Без паники и доллара по 100. Почему резко ослабел рубль и что будет дальше

В прошлый раз валюты резко пошли вверх, а рубль — вниз в начале апреля 2023 года. Некоторые отреагировали на это событие настолько нервно, что выстроились в очередь к обменнику. Тем не менее к концу месяца курс скорректировался и последовал непродолжительный откат. Можно было бы предположить, что это произойдет снова, но, как объясняет Болотских, тогда ситуация была нетипичной для рынка: «Валютная выручка поступает на счета экспортерам с задержкой до трех месяцев. Из-за провала в экспорте в начале года резкое сокращение предложения валюты вызвало апрельский рост. В феврале — марте экспорт стал восстанавливаться и благодаря этому мы увидели откат к 75 рублям за доллар.



Куда теперь откатятся доллар и евро, сказать непросто. Очень уж большая волатильность на рынке. Только в декабре доллар был по 60 рублей, сейчас уже по 85. К слову, это всё о номинальном курсе, но не только он выделывает кульбиты. Реальный эффективный курс рубля по отношению к валютам основных торговых партнеров России с учетом инфляции за май вырос на 3,1%, но все предыдущие месяцы падал. В итоге с начала года показатель ушел в минус на 18%, следует из данных ЦБ. Реальный курс рубля к доллару за май вырос на 2,3% и упал с января на 17,5%. К евро — упал на 2,9% и 19,5% соответственно.

