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В новосибирской клинике НИИТО ввели процедуру банкротства

Сумма задолженности клиники — более 20 миллионов рублей

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В клинике ввели процедуру наблюдения

В клинике ввели процедуру наблюдения

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В новосибирской АНО «Клиника травматологии, ортопедии и нейрохирургии НИИТО» ввели процедуру банкротства. Об этом сообщает сайт арбитражного суда.

Сейчас в компании начали процедуру наблюдения, она продлится 5 месяцев, до мая 2022 года. Основанием для признания стало заявление ООО «Медицинский интегратор».

— Включить в реестр требований кредиторов Автономной некоммерческой организации «Клиника травматологии, ортопедии и нейрохирургии НИИТО» требование общества с ограниченной ответственностью «Медицинский интегратор» в размере 20 302 671 рубль 07 копеек основного долга с отнесением в третью очередь удовлетворения, — указано в определении арбитражного суда.

Временным управляющим должника сделали Татьяну Болотову.

В пресс-службе АНО НИИТО сообщили, что комментарии будут только на следующей неделе.

По данным «Контур.Фокуса», «Медицинский интегратор» занимается оптовой торговлей фармацевтической продукцией и медицинскими изделиями. По данным сайта госзакупок, учреждение поставляет оборудование в разные больницы Новосибирска и Сибири. Фирма уже подавала иск клинике НИИТО в феврале 2020 года, но тогда вопрос решился мировым соглашением. На тот момент долг по договору поставки составил 23,5 млн рублей.

Ранее НГС также отправлял письменный запрос в ООО «Медицинский интегратор», но ответ не поступил.

Заявление о признании клиники НИИТО банкротом поступило в суд в октябре. Тогда же появилась информация, что клиника хочет подать на самобанкротство. Дело было связано с поставкой медицинского оборудования.

Клиника НИИТО зарегистрирована в Новосибирске в 2000 году, ее учредителем является ФГБУ «ННИИТО им. Я. Л. Цивьяна» Минздрава России. Директор — Андрей Башаров. По данным сайта клиники, она является многопрофильным медицинским центром, ежегодно лечение там проходят более 320 000 пациентов.

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банкротствомедицинасуд
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