«Оборона важнее богатства». Министры и банкиры решали судьбу российской экономики. Чего ждать всем нам?

— Развилки в чем состоят: как жестко это будет происходить. То есть мир останется в целом глобальным с этими фрагментами, либо это будет происходить жестко. Сейчас в основном ограничения касаются ВПК, высоких технологий, но, если это будет идти по жесткому варианту, мы, конечно, это увидим, — предостерегла Набиуллина.



Макаров вспомнил о прошлогоднем прогнозе ЦБ по денежно-кредитной политике, который предусматривал три сценария: базовый, ускоренная адаптация и мировой кризис. С последним тогда никто особо не считался, между тем все признаки налицо. По крайней мере, так кажется искушенным участникам этой сессии.



— Что не реализовалось из нашего вот этого рискового сценария — мировой экономический кризис не реализовался.



— Он начинается. Он обязательно будет, Эльвира Сахипзадовна. Я по глазам вижу, что вы тоже так считаете. У вас, понимаете, глаза, которые не позволяют вас ввести в заблуждение, — сказал депутат, который мог бы сделать неплохую карьеру стендапера.

