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В Новосибирске запустили процедуру банкротства клиники НИИТО

В отношении компании введено конкурсное производство из-за проигрыша в арбитраже

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Ранее было арестовано имущество клиники на 87 миллионов рублей

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Арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру наблюдения в отношении АНО «Клиника травматологии, ортопедии и нейрохирургии НИИТО». Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитража.

Основанием для признания учреждения банкротом стали заявления ООО «Медицинский интегратор» и ООО «Здоровье», которые поступили в суд в октябре 2021 года. Вскоре появилась информация, что клиника хочет подать на самобанкротство.

Автономная некоммерческая организация «Клиника НИИТО» создана в 2000 году по инициативе руководства ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я. Л. Цивьяна» Минздрава России». Сегодня институт по-прежнему учредитель клиники, но организации являются разными юридическими лицами, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется независимо друг от друга. АНО «Клиника НИИТО» оказывает медицинскую помощь тысячам пациентов из Сибири и с Дальнего Востока.

В пресс-службе НИИТО пообещали НГС прокомментировать определение арбитража в понедельник, 29 мая. Однако ранее редакция получала развернутое объяснение ситуации с надвигающимся банкротством, также мы рассказали, что известно о кредиторах клиники.

В марте ООО «Экология Новосибирск», которое ранее было региональным оператором по работе с бытовыми отходами, признали банкротом.

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