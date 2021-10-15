Клиника НИИТО в Новосибирске заявила о желании стать банкротом из-за многомиллионной задолженности

Новосибирская АНО «Клиника травматологии, ортопедии и нейрохирургии НИИТО» намерена подать иск о самобанкротстве. Сообщение от организации появилось на сайте «Федресурс» 12 октября.
Как указано в сообщении, клиника хочет инициировать самобанкротство «в связи с наличием просроченной задолженности в размере 78,5 млн рублей». Среди кредиторов указаны ООО «ЛогистикМед» (долг — 24,9 млн руб. по договору поставки от 1 августа 2012 года), ООО «ТехинКом» (33,3 млн руб. по договору аренды нежилых помещений от 1 сентября 2017 года) и ООО «Медицинский интегратор» (20,3 млн руб. по договору купли-продажи оборудования от 18 октября 2017 года).
Кроме того, исковое заявление о признании клиники банкротом подала медицинская компания «Олимп-НСК» (старое название ООО «Медицинский интегратор»). Об этом следует из данных картотеки Арбитражного суда.
В картотеке не указано, приняли ли заявление. Однако указан размер исковых требований —
В АНО «Клиника НИИТО» не стали комментировать ситуацию. В ООО «Медицинский интегратор» попросили отправить запрос на почту.
По данным «Контур.Фокус», «Медицинский интегратор» занимается оптовой торговлей фармацевтической продукции и медицинскими изделиями. По данным сайта госзакупок, учреждение поставляет оборудование в разные больницы Новосибирска и Сибири. Фирма уже подавала иск «Клинике НИИТО» в феврале 2020 года, но тогда вопрос решился мировым соглашением. На тот момент долг по договору поставки составил 23,5 млн руб.
ООО «ЛогистикМед» зарегистрирована в Новосибирске в 2012 году. По данным «Контур.Фокус», занимается оптовой торговлей медицинских изделий. Учредителем является Эльмира Хафизова — одна из фигуранток уголовных дел вокруг ФГБУ «ННИИТО», сообщала прежде Тайга.инфо.
ООО «ТехинКом» зарегистрирована в Новосибирске в 2009 году. Компания занимается арендой и управлением арендованной недвижимости. Фирма возводила здание по улице Фрунзе,19а, в котором находится клиника. Раньше компания полностью принадлежала АНО «Клиника НИИТО». Но со временем доля клиники разделилась между другими компаниями. Сейчас клинике принадлежит только 24,1% доли.
«Клиника НИИТО» зарегистрирована в Новосибирске в 2000 году, ее учредителем является ФГБУ «ННИИТО Им.
В конце прошлого года Арбитражный суд открыл производство по делу о банкротстве Петра Овчинникова — владельца и руководителя группы «Кварсис». Несколько компаний, которые в группу входят, тоже попали под процедуру банкротства. Среди них, в частности, «ВДТ строй», который эксплуатировал новосибирский аквапарк.