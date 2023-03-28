Зарубили еще одно окно в Европу? Как по россиянам ударит ограничение параллельного импорта через Казахстан

Что случилось

Казахстан с 1 апреля планирует ввести систему учета товаров, которые ввозятся и вывозятся из страны. Она будет отслеживать перемещения в режиме реального времени. Это делается, чтобы не позволить России обходить санкции Запада. Об этом пишут Financial Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Казахстане.

«Наше правительство неоднократно и очень четко заявляло, что Казахстан не вводит никаких санкций и ограничений в торговле с Россией. Однако он не позволит обходить западные санкции и не станет площадкой для такого обхода. Мы понимаем все риски, связанные со вторичными санкциями, поэтому внимательно следим за нашей взаимной торговлей со всеми партнерами», — объяснил источник Eurasianet.org, захотевший остаться анонимным.

