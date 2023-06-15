Ну поскакали: евро перевалил за 90 рублей впервые за год — аналитики рассказали, что происходит и почему

Что случилось

Колебания курсов рубля относительно основных мировых валют привлекают российскую публику особенно сильно, когда его стоимость проходит какое-то заметное, круглое значение. Вот и сейчас: 14 июня цена евро перевалила за 90 рублей. Это далеко не рекорд: 11 марта 2022 года евро стоил аж 133 рубля, да и в этом году европейская валюта вылетала за 90 рублей несколько раз в апреле. Потом евро колебалось в коридоре от 83 до 87 рублей, пока 8 июня не начало стабильно расти.

Сами по себе такие колебания, разумеется, должны были бы интересовать разве что валютных трейдеров. Широкие же массы граждан интересует ответ на один вопрос: будет ли рубль падать и дальше?

