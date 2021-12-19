«Потребовали платить в 4 раза больше»: клиника НИИТО пообещала закрыться, если ей не снизят аренду

АНО «Клиника НИИТО» объяснила НГС ситуацию с процедурой банкротства, о которой стало известно на прошлой неделе. В клинике заявили, что есть обстоятельства, из-за которых компания может свернуть свою деятельность.

Основанием для признания учреждения банкротом стали заявления ООО «Медицинский интегратор» и ООО «Здоровье», которые поступили в суд в октябре. Тогда же появилась информация, что клиника хочет подать на самобанкротство.