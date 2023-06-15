Ну поскакали: евро перевалил за 90 рублей впервые за год — аналитики рассказали, что происходит и почему

Очередной скачок курсов доллара и евро заставил поволноваться тех, кто всё еще планирует отпуск за пределами России.
Что случилось
Колебания курсов рубля относительно основных мировых валют привлекают российскую публику особенно сильно, когда его стоимость проходит какое-то заметное, круглое значение. Вот и сейчас:
Сами по себе такие колебания, разумеется, должны были бы интересовать разве что валютных трейдеров. Широкие же массы граждан интересует ответ на один вопрос: будет ли рубль падать и дальше?
Почему сейчас
Пока курс рубля определяют торги на бирже, а не произвольное решение Центробанка, у любых его колебаний должны существовать рациональные причины. Их понимание позволит предположить, что будет с национальной валютой дальше (хотя гарантию вам всё равно не даст ни один эксперт).
В компании «Финам» отмечают, что одним из основных факторов слабости рубля является удешевление нефти. Чем дешевле нефть, тем меньше валюты попадает в страну, а значит, и цена рубля относительно иностранных валют снижается. Действительно, цена сорта Brent просела сейчас до 74,7 доллара за баррель, но в конце мая «черное золото» стоило еще дешевле — менее 73 долларов.
Впрочем, уже в среду, 14 июня, цена Brent пошла вверх, превысив 75 долларов за баррель. В компании «БКС» отмечают, что котировки восстановились на фоне решения по ставке в Китае, а также позитивной статистики по инфляции в США. Другими словами, пока никаких признаков того, что нефть будет стабильно дешеветь и дальше, нет. Что, кстати, сразу отразилось и на курсах евро и доллара к рублю:
У нынешней просадки (падением это назвать пока нельзя) рубля есть еще целый ряд причин поменьше, но все они ограничены во времени. И для того чтобы курс российской валюты изменился существенно, должны появиться долговременно действующие факторы. По мнению большинства аналитиков, если не случится каких-то непредвиденных обстоятельств, то в обозримом будущем всё будет зависеть от внешнеторгового баланса. Если экспорт из России будет расти быстрее, чем импорт, то рубль будет укрепляться, и наоборот.
Чего ждать дальше
Финансовый аналитик «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин считает, что, пока цены на нефть будут оставаться на нынешнем уровне (то есть ниже 80 долларов за баррель сорта Brent), Россия будет ощущать недостаток экспортной выручки, а значит, и рубль будет стоить меньше.
Цена сорта Brent, впрочем, давно уже является для российского рынка не более чем индикатором: российская нефть (сорт Urals) продается существенно дешевле. Причем не только из-за более низкого качества (этот фактор действовал всегда), но и из-за дополнительных сложностей, вызванных санкциями. Это касается и потолка цен, введенных целым рядом стран (в прошлом ключевых покупателей), на российскую нефть, и более высокими издержками. Покупатели российской нефти испытывают сложности с оплатой и вывозом морских грузов, поскольку часть транспортных компаний и банков не хотят работать с российскими клиентами, что сокращает предложение — и увеличивает цены.
В целом государство пока получает денег ощутимо меньше, чем ему приходится тратить. Дефицит федерального бюджета России в период с января по май составил 3,411 триллиона рублей, следует из предварительной оценки Минфина. Если правительство не найдет источник дополнительных доходов, то, возможно, эту дыру придется затыкать печатаньем денег, что снизит стоимость рубля.
Справедливости ради нужно заметить, что за последний месяц дефицит практически не изменился: в январе — апреле он оценивался в 3,424 триллиона рублей. При этом в Минфине отмечают «положительную динамику» поступления ключевых не нефтегазовых доходов.
В целом аналитики сходятся в том, что ждать каких-то резких и существенных изменений курса рубля в обозримом будущем нет оснований. Даже в самом негативном сценарии падение российской валюты будет постепенным. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, например, предположил, что в июне курс рубля к доллару будет колебаться в диапазоне
В общем, если у вас уже есть валюта, то пусть лежит: рубль если и вырастет, то временно. Если же валюты у вас нет, то бросаться прямо сейчас покупать ее с целью сохранения сбережений тем более бессмысленно. Подождите уж, пока доллар или евро хотя бы просядут.
Тем счастливчикам, которые собрались в Турцию, Таиланд или какую-то другую страну, куда лучше везти наличные (и не рубли), будет проще отнестись к возможным потерям при колебании курсов как к дополнительным расходам, которые в путешествии неизбежны. В конце концов, тот факт, что вы в принципе можете куда-то поехать, — уже достаточный повод для радости и социального оптимизма.
Если при прочтении этой статьи вы так и не поняли, покупать вам валюту или нет, то можете ознакомиться еще с одним материалом — его подготовили журналисты издания «Фонтанка».