В новосибирской клинике НИИТО ввели процедуру банкротства

В новосибирской АНО «Клиника травматологии, ортопедии и нейрохирургии НИИТО» ввели процедуру банкротства. Об этом сообщает сайт арбитражного суда.
Сейчас в компании начали процедуру наблюдения, она продлится 5 месяцев, до мая 2022 года. Основанием для признания стало заявление ООО «Медицинский интегратор».
— Включить в реестр требований кредиторов Автономной некоммерческой организации «Клиника травматологии, ортопедии и нейрохирургии НИИТО» требование общества с ограниченной ответственностью «Медицинский интегратор» в размере
Временным управляющим должника сделали Татьяну Болотову.
В пресс-службе АНО НИИТО сообщили, что комментарии будут только на следующей неделе.
По данным «Контур.Фокуса», «Медицинский интегратор» занимается оптовой торговлей фармацевтической продукцией и медицинскими изделиями. По данным сайта госзакупок, учреждение поставляет оборудование в разные больницы Новосибирска и Сибири. Фирма уже подавала иск клинике НИИТО в феврале 2020 года, но тогда вопрос решился мировым соглашением. На тот момент долг по договору поставки составил 23,5 млн рублей.
Ранее НГС также отправлял письменный запрос в ООО «Медицинский интегратор», но ответ не поступил.
Заявление о признании клиники НИИТО банкротом поступило в суд в октябре. Тогда же появилась информация, что клиника хочет подать на самобанкротство. Дело было связано с поставкой медицинского оборудования.
Клиника НИИТО зарегистрирована в Новосибирске в 2000 году, ее учредителем является ФГБУ «ННИИТО им.