Власти обещали снизить НДС на 23 социально значимых продукта в этом году. Всё правда подешевело?

На этой неделе завершается весенняя сессия Госдумы, после чего депутаты отправятся на каникулы. За первую половину года было принято множество законопроектов, а некоторые из них — в большой спешке и в самые кратчайшие сроки. Например, документ о полном запрете вейпов для несовершеннолетних был принят Госдумой за неделю, а законопроект о том, что регионы будут сами устанавливать на своих территориях порядок обращения с бездомными животными, — за три месяца. Но есть и такие законопроекты, рассмотрение которых тянется аж с прошлого года. Среди них есть и очень важные, например снижение НДС на социально значимые продукты. Его внесли в Госдуму еще в ноябре 2022 года, и мы решили посмотреть, что происходит с этим законопроектом сейчас, а заодно разобраться, есть ли у него шансы когда-нибудь вступить в силу.
Что должны были сделать
С 1 января 2019 года в Налоговый кодекс внесли изменения, которые увеличили ставку НДС с 18 до 20 процентов. Предполагалось, что за счет этого российская казна существенно обогатится. По оценке Министерства финансов, в 2020 году от повышения ставки НДС до 20% бюджет должен был пополниться на 639 миллиардов рублей, в 2021-м — на 686 миллиардов, а в 2022-м и вовсе на 737 миллиардов. Итого — больше двух триллионов рублей за три года. Эти деньги планировали потратить на нацпроекты.
В то же время выросли налоговые вычеты в сферах энергетики, добычи и первичной переработки природных ресурсов, и сумма вычета, заявленного по ставке 0% при экспорте нефти и нефтепродуктов только крупнейшими налогоплательщиками, превысила 147,3 миллиарда рублей.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что задекларированное повышение ставки НДС для увеличения финансирования нацпроектов себя не оправдало. Налоги, которые легли дополнительным бременем на всю экономику и на самих россиян, пошли на дополнительные выплаты во все перечисленные выше сферы, которые и так являются самыми высокодоходными (и предлагают самые высокие зарплаты в стране).
Именно поэтому власти решили подойти к росту российской экономики с другой стороны и предложили снизить НДС до 5% на некоторые товары. При этом в Госдуме понимали, что в первые два года с момента принятия таких поправок поступления в бюджет могут упасть, но в перспективе «указанные меры будут являться существенным дополнительным стимулом для роста экономической активности среди практически всех домохозяйств». Кроме того, депутаты, внесшие законопроект в Госдуму, были уверены, что снижение НДС серьезно поможет наименее обеспеченным семьям, больше 40% расходов которых приходится на еду, и поддержит семьи с детьми.
— Согласно информации Минтруда России, именно семьи с детьми составляют почти 80% от всех малообеспеченных домохозяйств, — говорится в пояснительной записке к законопроекту. — Наиболее тяжелое положение при этом в многодетных семьях. Бедными являются более 51% многодетных семей. Среди неполных семей уровень бедности — 28%.
В итоге в Госдуме прописали внушительный список социально значимых товаров, на который нужно снизить НДС, — продуктов питания в этом списке оказалось больше двадцати.
Сколько сейчас стоят все эти продукты
Даже несмотря на то, что законопроект еще не принят, цены на избранные им продукты в 2023 году изменились — правда, не все в лучшую сторону. По данным Росстата, больше всего по отношению к декабрю 2022 года подорожали овощи, фрукты и ягоды, а также сахар. При этом в Росстате отметили, что в июне значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало именно то, что плодоовощная продукция подешевела. В частности, цены на помидоры снизились (по отношению к маю) в среднем на 22,0%, репчатый лук подешевел на 13,5%, бананы — на 12,4%, капуста белокочанная — на 10,8%, огурцы — на 5,5%, зелень — на 4,4%, виноград — на 4,2%. В то же время подорожали: морковь — на 22,2%, картофель — на 21,5%, лимоны — на 16,1%, свекла столовая — на 13,1%, яблоки — на 6,7%.
Среди прочих продовольственных товаров в июне подешевели следующие: куриные яйца и гречка — на 2,4%, подсолнечное масло, овсянка и перловка — на 1,4%, пшеничная мука — на 1,3%, пшено — на 0,9%, сметана и вермишель — на 0,8%, растворимый кофе — на 0,7%, молоко, горох и фасоль, шоколад — на 0,6%, творог — на 0,5%.
Подорожали же в июне следующие товары: куриное мясо — на 6,8%, сахар-песок — на 4,6%, куриные окорочка — на 3,0%, мясные консервы для детского питания — на 1,9%, баранина и рыба (живая и охлажденная) — на 1,7%, рис — на 1,4%, какао — на 1,3%, мороженая рыба — на 0,9%, кальмары — на 0,8%, вино и оливковое масло — на 0,7%, свинина, сухие молочные смеси для детского питания, торты, зефир, пастила, карамель, соль, шампанское — на 0,6%.
Почему ничего так и не сделали
23 ноября прошлого года Совет Госдумы назначил ответственный комитет по этому законопроекту (по бюджету и налогам), поручил представить отзывы, предложения и замечания к законопроекту до 22 декабря 2022 года, а затем подготовить законопроект к рассмотрению Госдумой и включить его в примерную программу весенней сессии.
Кроме того, законопроект нужно было направить на заключение в Правовое управление, и именно после этого движение документа застопорилось. Согласно заключению, в соответствии со статьей 50 Бюджетного кодекса НДС зачисляется в федеральный бюджет по нормативу 100 процентов.
— Федеральный закон от 05.12.2022 № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» принят без учета предлагаемых изменений. В этой связи обращаем внимание на принцип сбалансированности бюджета (статья 33 БК РФ), — сообщается в заключении.
В пресс-службе «Справедливой России» рассказали, что фракция регулярно предлагает снизить НДС на социально значимые товары с 10% до 5%, чтобы поддержать россиян с низкими доходами:
— Это десятки миллионов жителей страны, семьи с детьми. На продукты многие из них тратят более половины своих доходов, и даже незначительное снижение цен позволит им сэкономить ощутимую часть семейного бюджета.
Также в пресс-службе «Справедливой России» отметили, что регламент Госдумы не ограничивает профильные комитеты в сроках рассмотрения законопроектов.
— Именно поэтому многие наши инициативы лежат в «законодательных завалах» очень долго и не выносятся на пленарные заседания, — пояснили в пресс-службе.
Какие важные законы успели принять за это время
С конца ноября 2022 года (момента, когда предложение снизить НДС внесли в Госдуму) было принято множество законопроектов — значимых и не очень. Остановимся на самых важных из них. В частности, совсем недавно Госдума поддержала поправки о повышении предельного возраста пребывания в запасе ряда граждан, имеющих воинские звания. Согласно законопроекту, внесенному в Госдуму в ноябре 2022 года, предельный возраст запасников увеличивается на пять лет. Поправки касаются солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Предельный возраст таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, предлагается повысить до 40 лет, ко второму — до 50, к третьему — до 55 лет.
Также законопроект увеличивает предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве. Для старших офицеров он составит 65 лет, для младших — 60. Для тех, кто имеет иные звания, предельный возраст пребывания в запасе увеличивается сразу на 10 лет — до 55 вместо 45. Для высших офицеров предельный возраст сохраняется на уровне 70 лет. Новые нормы должны вступить в силу с 1 января 2024 года. Также документ предусматривает переходный период до 1 января 2028 года, чтобы запасники могли поэтапно переводиться в отставку.
Некоторые законопроекты приняли более спешно. Например, внесенный в апреле документ о полном запрете вейпов для несовершеннолетних приняли буквально за неделю — сразу в трех чтениях. Тогда же, в апреле, в Госдуму поступил законопроект, согласно которому губернаторам регионов и заксобраниям собирались предоставить возможность самостоятельно устанавливать на своих территориях порядок обращения с бездомными животными. Он был принят депутатами на днях, спустя три месяца после внесения.
Очень быстро вносились поправки и в новоиспеченные законы. Например, статья о дискредитации ВС РФ появилась в российском Уголовном кодексе в начале марта 2022 года и распространялась только на дискредитацию военных. В январе 2023 года с просьбой принять поправки в закон о дискредитации к спикеру Госдумы Вячеславу Володину обращался руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он предлагал приравнять к военнослужащим добровольцев и ранее осужденных и заявлял, что «есть отдельные СМИ, блогеры и телеграм-каналы, которые занимаются откровенной дискредитацией», а это, в свою очередь, «помогает врагам государства».
И уже в марте новый законопроект об уголовном наказании за дискредитацию участников СВО независимо от их статуса был подписан президентом. Новый закон выглядит следующим образом:
- штраф до пяти миллионов рублей (в действующей редакции — до одного миллиона рублей);
- штраф в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет;
- исправительные или принудительные работы до пяти лет;
- до пяти лет лишения свободы за преступление, совершенное в течение года после привлечения лица к административной ответственности (в действующей редакции — до трех лет);
- до семи лет лишения свободы, если действия привели к смерти или массовым беспорядкам (сейчас до 5 лет лишения свободы).
Что до ужесточения наказания за фейки о ВС РФ (ст. 207.3 УК РФ), принятый законопроект предполагает до 15 лет лишения свободы за публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах.
В конце апреля в Госдуму внесли законопроект, которым предлагалось ужесточить новый закон об иноагентах. В частности, в документе предлагалось ввести ответственность для третьих лиц, способствующих нарушению иноагентами законов. Авторы предлагали дополнить статью 1 этого закона нормой, которая обязала бы органы публичной власти, организации и их должностных лиц, а также обычных людей учитывать ограничения, наложенные на иноагентов. Этот законопроект был принят Госдумой в третьем чтении несколько дней назад — меньше чем через три месяца после внесения.