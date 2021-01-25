Экс-руководителю НИИТО утвердили обвинение — суд наложил арест на его имущество стоимостью более миллиарда

По версии следователей УФСБ России по Новосибирской области, в период с 1 января 2009 года по 28 ноября 2017 года Михаил Садовой совместно с подчиненными работниками, учредителем и управляющей обществом с ограниченной ответственностью «Бизнес-Аналитика» похитил более 1,3 миллиарда рублей при поставках медицинских товаров для нужд учреждения.



— Обвиняемый, чтобы придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, заключил фиктивные сделки на сумму более 940 миллионов рублей, — отметили в прокуратуре НСО.



В настоящее время суд наложил арест на имущество обвиняемого стоимостью свыше 1 миллиарда рублей для «обеспечения возмещения причиненного Минздраву ущерба». Прокуратура также заключила с ним досудебное соглашение о сотрудничестве.

