«Мировая торговля в условиях острого кризиса»: эксперты — о том, как санкции повлияли на международную логистику

Эксперты обсудили, как санкции влияют на развитие логистических связей в сфере бизнеса — это произошло в рамках Петербургского международного экономического форума. Главные сложности, по их мнению, заключаются в том, что санкции и остановка авиасообщения со странами Европы и США изменили логистические потоки, трансформировали рынок перевозок и доставки. Помешать восстановить международную торговлю могла и контейнерная логистика, поскольку крупнейшие морские линии прекратили работать с Россией и ушли с рынка. Они не только перестали заводить суда в российские порты и перевозить грузы в Россию, но и полностью изъяли с территории нашей страны свои контейнеры.