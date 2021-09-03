Приставы хотят взыскать с Михаила Абызова 35 млрд рублей

Судебные приставы намерены взыскать с экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова 35 млрд рублей. Такие данные появились в базе федеральной службы судебных приставов России.

На сайте приставов указано два производства в отношении Абызова: один на основании решения Гагаринского районного суда о взыскании с него более 32 млрд рублей, исполнительный сбор по которому составляет 2,2 млрд рублей. Второй касается задолженности по алиментам с сентября 2016 года — почти 143 млн рублей. Кроме этого, в базе есть и еще одно производство, на основании которого на имущество экс-министра был наложен арест.