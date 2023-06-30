Родила? Иди работай! Зачем декретницам разрешили получать пособие вместе с зарплатой

Зачем работать в отпуске по уходу за ребенком?

По действующим правилам, пособие по уходу за ребенком платят до полутора лет и только тем, кто сидит с ребенком дома или работает неполный день.



— Как работает система сегодня: у нас женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет, получают пособие в размере 40% от среднего заработка за последние два года, — говорит глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. — При этом для молодых мам, даже если она нигде не работала, всё равно есть пособие.

Депутат говорит про мам, однако оформить отпуск по уходу за ребенком может и папа — это не декрет, который дают только женщине, чтобы подготовиться к родам и восстановиться после них. Но несмотря на это занимаются младенцем в основном женщины — в 2018 году в совете отцов при уполномоченном по правам ребенка заявляли, что только 2% пап берут отпуск по уходу за ребенком. По данным опроса среди работодателей, проведенного в начале года сервисом SuperJob, только в 17% компаний за год были случаи, когда декрет брали мужчины.

