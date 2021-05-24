Одного из фигурантов по делу НИИТО объявили в международный розыск

Прокуратура Новосибирской области объявила в международный розыск фигуранта дела о хищении бюджетных средств при закупках в «ННИИТО им. Я. Л. Цивьяна ».

— В отношении еще одного соучастника преступления уголовное дело приостановлено (за международным розыском), — сообщили в прокуратуре.

В ведомстве корреспонденту НГС уточнили, что речь идет о бывшем научном консультанте института Сергее Поскочине.

Кроме того, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении еще трех местных жительниц — бывшей сотрудницы учреждения, а также учредителя и управляющей ООО «Бизнес-Аналитика».