В новосибирской клинике НИИТО ввели процедуру банкротства

В новосибирской АНО «Клиника травматологии, ортопедии и нейрохирургии НИИТО» ввели процедуру банкротства. Об этом сообщает сайт арбитражного суда.



Сейчас в компании начали процедуру наблюдения, она продлится 5 месяцев, до мая 2022 года. Основанием для признания стало заявление ООО «Медицинский интегратор».