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Россия построит в Мьянме заводы по производству удобрений

Представители двух стран договорились о развитии экономических связей

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Россия договорилась о развивитии экономических связей с Мьянмой

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Советник российского президента Антон Кобяков встретился на Петербургском международном экономическом форуме с вице-премьером Мьянмы Вин Шейном и обсудил развитие экономического сотрудничества двух стран.

В частности, они детально поговорили о проекте, связанном с сельским хозяйством, — инновационной технологии применения биологических удобрений в Мьянме.

— Сегодня уже обозначено строительство трех заводов по производству биологических удобрений, — сообщил Антон Кобяков.

Технологию, которую обсудили Кобяков и Шейн, ранее Мьянме предлагала делегация фонда «РК-Инвестиции», и ее одобрило Министерство по делам кооперативов и развития сельских территорий Мьянмы. Наметились и другие взаимовыгодные инвестиционные проекты, но об их подробностях пока не сообщается.

По словам Кобякова, Россия и Мьянма сейчас развивают не только экономические отношения — страны также сотрудничают «в сфере просвещения и обучения специалистов, в области культурных связей».

РоссияМьянмаЭкономикаУдобренияЗавод
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