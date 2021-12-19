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«Потребовали платить в 4 раза больше»: клиника НИИТО пообещала закрыться, если ей не снизят аренду

В компании объяснили ситуацию со своим банкротством, о котором стало известно на прошлой неделе

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В клинике рассказали, что, если собственник здания не изменит требования, НИИТО будет вынужден прекратить деятельность

В клинике рассказали, что, если собственник здания не изменит требования, НИИТО будет вынужден прекратить деятельность

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АНО «Клиника НИИТО» объяснила НГС ситуацию с процедурой банкротства, о которой стало известно на прошлой неделе. В клинике заявили, что есть обстоятельства, из-за которых компания может свернуть свою деятельность.

Основанием для признания учреждения банкротом стали заявления ООО «Медицинский интегратор» и ООО «Здоровье», которые поступили в суд в октябре. Тогда же появилась информация, что клиника хочет подать на самобанкротство.

Автономная некоммерческая организация «Клиника НИИТО» создана в 2000 году по инициативе руководства ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я. Л. Цивьяна» Минздрава России». Сегодня институт по-прежнему учредитель клиники, но организации являются разными юридическими лицами, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется независимо друг от друга. АНО «Клиника НИИТО» оказывает медицинскую помощь тысячам пациентов из Сибири и с Дальнего Востока.

Задолженность тянется с 2018 года

Как объяснили в клинике, в 2018–2019 годах у организации появилась «существенная задолженность», в том числе перед компаниями ООО «Медицинский интегратор» и ООО «Здоровье». В 2020 году в клинике сменился руководитель, им стал Андрей Башаров. Одной из главных задач Андрея Башарова стала как раз работа над финансовым благополучием организации, сообщили в клинике.

Среди кредиторов клиники: ООО «ЛогистикМед» (долг — 24,9 миллиона рублей по договору поставки от 1 августа 2012 года), ООО «ТехинКом» (33,3 миллиона рублей по договору аренды нежилых помещений от 1 сентября 2017 года) и ООО «Медицинский интегратор» (20,3 миллиона рублей по договору купли-продажи оборудования от 18 октября 2017 года).

В июле 2020 года в клинике провели аудит, который выявил проблемы.

— На основе аудита разработан план, направленный на стабилизацию финансовой ситуации и, соответственно, поэтапное погашение долгов. Реализуя мероприятия плана, клиника погасила задолженность в размере 20% от совокупного долга, — рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе сообщили, что задолженность сформировалась из-за конфликта с ООО «Техинком», которое является собственником здания клиники.

— Относительно банкротства необходимо отметить, что на протяжении всего времени моей работы клиника постоянно подвергалась агрессивным действиям со стороны компаний ООО «Техинком» и ООО «Логистикмед», направленных на блокирование финансово-хозяйственной деятельности. Многочисленные судебные споры и непомерные финансовые требования, намного превышающие возможности клиники, привели к невозможности расчета с иными кредиторами, — прокомментировал ситуацию директор клиники Андрей Башаров.

Изначально с ООО «Медицинский интегратор» и ООО «Здоровье» заключили мировые соглашения. Но клиника не смогла вовремя рассчитаться по утвержденному плану с компаниями, и они обратились в суд с требованием признать клинику банкротом.

— Новый иск ООО «Техинком» о выселении, рассматриваемый сейчас в Арбитражном суде Новосибирской области, приведет к фактическому прекращению деятельности клиники, что и побудило нас обратиться в суд с собственным заявлением о признании АНО «Клиника НИИТО» банкротом, — объяснил директор.

Клиника год пыталась урегулировать конфликт из-за аренды

В компании предполагают, что созданный корпоративный конфликт произошел после увольнения прошлого руководителя.

— После смены руководства компания «Техинком» предложила увеличить стоимость аренды помещений в 4 раза, что не соответствует рыночным реалиям и намного превышает финансовые возможности клиники, — пояснили в учреждении.

По информации АНО, в течение года клиника пыталась урегулировать разногласия по аренде. В итоге ее руководство обратилось в Торгово-промышленную палату Новосибирской области, где было подготовлено заключение о размерах стоимости аренды в помещениях на Фрунзе, 19а.

— В клинике работают высококлассные врачи, оказывающие уникальные виды медицинской помощи для жителей Сибири и Дальнего Востока. Если собственник здания будет настаивать на своих требованиях, клиника будет вынуждена прекратить свою деятельность и тысячи пациентов, нуждающихся в медицинской помощи, просто не смогут ее получить, — отметил Андрей Башаров.

Что известно о кредиторах

НГС направил запрос по ситуации в ООО «Медицинский интегратор». На предыдущие запросы компания не отвечала. Контактов остальных упомянутых фирм в открытых источниках нет.

По данным «Контур.Фокуса», «Медицинский интегратор» занимается оптовой торговлей фармацевтической продукцией и медицинскими изделиями. По данным сайта госзакупок, учреждение поставляет оборудование в разные больницы Новосибирска и Сибири. Фирма уже подавала иск к «Клинике НИИТО» в феврале 2020 года, но тогда вопрос решился мировым соглашением. На тот момент долг по договору поставки составил 23,5 миллиона рублей.

ООО «ЛогистикМед» зарегистрировано в Новосибирске в 2012 году. По данным «Контур.Фокуса», занимается оптовой торговлей медицинскими изделиями. Учредителем является Эльмира Хафизова — одна из фигуранток уголовных дел вокруг ФГБУ «ННИИТО», сообщала прежде «Тайга.инфо».

ООО «Техинком» зарегистрировано в Новосибирске в 2009 году. Фирма возводила здание по улице Фрунзе,19а, в котором находится клиника. Раньше компания полностью принадлежала АНО «Клиника НИИТО». На данный момент 40,3% «Техинком» принадлежит фирме ООО «Нитек», 24,1% — АНО «НИИТО». ООО «Медтрейд» владеет 16,8% компании, 14,3% принадлежат ООО «Бизнес-Аналитика», 4,5% — Дмитрию Поскочину. Среди конечных владельцев указана также Эльмира Хафизовна Ринатова. Издание «Континет Сибирь» писало о том, что Эльмира Хафизова — сестра жены Сергея Поскочкина, фигуранта дела о хищении бюджетных средств на закупках в НИИТО.

В ноябре в Центральном районном суде огласили обвинительный приговор экс-руководителю «ННИИТО имени Я. Л. Цивьяна» Михаилу Садовому по делу о хищении 1,3 миллиарда рублей на госзакупках. Этот приговор стал уже вторым по счету для Садового. Потерпевшей стороной признали Министерство здравоохранения. Его приговорили к 4 годам 2 месяцам в колонии общего режима, а также штрафу в размере 620 тысяч рублей.

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банкротствокорпоративный конфликт
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