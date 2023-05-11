У экс-миллиардера из списка Forbes из Новосибирска государство забирает акции энергетической компании

Акции новосибирского АО «Региональные электрические сети» передают ПАО «Федеральная сетевая компания — Россети» указом Владимира Путина от 10 мая. Документ опубликован на сайте правовой информации.
Согласно тексту указа, «Россети» получают 92,5 миллиона акций «РЭС», 107 тысяч акций АО «Энергетик» (рабочий поселок в Краснообске), 7 тысяч привилегированных и 2,2 миллиона обычных акций АО «Электромагистраль». На передачу активов Путин дал правительству РФ 9 месяцев. Указ президента вступил в силу с момента опубликования.
АО «РЭС» занимает доминирующее положение на рынке оказания услуг по передаче электрической энергии в Новосибирской области.
Издание «Интерфакс» отмечает, что указ Путина связан с процессом над экс-министром Михаилом Абызовым. Его арестовали в 2019 году по обвинению в мошенничестве и организации преступного сообщества. Сотрудники ФСБ задержали экс-министра в Москве за хищение 4 миллиардов рублей.
Абызова подозревают в хищении 4 миллиардов рублей у «СИБЭКО» и «Региональных электрических сетей» и выводе их за границу. Сделать это, по версии следствия, ему помогли пять человек, с которыми он организовал преступное сообщество: Александр Пелипасов, Николай Степанов, Галина Фрайденберг, Максим Русаков и Сергей Ильичёв.