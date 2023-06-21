«Приходят, что-то там ковыряют»: зачем Путин отменяет проверки бизнеса и как это отразится на клиентах

— Считаю, если бизнес не связан с высокими рисками причинения вреда гражданам или окружающей среде, то его вообще не должны проверять — ни в плановом порядке, ни во внеплановом. Достаточно профилактических мероприятий, — заключил президент.



Сейчас решение о том, насколько конкретный бизнес связан с рисками, принимается контролирующим ведомством на основе специально разработанных этим же ведомством критериев.



— В контексте вопроса о том, какой бизнес связан с причинением вреда окружающей среде, стоит отметить, что данная категория применима к производствам. Отдельные критерии вреда окружающей среде закреплены в законе «Об охране окружающей среды» и разъясняющих актах к данному закону, — говорит вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов. — К бизнесу, сопряженному с риском причинения вреда человеку, также относятся производства и такие виды предпринимательства, которые реализуют товары и услуги, адресатами которых являются потребители. Например, общественное питание, строительство и другие.

