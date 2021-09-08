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Суд взыскал с Михаила Абызова и «Альфа-банка» 126,5 миллиона долларов

На долю экс-министра Открытого правительства приходится 22 миллиона

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В апреле суд <a href="https://ngs.ru/text/health/2021/04/28/69889157/" class="_" target="_blank">отложил заседание по делу Абызова</a> из-за его состояния. У экс-министра обнаружили коронавирус

В апреле суд отложил заседание по делу Абызова из-за его состояния. У экс-министра обнаружили коронавирус

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Гагаринский суд Москвы взыскал в пользу государства с экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова и «Альфа-банка» 126,5 миллиона долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Иск подавала Генпрокуратура. По мнению суда, ущерб на такую сумму нанес Абызов вместе с банком при отмывании дохода, полученного коррупционным путем.

С кредитной организации взыскали 104,5 миллиона долларов, 22 миллиона приходится на долю экс-министра Открытого правительства. Абызов остался должен Российской Федерации еще 1,5 миллиарда долларов. Иск стал продолжением прошлогоднего судебного разбирательства.

Бывший министр находится под следствием с марта 2019 года. В августе в отношении бывшего министра возбудили второе уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Ранее мы сообщали, что судебные приставы хотят взыскать с Михаила Абызова 35 миллиардов рублей. Часть денег экс-министр обязан выплатить государству, а часть — на содержание детей. В октябре прошлого года суд уже взыскал с Абызова и подконтрольных ему иностранных компаний 32,5 миллиарда рублей. Сумма тогда стала рекордной в системе российского судопроизводства. Генпрокуратура сочла, что Абызов заработал их незаконно: используя служебное положение, он нарушал антикоррупционное законодательство.

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Михаил Абызовоткрытое правительствосуд
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