Суд отложил заседание по делу Абызова из-за его состояния

Вчера, 27 апреля, в Мосгорсуде должно было состояться заседание по делу экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, но его отложили по требованию адвокатов.

У Михаила Абызова диагностировали коронавирус, он участвовал в заседании по видеосвязи и был в тяжелом состоянии, пишет The Bell со ссылкой на адвоката Абызова Юлия Тай.

— Первые несколько минут он не узнавал меня — не знаю, связано ли это с некачественной связью или с тем, что у него была высокая температура, — сказал Тай.

Адвокат предоставил видеозапись, на которой видно, что экс-министр лежит на столе во время заседания.