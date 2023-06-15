Россия построит в Мьянме заводы по производству удобрений

Советник российского президента Антон Кобяков встретился на Петербургском международном экономическом форуме с вице-премьером Мьянмы Вин Шейном и обсудил развитие экономического сотрудничества двух стран.
В частности, они детально поговорили о проекте, связанном с сельским хозяйством, — инновационной технологии применения биологических удобрений в Мьянме.
— Сегодня уже обозначено строительство трех заводов по производству биологических удобрений, — сообщил Антон Кобяков.
Технологию, которую обсудили Кобяков и Шейн, ранее Мьянме предлагала делегация фонда «РК-Инвестиции», и ее одобрило Министерство по делам кооперативов и развития сельских территорий Мьянмы. Наметились и другие взаимовыгодные инвестиционные проекты, но об их подробностях пока не сообщается.
По словам Кобякова, Россия и Мьянма сейчас развивают не только экономические отношения — страны также сотрудничают «в сфере просвещения и обучения специалистов, в области культурных связей».