Суд взыскал с Абызова 32,5 миллиарда рублей

С экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова и подконтрольных ему иностранных компаний взыскали 32,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Гагаринского суда Москвы. Эта сумма стала рекордной в системе российского судопроизводства. Прежний размер нажитого преступным путем и конфискованного в бюджет имущества был меньше 10 миллиардов рублей.
Взысканные с Абызова деньги пойдут в доход государства. Генпрокуратура сочла, что Абызов заработал их незаконно: используя служебное положение, он нарушал антикоррупционное законодательство.
Кроме того, на 22 ноября назначено заседание Арбитражного суда по делу о банкротстве «Группы Е4», которую до перехода на госслужбу возглавлял Абызов. Заявления на экс-чиновника написало несколько кредиторов. Общая сумма иска превышает 34 миллиарда рублей.
Абызова задержали в марте 2019 года. Его обвиняют в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК), особо крупном мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК) и легализации преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК). Экс-чиновник себя виновным не признает, сейчас он находится в СИЗО.
По данным следствия, Абызов с соучастниками (среди которых — бывшие топ-менеджеры АО «Сибирская энергетическая компания» (СИБЭКО) Руслан Власов, Яна Балан и Оксана Роженкова, а также директор ООО «Ру-Ком» Олег Серебренников) с апреля 2011-го по ноябрь 2014 года похитил у СИБЭКО и «Региональных электрических сетей» 4 миллиарда рублей и вывел средства за рубеж.
В августе 2019 года против бывшего министра возбудили второе уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности. Абызову приписывают незаконный заработок в 32 миллиарда рублей.
Третье дело связано с отмыванием доходов, полученных преступным путем, мошенничеством и организацией преступной группы. Незаконно полученный доход составил в этом случае 27 миллиардов рублей.
В 2008 году Михаил Абызов был признан самым богатым новосибирцем по версии журнала «Финанс».