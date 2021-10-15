Клиника НИИТО в Новосибирске заявила о желании стать банкротом из-за многомиллионной задолженности

Новосибирская АНО «Клиника травматологии, ортопедии и нейрохирургии НИИТО» намерена подать иск о самобанкротстве. Сообщение от организации появилось на сайте «Федресурс» 12 октября.

Как указано в сообщении, клиника хочет инициировать самобанкротство «в связи с наличием просроченной задолженности в размере 78,5 млн рублей». Среди кредиторов указаны ООО «ЛогистикМед» (долг — 24,9 млн руб. по договору поставки от 1 августа 2012 года), ООО «ТехинКом» (33,3 млн руб. по договору аренды нежилых помещений от 1 сентября 2017 года) и ООО «Медицинский интегратор» (20,3 млн руб. по договору купли-продажи оборудования от 18 октября 2017 года).

