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Родила? Иди работай! Зачем декретницам разрешили получать пособие вместе с зарплатой

И почему это не поможет

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Пособие по уходу за ребенком предлагают платить даже тем, кто вышел на работу

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Во время своего выступления на Петербургском экономическом форуме Владимир Путин среди прочего заявил, что нужно скорректировать законодательство и дать возможность людям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, получать пособие. Президент объяснил это тем, что работать должно быть выгодно, а пособия пусть будут «дополнительным доходом к зарплате, а не ее заменой». В то же время пособие по уходу за ребенком — это и есть замена зарплаты, даже выплачивались эти деньги из Фонда социального страхования (сейчас он объединен с Пенсионным фондом), как в случае с больничными. Разбираемся, почему эти правила решили изменить и кому они будут выгодны.

Зачем работать в отпуске по уходу за ребенком?

По действующим правилам, пособие по уходу за ребенком платят до полутора лет и только тем, кто сидит с ребенком дома или работает неполный день.

— Как работает система сегодня: у нас женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет, получают пособие в размере 40% от среднего заработка за последние два года, — говорит глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. — При этом для молодых мам, даже если она нигде не работала, всё равно есть пособие.

Депутат говорит про мам, однако оформить отпуск по уходу за ребенком может и папа — это не декрет, который дают только женщине, чтобы подготовиться к родам и восстановиться после них. Но несмотря на это занимаются младенцем в основном женщины — в 2018 году в совете отцов при уполномоченном по правам ребенка заявляли, что только 2% пап берут отпуск по уходу за ребенком. По данным опроса среди работодателей, проведенного в начале года сервисом SuperJob, только в 17% компаний за год были случаи, когда декрет брали мужчины.

— В действующем законодательстве пособие выплачивается, если женщина работает неполный рабочий день. Если начинает работать полное рабочее время, то пособие прекращают выплачивать — это сегодняшняя практика, — объясняет Ярослав Нилов. — Что делают женщины? Женщины работают неполный рабочий день, а понятия неполного рабочего дня как такового нет, и кто-то через суд, кто-то и так, без всяких проволочек, получает пособие и работает неполный день, кому-то отказывают в пособии и назначают только после жалоб, вмешательства прокуратуры, после вмешательства депутатов вопросы решаются.

Юрист компании Benefaktum Артем Страшнов тоже говорит, что многие женщины ищут возможность подработать, пока сидят с ребенком. Чтобы не терять пособие, но в то же время иметь заработок, такая подработка нередко никак не оформляется.

— С каждым годом перечень работ, которыми можно заниматься на дому, растет. Фактически это огромный теневой сектор экономики, — говорит юрист. — Я думаю, что основная цель все-таки — вывод из теневого сегмента женщин, которые пытаются подработать в декрете. С одной стороны, такая нелегальная подработка не дает женщине никаких гарантий, ведь официально она не оформлена. С другой — лишает бюджет налогов с ее дохода.

В то же время подработка зачастую вынужденная: пособие по уходу за ребенком составляет только 40% среднего заработка женщины до декрета. При этом у него есть потолок: 33 тысячи рублей в месяц. Однако пособием такого размера может похвастаться далеко не каждая — по данным Росстата, в первом квартале 2023 года средняя зарплата в России составила 66 778 рублей. При таком заработке пособие составляет 26 711 рублей в месяц.

На практике пособие, как правило, еще ниже. Медианная заработная плата россиян по итогам 2022 года составила 40 368 рублей. Это сумма, которая определяется так: ровно половина населения зарабатывает больше, половина — меньше. То есть как минимум половина женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет, получает в месяц 16 147 рублей и меньше. Неудивительно, что желающих подработать в отпуске по уходу за ребенком довольно много.

Пойдут ли женщины работать?

С учетом приведенных выше расчетов, вероятность того, что часть женщин захочет вернуться к работе пораньше, довольно высока. Остается вопрос: кто будет, собственно, ухаживать за ребенком, если мама, находясь в этом самом отпуске, выйдет на работу?

Попасть в детский сад нередко вопрос не то что не одного дня — не одного года. В январе 2023 года инженер-конструктор Ирина Яшина из Санкт-Петербурга спросила Владимира Путина, можно ли продлить выплаты по уходу за ребенком с полутора до трех лет в случае, если нет места в детском саду. Она объяснила, что сама смогла устроить ребенка в садик только в два с половиной года. И хотя сама она столкнулась с этой проблемой восемь лет назад, женщина полагает, что «и сейчас, возможно, у кого-то тоже есть такие ситуации».

Проблема не всегда в полном отсутствии мест в детских садах — они могут и быть, но едва ли не на другом конце города. Зачастую с этим сталкиваются жители новостроек, как это было в Омске, где на весь новый микрорайон построили один детский сад. В Ленинградской области маме предложили на выбор: подождать планового комплектования группы в ближайшем детском саду, включить ребенка в группу временного пребывания или ездить в садик, который находится в 49 километрах от ее дома. Женщина, будучи матерью-одиночкой, которой нужно было работать, чтобы содержать себя и ребенка, чтобы получить положенное по закону место в детском саду, дошла до Верховного суда. Как в такой ситуации с детскими садами работать полный рабочий день, мы спросили Ярослава Нилова.

— Вы опять всё в одну кучу. Если есть проблема с детскими садами — это вопрос проблемы детских садов, не вопрос получения пособия, — заявил депутат. — У нас, по данным Правительства, практически нет проблем с местами в детских садах, хотя действительно нам поступают такие жалобы и мы считаем, что все вопросы должны быть решены. Тем более, что сейчас приняты поправки и средства материнского капитала можно тратить на обучение ребенка в коммерческом детском садике.

С частными садиками, впрочем, тоже не всё в порядке — кто-то работает без лицензии и маткапиталом их услуги не оплатить, не говоря уж о том, что это может быть небезопасно. Да и цены в них выше, чем в муниципальных: в тюменском детском саду, который закрылся из-за убыточности, заявили, что расходы на каждого ребенка должны быть 14 тысяч рублей в месяц. Можно нанять няню, но это будет еще дороже: по данным Росстата, один час работы няни стоит 238 рублей 79 копеек. Если пользоваться ее услугами по будням 9 часов в день (стандартный рабочий день плюс час на дорогу), то придется потратить больше 40 тысяч рублей.

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