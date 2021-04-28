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Суд отложил заседание по делу Абызова из-за его состояния

У экс-министра обнаружили коронавирус

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На заседании Абызов присутствовал по видеосвязи, на кадрах видно, что он лежит на столе&nbsp;

На заседании Абызов присутствовал по видеосвязи, на кадрах видно, что он лежит на столе 

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Вчера, 27 апреля, в Мосгорсуде должно было состояться заседание по делу экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, но его отложили по требованию адвокатов.

У Михаила Абызова диагностировали коронавирус, он участвовал в заседании по видеосвязи и был в тяжелом состоянии, пишет The Bell со ссылкой на адвоката Абызова Юлия Тай.

— Первые несколько минут он не узнавал меня — не знаю, связано ли это с некачественной связью или с тем, что у него была высокая температура, — сказал Тай.

Адвокат предоставил видеозапись, на которой видно, что экс-министр лежит на столе во время заседания.

Суд должен был начать рассмотрение апелляции Абызова на решение об обращении в доход государства принадлежавших ему 32 млрд рублей по иску Генпрокуратуры. По требованию экс-министра и его адвокатов заседание отложено до 13 мая.

Абызов попал в больницу с пневмонией 23 апреля, тогда отмечалось, что коронавирус у него «пока не подтвержден». Однако вчера на заседании прокурор представил документ (есть в распоряжении The Bell), в котором ФСИН уведомляет, что у Абызова диагностирован COVID-19 в легкой форме. При этом Абызов рассказал адвокатам, что ему еще 20 апреля поставили диагноз.

Юлий Тай сообщил, что Абызов «давно находился на карантине», поэтому у защиты не было с ним связи.

— Нас удивило и поразило его состояние. Оно оценивается нами как тяжелое, — сказал Тай.

Михаила Абызова арестовали в 2019 году по обвинению в мошенничестве и организации преступного сообщества. Сотрудники ФСБ задержали экс-министра в Москве за хищение 4 миллиардов рублей.

Михаила Абызова подозревают в хищении 4 миллиардов рублей у СИБЭКО и «Региональных электрических сетей» и выводе их за границу. Сделать это, по версии следствия, ему помогли пять человек, с которыми он организовал преступное сообщество: Александр Пелипасов, Николай Степанов, Галина Фрайденберг, Максим Русаков и Сергей Ильичёв.

Ранее оппозиционер Алексей Навальный обвинил Михаила Абызова в покупке виллы в Италии на деньги новосибирцев. Он опубликовал пост на своем сайте, где рассказал, что виллу содержат на деньги, которые новосибирцы платят за отопление СИБЭКО.

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