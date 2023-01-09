Взлеты и падения — от 50 до 120 и обратно. Что будет с долларом в 2023 году

Минувший год отличился небывалыми валютными качелями — доллар то резко дорожал, то срывался в штопор. Финансовые рынки штормило вплоть до остановки бирж, а власти били рекорды по количеству ограничений на покупку, снятие и перевод валюты. Под Новый год курс рубля, последние месяцы пребывавший в спячке, вновь оживился и начал слабеть. Наши коллеги из 74.RU разбирались вместе с экспертами, насколько резкими будут колебания, чего ждать от национальной валюты и каким будет курс доллара в 2023 году.
Почему ослаб рубль
Спецоперация на Украине и ее последствия привели к драматичным колебаниям валютных курсов, обвалу фондового рынка, санкциям со стороны Европы и США, блокировке золотовалютных резервов России, росту цен на все товары и нефтяным «потолкам».
За неделю до наступления нового, 2023 года произошла очередная, если называть вещи своими именами, девальвация рубля — 16% за неделю.
— Рубль ослабляется весьма активно и вполне вероятно, что он успеет достигнуть до конца года тех целевых уровней, движения к которым многие ждали уже с лета. То есть отметки 70 и, вероятно, сможет протестировать 71. Однако волатильность останется высокой, поэтому не стоит удивляться и возможному откату ниже этих уровней. Особенно в последние дни декабря, такое бывало и в прежние годы, — отметил начальник управления аналитических исследований ИК «ИВА Партнерс» Дмитрий Александров. — Среднесрочно девальвационные факторы сейчас доминируют, поэтому в целом движение хорошо согласуется с трендом.
Рубль в целом оказался под давлением после того, как был введен потолок цен на нефть и эмбарго на морские поставки российской нефти в ЕС, указали эксперты.
— Но текущее падение скорее связано с резким укреплением доллара после того, как ФРС (Федеральная резервная система — аналог нашего Центробанка) подняла ключевую ставку на 50 базисных пунктов, а чиновники американского регулятора продолжили «ястребиную» риторику. Также глава ФРС Джером Пауэлл завил, что ожидает роста ключевой ставки минимум на 50 б. п. в 2023 году, что оказало поддержку доллару, — объяснил аналитик финансовой группы «Финам» Андрей Маслов.
Таким образом, курс ниже 70 рублей за доллар оказывает дополнительное давление на бюджет РФ, добавил эксперт.
— Бюджет не срастается без девальвации. Как отчитался Минфин, с 15 ноября по 14 декабря средняя цена нефти Urals была $ 57,5 (!!!) — ниже потолка. Учитывая, что сам потолок установлен лишь с 5 декабря. А если присовокупить сюда логистические издержки в 12–15 $ на баррель, то нефтяным компаниям совсем кисло, — отметил экономист Виталий Калугин. — Прибыли не будет. Бюджет рвет уже четыре месяца, а декабрь рискует быть совсем провальным — на него приходится большая часть выплат бюджетополучателям.
В то же время ЦБ РФ продолжает настаивать на том, что он не вмешивается в курс рубля и не собирается этого делать.
Каким будет курс доллара
В 2022 году мир изменился: горизонт планирования сократился до минимальных значений, «вилка» ожиданий, напротив, стала шире.
— С учетом этого в 2023 году доллар США будет двигаться в диапазоне 55–95 рублей, евро проследует в коридоре 60–120 рублей. Вполне вероятно, что дешевле 70 рублей за доллар к концу следующего года мы не увидим, — спрогнозировал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Аналитики «Финама» также акцентируют внимание на цифре 70, но используют ее как границу, от которой будут плясать взлеты или падения.
— Мы ожидаем, что к концу 2022 года рубль будет находиться в коридоре 65–70 рублей за доллар, но вряд ли надолго сможет закрепиться выше 70. В то же время ко второму кварталу 2023 года можно ожидать, что рубль вполне может ослабнуть и ниже 70 за доллар, — указал Андрей Маслов.
По его словам, к этому периоду уже более-менее будут понятны эффекты от ценового потолка и эмбарго на российскую нефть.
— В 2023 году прогнозируем курс доллара в коридоре от 65 до 85 рублей. Многое зависит от того, как будет продаваться наша нефть, какие варианты продажи и ценовые условия будут найдены, — отметил управляющий банком «Открытие» в Челябинской области Константин Болдырев.
Экономист Евгений Коган не ждет возврата курса доллара к значениям ниже 60.
— Да, поддержку рублю могут оказать налоговые выплаты, но эффект будет краткосрочным. Согласно прогнозу Минфина, средний курс в 2023 году составит 68,3 рубля и 70,9 рублей — в 2024-м. Честно говоря, опасаюсь, что всё будет немного пожестче, — отметил Евгений Коган.
Перспективы рубля во многом зависят от геополитических факторов. Эксперты напомнили, что отсутствие санкций в отношении биржевой инфраструктуры — необходимое существование открытых торгов.
— Если реализуются геополитические риски и биржевые торги станут невозможными, то и прогнозировать курс национальной валюты станет невозможно. Базовым же является сценарий боковой динамики курса или незначительного ослабления рубля, при котором курс USD/RUB не вырастет выше 75. Государственная политика оказывает существенное влияние на рубль. Решения, которые формируют динамику курса, будут приниматься ситуативно. Курс не является полностью свободным, поскольку движение капитала ограничено. Государство не заинтересовано ни в укреплении, ни в резком ослаблении рубля сейчас, поэтому боковой тренд — это базовый сценарий, — объяснил заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.
В долгосрочном плане давление на рубль может усилиться, указали эксперты. Это связано с сокращением объема внешнеторговых операций и значительным ростом денежной массы. По прогнозу Банка России, экспорт в 2023 году упадет на 7,5–11,5%, импорт также может снизиться. Риски резкого ослабления рубля при необходимости купируются регуляторными ограничениями.
Покупать или нет?
Спрос на валюту в качестве защитного актива остается низким из-за геополитических рисков владения.
— Держать сбережения наиболее рационально в той валюте, в которой позже их предполагается тратить. Так удастся сэкономить на курсовых колебаниях и различного рода издержках и комиссионных, — посоветовал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. — Принимая решение о вложениях в иностранные валюты, стоит учитывать риск быстрой смены конъюнктуры.
Что делать обычному инвестору в условиях девальвации отечественной валюты? По мнению экономиста Евгения Когана, помимо традиционных защитных инструментов сохранить капитал могут помочь и ценные бумаги экспортеров.
— Ну и давайте откровенно. О том, что курс рубля к концу года имеет шанс ослабеть, мы говорили 100 раз. Ну вот… Оно и случилось. В принципе — ничего драматического. Уж Минфин-то точно лапы потирает. Доходы бюджета явно в плюсе, — добавил Евгений Коган. — Но, думаю, в обменник бежать не стоит. Каких-то диких прыжков рубля не жду.
Несмотря на бесконечные ограничения, обычные граждане всё еще могут приобрести валюту в России. Хотя обсуждение этой проблемы в XXI веке само по себе настораживает.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
— Что посоветовать? На сегодняшний день если вам нужны доллары и евро для зарубежной поездки, можно прийти в банк и купить наличную валюту, — сказал управляющий банком «Открытие» в Челябинской области Константин Болдырев.
Как инструмент сбережения — наверное, нет, этот способ не подойдет, резюмировал эксперт.