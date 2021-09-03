Приставы хотят взыскать с Михаила Абызова 35 млрд рублей

Судебные приставы намерены взыскать с экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова 35 млрд рублей. Такие данные появились в базе федеральной службы судебных приставов России.
На сайте приставов указано два производства в отношении Абызова: один на основании решения Гагаринского районного суда о взыскании с него более 32 млрд рублей, исполнительный сбор по которому составляет 2,2 млрд рублей. Второй касается задолженности по алиментам с сентября 2016 года — почти 143 млн рублей. Кроме этого, в базе есть и еще одно производство, на основании которого на имущество экс-министра был наложен арест.
Гагаринский суд 20 октября прошлого года удовлетворил иск генеральной прокуратуры РФ к Абызову о взыскании миллиардов рублей, которые, по версии надзора, он заработал незаконно.
Эта сумма стала рекордной для России по аналогичным искам.
Как заявляли в Генпрокуратуре, при поступлении на госслужбу Абызов скрыл информацию о том, что у него есть минимум 5 офшорных компаний на Кипре. На протяжении 5 лет работы госслужащим он их не декларировал.
Более того, утверждали в Генпрокуратуре, в период службы Абызов тайно от работодателя продолжал заниматься предпринимательством.
Абызова задержали в марте 2019 года по обвинению в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК), особо крупном мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК) и легализации преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК). Экс-чиновник себя виновным не признает, сейчас он находится в СИЗО.
По данным следствия, Абызов с соучастниками (среди которых — бывшие топ-менеджеры АО «Сибирская энергетическая компания» (СИБЭКО) Руслан Власов, Яна Балан и Оксана Роженкова, а также директор ООО «Ру-Ком» Олег Серебренников) с апреля 2011 года по ноябрь 2014-го похитил у СИБЭКО и «Региональных электрических сетей» 4 миллиарда рублей и вывел их за рубеж.