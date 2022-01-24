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У «Клиники НИИТО» арестовано имущество на 87 миллионов

С соответствующим ходатайством в арбитраже выступил Русфонд

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Арест наложен на 324 позиции имущества — от контейнеров до душевых кабинок

Арест наложен на 324 позиции имущества — от контейнеров до душевых кабинок

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Новосибирский арбитраж арестовал имущество АНО «Клиника травматологии, ортопедии и нейрохирургии НИИТО» стоимостью в 87,7 миллиона рублей. Об этом ходатайствовал благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам Русфонд.

Аресту подверглись медицинские приборы НИИТО, различные аппараты, компьютеры, кондиционеры, кресла, контейнеры для хранения и стерилизации, кровати, мини-кухни, гардеробные, моечные зоны, принтеры, ресепшен из искусственного камня, столы, тележки, тренажеры и прочее — всего 324 позиции.

Эта обеспечительная мера принималась после заявление Русфонда о включении в реестр кредиторов с заявленными требованиями к НИИТО в 69,7 миллиона рублей, следует из картотеки арбитража. Само заявление будет рассмотрено 2 марта.

Дозвониться по единственному контактному телефону, указанному на сайте Русфонда в Новосибирске, на момент публикации материала не удалось. В фонд отправлен письменный запрос. В клинике НИИТО корреспонденту НГС сообщили, что руководство на совещании, обещали перезвонить позднее для комментария.

Процедура наблюдения в отношении клиники НИИТО введена 8 декабря, основанием для признания стало заявление ООО «Медицинский интегратор». Сейчас в реестр кредиторов включены требования свыше 20 миллионов рублей.

Клиника НИИТО зарегистрирована в Новосибирске в 2000 году, ее учредителем является ФГБУ «ННИИТО им. Я. Л. Цивьяна» Минздрава России. Директор — Андрей Башаров. По данным сайта клиники, она является многопрофильным медицинским центром, ежегодно лечение там проходят более 320 000 пациентов.

19 декабря клиника НИИТО пообещала закрыться, если ей не снизят аренду.

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НИИТОскандалы в НИИТО«Клиника НИИТО»
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