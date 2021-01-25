Экс-руководителю НИИТО утвердили обвинение — суд наложил арест на его имущество стоимостью более миллиарда

Суд наложил арест на имущество экс-руководителя НИИТО
Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего руководителя «ННИИТО
Его обвиняют по статьям «Растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере» (
По версии следователей УФСБ России по Новосибирской области, в период с
— Обвиняемый, чтобы придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, заключил фиктивные сделки на сумму более 940 миллионов рублей, — отметили в прокуратуре НСО.
В настоящее время суд наложил арест на имущество обвиняемого стоимостью свыше 1 миллиарда рублей для «обеспечения возмещения причиненного Минздраву ущерба». Прокуратура также заключила с ним досудебное соглашение о сотрудничестве.
— Уголовное дело в ближайшее время будет направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд
Добавим, это второе уголовное дело в отношении Михаила Садового.
Приговор по первому делу ему зачитали в июне 2019 года. Мы вели онлайн-трансляцию из зала суда, где экс-руководителя учреждения осудили на три года колонии общего режима.
В июле прошлого года директором новосибирского НИИТО был назначен Андрей Корыткин, который ранее исполнял обязанности руководителя. Здесь вы можете прочитать большое интервью с ним.