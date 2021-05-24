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Одного из фигурантов по делу НИИТО объявили в международный розыск

Сергей Поскочин был научным консультантом института

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Уголовное дело в отношении Сергея Поскочина пока приостановлено

Уголовное дело в отношении Сергея Поскочина пока приостановлено

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Бывшего научного консультанта НИИТО объявили в международный розыск

Прокуратура Новосибирской области объявила в международный розыск фигуранта дела о хищении бюджетных средств при закупках в «ННИИТО им. Я. Л. Цивьяна».

— В отношении еще одного соучастника преступления уголовное дело приостановлено (за международным розыском), — сообщили в прокуратуре.

В ведомстве корреспонденту НГС уточнили, что речь идет о бывшем научном консультанте института Сергее Поскочине.

Кроме того, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении еще трех местных жительниц — бывшей сотрудницы учреждения, а также учредителя и управляющей ООО «Бизнес-Аналитика».

— По версии следователей УФСБ России по Новосибирской области, с 1 января 2009 года по 28 ноября 2017 года работник федерального государственного бюджетного учреждения «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна», учредитель и управляющая обществом с ограниченной ответственностью «Бизнес-Аналитика» похитили свыше 1,3 миллиарда рублей при организации и осуществлении поставок медицинских товаров для нужд учреждения, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Уточняется, что обвиняемые заключили фиктивные сделки на сумму почти 950 миллионов рублей. Сейчас их имущество на сумму свыше одного миллиарда арестовано. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

В зависимости от роли и степени участия каждая из них обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ «Растрата организованной группой, в особо крупном размере», а также в «легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере» («а», «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ)

В январе было арестовано имущество экс-руководителя ННИИТО Михаила Садового. В июле прошлого года директором новосибирского НИИТО был назначен Андрей Корыткин, который ранее исполнял обязанности руководителя. Здесь вы можете прочитать большое интервью с ним.

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ННИИТОмеждународный розыскуголовное дело
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