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Экс-руководителю НИИТО утвердили обвинение — суд наложил арест на его имущество стоимостью более миллиарда

Михаила Садового обвиняют в хищении бюджетных средств при поставках медтоваров для учреждения

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Сумма ущерба, причиненного Михаилом Садовым, по версии следствия превысила 1,3 миллиарда рублей

Сумма ущерба, причиненного Михаилом Садовым, по версии следствия превысила 1,3 миллиарда рублей

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Суд наложил арест на имущество экс-руководителя НИИТО

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего руководителя «ННИИТО им. Я. Л. Цивьяна» Михаила Садового.

Его обвиняют по статьям «Растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и «Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере» (п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

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По версии следователей УФСБ России по Новосибирской области, в период с 1 января 2009 года по 28 ноября 2017 года Михаил Садовой совместно с подчиненными работниками, учредителем и управляющей обществом с ограниченной ответственностью «Бизнес-Аналитика» похитил более 1,3 миллиарда рублей при поставках медицинских товаров для нужд учреждения.

— Обвиняемый, чтобы придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, заключил фиктивные сделки на сумму более 940 миллионов рублей, — отметили в прокуратуре НСО.

В настоящее время суд наложил арест на имущество обвиняемого стоимостью свыше 1 миллиарда рублей для «обеспечения возмещения причиненного Минздраву ущерба». Прокуратура также заключила с ним досудебное соглашение о сотрудничестве.

— Уголовное дело в ближайшее время будет направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд г. Новосибирска. В отношении одного соучастника преступления уголовное дело приостановлено (за международным розыском), в отношении остальных в настоящее время проводится предварительное расследование, — добавили в региональной прокуратуре.

Добавим, это второе уголовное дело в отношении Михаила Садового. 27 февраля суд поместил Садового под домашний арест. Вместе с бывшим руководителем ФГБУ фигурантами проходят его партнер и научный консультант института Сергей Поскочин, а также трое руководителей коммерческих организаций. Потерпевшим признано Министерство здравоохранения России.

Приговор по первому делу ему зачитали в июне 2019 года. Мы вели онлайн-трансляцию из зала суда, где экс-руководителя учреждения осудили на три года колонии общего режима.

В июле прошлого года директором новосибирского НИИТО был назначен Андрей Корыткин, который ранее исполнял обязанности руководителя. Здесь вы можете прочитать большое интервью с ним.

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Михаил СадовойНИИТОпрокуратурасуд
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