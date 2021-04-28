Суд отложил заседание по делу Абызова из-за его состояния

Вчера, 27 апреля, в Мосгорсуде должно было состояться заседание по делу экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, но его отложили по требованию адвокатов.
У Михаила Абызова диагностировали коронавирус, он участвовал в заседании по видеосвязи и был в тяжелом состоянии, пишет The Bell со ссылкой на адвоката Абызова Юлия Тай.
— Первые несколько минут он не узнавал меня — не знаю, связано ли это с некачественной связью или с тем, что у него была высокая температура, — сказал Тай.
Адвокат предоставил видеозапись, на которой видно, что экс-министр лежит на столе во время заседания.
Суд должен был начать рассмотрение апелляции Абызова на решение об обращении в доход государства принадлежавших ему
Абызов попал в больницу с пневмонией
Юлий Тай сообщил, что Абызов «давно находился на карантине», поэтому у защиты не было с ним связи.
— Нас удивило и поразило его состояние. Оно оценивается нами как тяжелое, — сказал Тай.
Михаила Абызова арестовали в 2019 году по обвинению в мошенничестве и организации преступного сообщества. Сотрудники ФСБ задержали экс-министра в Москве за хищение
Михаила Абызова подозревают в хищении
Ранее оппозиционер Алексей Навальный обвинил Михаила Абызова в покупке виллы в Италии на деньги новосибирцев. Он опубликовал пост на своем сайте, где рассказал, что виллу содержат на деньги, которые новосибирцы платят за отопление СИБЭКО.