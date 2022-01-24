У «Клиники НИИТО» арестовано имущество на 87 миллионов

Новосибирский арбитраж арестовал имущество АНО «Клиника травматологии, ортопедии и нейрохирургии НИИТО» стоимостью в 87,7 миллиона рублей. Об этом ходатайствовал благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам Русфонд.
Аресту подверглись медицинские приборы НИИТО, различные аппараты, компьютеры, кондиционеры, кресла, контейнеры для хранения и стерилизации, кровати, мини-кухни, гардеробные, моечные зоны, принтеры, ресепшен из искусственного камня, столы, тележки, тренажеры и прочее — всего 324 позиции.
Эта обеспечительная мера принималась после заявление Русфонда о включении в реестр кредиторов с заявленными требованиями к НИИТО в 69,7 миллиона рублей, следует из картотеки арбитража. Само заявление будет рассмотрено 2 марта.
Дозвониться по единственному контактному телефону, указанному на сайте Русфонда в Новосибирске, на момент публикации материала не удалось. В фонд отправлен письменный запрос. В клинике НИИТО корреспонденту НГС сообщили, что руководство на совещании, обещали перезвонить позднее для комментария.
Процедура наблюдения в отношении клиники НИИТО введена 8 декабря, основанием для признания стало заявление ООО «Медицинский интегратор». Сейчас в реестр кредиторов включены требования свыше 20 миллионов рублей.
Клиника НИИТО зарегистрирована в Новосибирске в 2000 году, ее учредителем является ФГБУ «ННИИТО им.
19 декабря клиника НИИТО пообещала закрыться, если ей не снизят аренду.