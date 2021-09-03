3 сентября пятница
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 4/10
usd 72.85
eur 86.30
Тема дняСибирячка превратила дачу в мечту
Все новости
Все новости

Приставы хотят взыскать с Михаила Абызова 35 млрд рублей

Часть денег хотят экс-министр обязан выплатить государству, а часть на содержание детей

341
7Обсудить

Поделиться

Экс-министр (справа) находится в СИЗО больше двух лет

Экс-министр (справа) находится в СИЗО больше двух лет

Поделиться

Судебные приставы намерены взыскать с экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова 35 млрд рублей. Такие данные появились в базе федеральной службы судебных приставов России.

На сайте приставов указано два производства в отношении Абызова: один на основании решения Гагаринского районного суда о взыскании с него более 32 млрд рублей, исполнительный сбор по которому составляет 2,2 млрд рублей. Второй касается задолженности по алиментам с сентября 2016 года — почти 143 млн рублей. Кроме этого, в базе есть и еще одно производство, на основании которого на имущество экс-министра был наложен арест.

Поделиться

Гагаринский суд 20 октября прошлого года удовлетворил иск генеральной прокуратуры РФ к Абызову о взыскании миллиардов рублей, которые, по версии надзора, он заработал незаконно.

Эта сумма стала рекордной для России по аналогичным искам.

Как заявляли в Генпрокуратуре, при поступлении на госслужбу Абызов скрыл информацию о том, что у него есть минимум 5 офшорных компаний на Кипре. На протяжении 5 лет работы госслужащим он их не декларировал.

Более того, утверждали в Генпрокуратуре, в период службы Абызов тайно от работодателя продолжал заниматься предпринимательством.

Абызова задержали в марте 2019 года по обвинению в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК), особо крупном мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК) и легализации преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК). Экс-чиновник себя виновным не признает, сейчас он находится в СИЗО.

По данным следствия, Абызов с соучастниками (среди которых — бывшие топ-менеджеры АО «Сибирская энергетическая компания» (СИБЭКО) Руслан Власов, Яна Балан и Оксана Роженкова, а также директор ООО «Ру-Ком» Олег Серебренников) с апреля 2011 года по ноябрь 2014-го похитил у СИБЭКО и «Региональных электрических сетей» 4 миллиарда рублей и вывел их за рубеж.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ФССПдолги«СИБЭКО»
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...