«Мировая торговля в условиях острого кризиса»: эксперты — о том, как санкции повлияли на международную логистику

Эксперты обсудили, как санкции влияют на развитие логистических связей в сфере бизнеса — это произошло в рамках Петербургского международного экономического форума. Главные сложности, по их мнению, заключаются в том, что санкции и остановка авиасообщения со странами Европы и США изменили логистические потоки, трансформировали рынок перевозок и доставки. Помешать восстановить международную торговлю могла и контейнерная логистика, поскольку крупнейшие морские линии прекратили работать с Россией и ушли с рынка. Они не только перестали заводить суда в российские порты и перевозить грузы в Россию, но и полностью изъяли с территории нашей страны свои контейнеры.
— Мировая торговля развивается сегодня в условиях довольно острого кризиса. Мы видим переход к многополярному миру, который в том числе затрагивает и вопросы торговли. Мы видим серьезный кризис международных институтов, которые призваны поддерживать торговлю. ВТО уже восемь лет не может выйти из кризиса и собрать сессию для обсуждения насущных вопросов в торговле. Мы видим, к сожалению, серьезный тренд по ограничению свободы торговли. Тренд, который поддерживается многими государствами, — заявил председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов.
По словам экспертов, уход недружественных партнёров с российского рынка дал окно возможностей для роста — в частности, выросло количество флота, открылись новые линии (Вьетнам, Индия, Иран, Пакистан).
— Сейчас нашим ключевым партнером является Китай, доля которого уже занимает более 90% в нашем почтовом импорте, поэтому мы здесь наращиваем наши логистические мощности. С EMS China мы запустили дополнительные маршруты авиасообщения. <…> Мы договорились с нашими китайскими партнерами, железнодорожной корпорацией, об ускоренном сообщении и о международных почтовых отправлениях. Это будет первый проект по прямому железнодорожному сообщению почтово-багажных вагонов. Мы считаем, что этот продукт будет очень востребованным на рынке для нашего бизнеса, — рассказал генеральный директор, председатель правления АО «Почта России» Михаил Волков.
Врио руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов считает, что бизнес сумел очень быстро перестроиться — ему хватило три месяца на то, чтобы изменить логистику и платежи, и уже с июля прошлого года начался стабильный рост, особенно в поставках по импорту.
— Нужно установить связи между бизнесом, потому что у нас исторически больше половины экспорта приходилось на Европу, страны Северной Америки. <...> Одной из первостепенных задач, которые продолжаем решать сегодня — это помощь бизнесу, особенно тем компаниям, которые представляют средний бизнес. <...> Необходимо найти себе новых партнеров, новых клиентов, — считает вице-президент АО «Российский экспортный центр» Станислав Георгиевский.
Также в рамках второго дня ПМЭФа эксперты обсуждали возможность мирового кризиса и место России в нём.