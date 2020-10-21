Суд взыскал с Абызова 32,5 миллиарда рублей

С экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова и подконтрольных ему иностранных компаний взыскали 32,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Гагаринского суда Москвы. Эта сумма стала рекордной в системе российского судопроизводства. Прежний размер нажитого преступным путем и конфискованного в бюджет имущества был меньше 10 миллиардов рублей.



Взысканные с Абызова деньги пойдут в доход государства. Генпрокуратура сочла, что Абызов заработал их незаконно: используя служебное положение, он нарушал антикоррупционное законодательство.