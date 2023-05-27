В Новосибирске запустили процедуру банкротства клиники НИИТО

Арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру наблюдения в отношении АНО «Клиника травматологии, ортопедии и нейрохирургии НИИТО». Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитража.
Основанием для признания учреждения банкротом стали заявления ООО «Медицинский интегратор» и ООО «Здоровье», которые поступили в суд в октябре 2021 года. Вскоре появилась информация, что клиника хочет подать на самобанкротство.
Автономная некоммерческая организация «Клиника НИИТО» создана в 2000 году по инициативе руководства ФГБУ «Новосибирский НИИТО им.
В пресс-службе НИИТО пообещали НГС прокомментировать определение арбитража в понедельник, 29 мая. Однако ранее редакция получала развернутое объяснение ситуации с надвигающимся банкротством, также мы рассказали, что известно о кредиторах клиники.
В марте ООО «Экология Новосибирск», которое ранее было региональным оператором по работе с бытовыми отходами, признали банкротом.