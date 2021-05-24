Одного из фигурантов по делу НИИТО объявили в международный розыск

Бывшего научного консультанта НИИТО объявили в международный розыск
Прокуратура Новосибирской области объявила в международный розыск фигуранта дела о хищении бюджетных средств при закупках в «ННИИТО
— В отношении еще одного соучастника преступления уголовное дело приостановлено (за международным розыском), — сообщили в прокуратуре.
В ведомстве корреспонденту НГС уточнили, что речь идет о бывшем научном консультанте института Сергее Поскочине.
Кроме того, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении еще трех местных жительниц — бывшей сотрудницы учреждения, а также учредителя и управляющей ООО «Бизнес-Аналитика».
— По версии следователей УФСБ России по Новосибирской области, с 1 января 2009 года по 28 ноября 2017 года работник федерального государственного бюджетного учреждения «ННИИТО
Уточняется, что обвиняемые заключили фиктивные сделки на сумму почти 950 миллионов рублей. Сейчас их имущество на сумму свыше одного миллиарда арестовано. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.
В зависимости от роли и степени участия каждая из них обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ «Растрата организованной группой, в особо крупном размере», а также в «легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере» («а», «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ)
В январе было арестовано имущество экс-руководителя ННИИТО Михаила Садового. В июле прошлого года директором новосибирского НИИТО был назначен Андрей Корыткин, который ранее исполнял обязанности руководителя. Здесь вы можете прочитать большое интервью с ним.