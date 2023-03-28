Зарубили еще одно окно в Европу? Как по россиянам ударит ограничение параллельного импорта через Казахстан

После начала спецоперации на Украине из России ушли многие иностранные компании. Уже год в стране действует система параллельного импорта: товары везут не напрямую из Европы, а через другие страны. Недавно Турция перестала пропускать в Россию санкционные товары. А с 1 апреля Казахстан планирует запустить систему, которая не позволит обходить западные санкции. Пропадет ли еще больше товаров с прилавков и как это скажется на ценах, MSK1.RU узнал у экспертов.
Что случилось
Казахстан с 1 апреля планирует ввести систему учета товаров, которые ввозятся и вывозятся из страны. Она будет отслеживать перемещения в режиме реального времени. Это делается, чтобы не позволить России обходить санкции Запада. Об этом пишут Financial Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Казахстане.
«Наше правительство неоднократно и очень четко заявляло, что Казахстан не вводит никаких санкций и ограничений в торговле с Россией. Однако он не позволит обходить западные санкции и не станет площадкой для такого обхода. Мы понимаем все риски, связанные со вторичными санкциями, поэтому внимательно следим за нашей взаимной торговлей со всеми партнерами», — объяснил источник Eurasianet.org, захотевший остаться анонимным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия дорожит отношениями с Казахстаном и продолжит их развивать.
— К сожалению, им приходится с таким натиском сталкиваться. Это, конечно, требует особого внимания — и с нашей стороны, и со стороны самих этих государств. Мы продолжаем с нашими партнерами тесные контакты, чтобы минимизировать риски, — заявил он.
Как ограничения Казахстана скажутся на нас
Экономисты сходятся во мнении, что Казахстан, как и Турция, — одно из главных окон для параллельного импорта. Однако не считают его крупнейшим портом.
— У нас очень диверсифицированный импорт. У нас огромное количество стран, с которыми мы торгуем, и каждая из них — это очень небольшой кусочек. Россия торгует больше чем с 20 странами мира. Даже с Европой импорт упал раза в полтора-два, может, чуть больше, но не до нуля, — уточнил финансовый аналитик и доцент РАНХиГС Николай Кульбака.
Эксперт отметил, что из Казахстана в Россию шла самая разная продукция, но в небольшом количестве. К подсанкционным товарам, на которых так заостряется внимание, относятся те, которые прежде всего связаны с высокими технологиями и оборонным комплексом. Те же айфоны считаются запрещенкой, но, по мнению Кульбаки, их продолжат возить через третьи страны:
— Возят разные фирмы разными каналами, поэтому количество товаров может стать меньше, но в целом говорить, что что-то вдруг резко исчезнет из продажи, я бы не стал.
Экономист также добавил, что из-за отслеживания и проверки фур, в которых может быть санкционка, товары могут задерживаться. Доставка займет уже не месяц, а, например, полтора. И, конечно, поднимутся цены. Но проблемы с будущими поставками — лишь один фактор, который влияет на стоимость.
— Есть вероятность, что другие страны последуют за этим, — объяснил Николай Кульбака. — Но давайте сначала посмотрим, что будет с Турцией. Мы должны через несколько месяцев оценить по статистике экспорта и импорта, тогда будет понятно, на сколько снизятся объемы.
Экономист Александр Разуваев считает, что цены на товары из Казахстана могут в итоге повыситься еще на 5–10%, но будут всё равно доступными. По его прогнозам, ассортимент товаров не сократится, несмотря на сложности.
— Казахи никогда не откажутся от маржи. Лишний бакшиш (так называют разные формы взяток. — Прим. ред.) превыше всего. Это просто информационное давление со стороны Запада. И представители Казахстана могут сказать что угодно, чтобы от них отстали, а поступят, как сочтут нужным, и заработают, — полагает он.
Напомним, утром 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. С тех пор прошел ровно год, и за это время произошли серьезные изменения, которые ударили по российской экономике.