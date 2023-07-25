Власти обещали снизить НДС на 23 социально значимых продукта в этом году. Всё правда подешевело?

Что должны были сделать

С 1 января 2019 года в Налоговый кодекс внесли изменения, которые увеличили ставку НДС с 18 до 20 процентов. Предполагалось, что за счет этого российская казна существенно обогатится. По оценке Министерства финансов, в 2020 году от повышения ставки НДС до 20% бюджет должен был пополниться на 639 миллиардов рублей, в 2021-м — на 686 миллиардов, а в 2022-м и вовсе на 737 миллиардов. Итого — больше двух триллионов рублей за три года. Эти деньги планировали потратить на нацпроекты.



В то же время выросли налоговые вычеты в сферах энергетики, добычи и первичной переработки природных ресурсов, и сумма вычета, заявленного по ставке 0% при экспорте нефти и нефтепродуктов только крупнейшими налогоплательщиками, превысила 147,3 миллиарда рублей.

