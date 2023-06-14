Без паники и доллара по 100. Почему резко ослабел рубль и что будет дальше

Рубль продолжает падать. По сравнению с началом недели доллар и евро подорожали на 2,5 рубля. И если «европейца» на сегодняшних отметках (выше 91 рубля) мы видели пару месяцев назад, то «американец» поднялся уже выше 85 рублей. Сегодняшние значения курсов в целом выше, чем были до событий 24 февраля 2022 года. «Фонтанка» узнала у аналитиков, что происходит и в какие диапазоны это заведет рубль в ближайшем будущем.
Падение рубля произошло без видимых событийных предпосылок, как будто бы на ровном месте, что заставляет оглядеться вокруг и поразмыслить о том, какие в принципе факторы сейчас могут влиять на курс. Главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова не исключает, что курс российской нацвалюты пошел вниз просто из-за низкой ликвидности, на фоне которой покупка валюты игроками рынка в крупных размерах дает такой эффект.
— Движение вниз, я думаю, еще будет происходить, потому что у нас, безусловно, будут восстанавливаться объемы импорта и объемы экспорта на этом фоне не растут, поэтому профицит торгового баланса сокращается. Это некоторая траектория, — говорит аналитик. Поэтому, по ее словам, само по себе ослабление в условиях ухудшения торгового профицита закономерно, удивительно то, почему оно оказалось таким резким.
В Банке России постоянно обращают внимание на то, что курс рубля плавающий. В большей степени на него сейчас влияют экспорт и импорт. Преобладание первого над вторым называется профицитом торгового баланса. Сейчас ситуация такая: экспорт снижается, импорт восстанавливается, разность между первым и вторым сокращается. Так, по данным ЦБ, в апреле 2023 года профицит внешней торговли сократился на 37,4% месяц к месяцу и на 74,7% год к году. За январь — апрель показатель снизился на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Главный российский экспортный продукт — углеводороды, а для них в мире настали не лучшие времена.
Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин связывает сегодняшнее значительное ослабление рубля с обвалом нефтяных цен, которое наблюдается в начале недели. Нефть эталонной марки Brent торгуется возле уровней годовых минимумов — 72 доллара за баррель.
— Для российской валюты сейчас важно, что цены на экспортную нефть Urals остаются низкими, доходы бюджета РФ слабые, геополитические новости по-прежнему тревожные, а ЕС готовит новый (
Пока мы видим, что нефтегазовые доходы бюджета с апрельских 647,5 миллиарда рублей упали до 570,7 миллиарда в мае. При этом средняя цена Urals снизилась с 58,63 в апреле до 53,34 доллара за баррель в мае. Год к году изменения составили 16,9% и 32,3% соответственно.
— Рубль оказался под давлением совокупности факторов. Во-первых, с 7 июня внутри нового отчетного периода Минфин продает больше юаней, чем ранее, из состава ФНБ. Это делается для того чтобы сгладить недополученный доход от экспортных компаний. Во-вторых, волатильность цен на нефть также имеет влияние. Кроме того, ЦБ РФ на заседании в пятницу не поднял ключевую ставку, но отметил ряд проинфляционных факторов и соответствующие риски, — напоминает аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев. — На следующей неделе в РФ стартует очередной сезон уплаты налогов, что может поддержать позиции рубля.
— Рост валют в начале июня был обеспечен снижением предложения из-за традиционных низких продаж валютной выручки экспортерами в начале месяца. Во второй половине мы ожидаем возврата таких продаж, что поможет рублю укрепиться. Глава Банка России на последнем заседании заявила, что экспортеры продают 78% валютной выручки, что способно существенно повлиять на курс рубля, — считает аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских. — Относительно сегодняшнего роста можем предположить, что с приходом сезона отпусков физические лица стали закупать валюту, благодаря чему и наблюдается повышенный спрос. Иностранные уходящие компании теперь ограничены закупкой в 1 миллиард долларов в месяц, так что мы не предполагаем роста спроса с их стороны.
В прошлый раз валюты резко пошли вверх, а рубль — вниз в начале апреля 2023 года. Некоторые отреагировали на это событие настолько нервно, что выстроились в очередь к обменнику. Тем не менее к концу месяца курс скорректировался и последовал непродолжительный откат. Можно было бы предположить, что это произойдет снова, но, как объясняет Болотских, тогда ситуация была нетипичной для рынка: «Валютная выручка поступает на счета экспортерам с задержкой до трех месяцев. Из-за провала в экспорте в начале года резкое сокращение предложения валюты вызвало апрельский рост. В феврале — марте экспорт стал восстанавливаться и благодаря этому мы увидели откат к 75 рублям за доллар.
Куда теперь откатятся доллар и евро, сказать непросто. Очень уж большая волатильность на рынке. Только в декабре доллар был по 60 рублей, сейчас уже по 85. К слову, это всё о номинальном курсе, но не только он выделывает кульбиты. Реальный эффективный курс рубля по отношению к валютам основных торговых партнеров России с учетом инфляции за май вырос на 3,1%, но все предыдущие месяцы падал. В итоге с начала года показатель ушел в минус на 18%, следует из данных ЦБ. Реальный курс рубля к доллару за май вырос на 2,3% и упал с января на 17,5%. К евро — упал на 2,9% и 19,5% соответственно.
В краткосрочной перспективе вероятный диапазон коррекции для доллара заключен в рамки 75–83 рубля, считает Александр Джиоев. Даниил Болотских на том же горизонте не ожидает роста выше 85,5 рубля за доллар.
— Если учесть, что нефтяной рынок сейчас отыгрывает тему ослабления спроса на нефть на фоне охлаждения мировой экономики, возможно, летом — осенью нас будут ждать еще более низкие цены на энергоносители, а значит и более слабый курс рубля. В перспективе лета этого года курс доллара и евро может подняться еще, — прогнозирует Александр Потавин.
По мнению Наталии Орловой, возможны откаты к 82 рублям, но в перспективе валюты покажут еще более высокие значения, чем мы видим сейчас. Нет, до условных 100 рублей за доллар, по ее словам, не дойдет. Не так резко.