за ребенком до трех лет считается той самой уважительной причиной (если нет второго родителя, то и старше). Также к таким причинам относятся:
- уход за ребенком-инвалидом;
- учеба в очной форме;
- срочная служба (и 3 месяца после нее);
- пребывание в местах лишения свободы (и 3 месяца после освобождения);
- продолжительное лечение (более 3 месяцев);
- безработица (но только при регистрации в центре занятости и не дольше полугода).
Также может не работать один из родителей в многодетной семье, посвящая себя уходу за детьми.
Муж участвует в спецоперации. Нам назначат пособие?
Да, правило нулевого дохода не распространяется на мобилизованных — даже если до мобилизации человек не работал, пособие его ребенку всё равно назначат. Доходы мобилизованных также не учитываются.
Мы оформили пособие на ребенка в прошлом году по старым правилам, нужно ли оформлять заново?
На ваше усмотрение. Переход будет плавным, прежние пособия не отменяют — семья будет получать их в течение всего срока, на который они назначены. Но если вы полагаете, что по новым правилам вам назначат пособие в большем размере, можете подать заявление уже сейчас.
У меня есть вторая квартира (машина, участок), но я ей не пользуюсь. Почему нам отказали в пособии?
Вместе с правилом нулевого дохода Минтруд ввел такое понятие, как комплексная оценка нуждаемости — теперь при назначении пособий учитываются не только ежемесячные доходы семьи, но и общее благосостояние: наличие недвижимости, автомобилей, накоплений. Определенный уровень имущественной обеспеченности считается, грубо говоря, базовым: один дом или квартира, дача, автомобиль — не повод отказывать в пособии. Однако если у семьи доходы ниже прожиточного минимума, но при этом есть несколько квартир или домов, то будут учитывать метраж и назначат пособие при условии, что на человека приходится не больше 24 квадратов в квартире и не больше 40 в доме. Подробнее обо всех условиях комплексной оценки нуждаемости мы рассказывали в этом материале.
Но главное, что нужно понимать: с точки зрения Соцфонда важна только собственность, кто живет в этих домах и квартирах, пользуетесь ли вы доставшимся по наследству участком, арестован ли ваш автомобиль — всё это государство не интересует.
Мы подали заявление, а ответа нет. Когда мы получим пособия?
Срок рассмотрения заявления — 10 рабочих дней. В январские праздники подать заявление можно было на «Госуслугах», но рассматривать их начали только когда все вышли на работу — с 9 января. Этим может быть обусловлена кажущаяся задержка решения. В течение 5 рабочих дней после принятия решения пособие начисляется. Выплата происходит 3-го числа каждого месяца.
Пособие на детей до трех лет будут выплачивать из бюджета или маткапитала?
Для этого возраста есть два разных пособия. Универсальное пособие назначают из бюджета, если доходы семьи ниже прожиточного минимума на человека (в 2023 году в среднем по России это
Выплату из материнского капитала назначают, если доход семьи меньше двух прожиточных минимумов на человека — то есть
У выплаты из материнского капитала есть свои минусы. Если получать деньги, например на первенца, в течение всех трех лет, на которые рассчитана эта выплата, то растрачен он будет практически целиком — эти деньги уже нельзя будет вложить в покупку квартиры, как делают многие семьи. Посмотрите расчеты сами в этом материале.
Пособие до полутора лет тоже назначают по правилам универсального?
Нет, универсальное пособие полагается семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а право на пособие по уходу за ребенком до полутора лет есть у каждого, кто оформляет отпуск по уходу за ребенком — это может быть мать, отец или другие родственники. Размер такого пособия зависит от дохода того, кто отпуск оформляет: 40% дохода, но не более