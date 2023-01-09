Взлеты и падения — от 50 до 120 и обратно. Что будет с долларом в 2023 году

Почему ослаб рубль

Спецоперация на Украине и ее последствия привели к драматичным колебаниям валютных курсов, обвалу фондового рынка, санкциям со стороны Европы и США, блокировке золотовалютных резервов России, росту цен на все товары и нефтяным «потолкам».



За неделю до наступления нового, 2023 года произошла очередная, если называть вещи своими именами, девальвация рубля — 16% за неделю.



— Рубль ослабляется весьма активно и вполне вероятно, что он успеет достигнуть до конца года тех целевых уровней, движения к которым многие ждали уже с лета. То есть отметки 70 и, вероятно, сможет протестировать 71. Однако волатильность останется высокой, поэтому не стоит удивляться и возможному откату ниже этих уровней. Особенно в последние дни декабря, такое бывало и в прежние годы, — отметил начальник управления аналитических исследований ИК «ИВА Партнерс» Дмитрий Александров. — Среднесрочно девальвационные факторы сейчас доминируют, поэтому в целом движение хорошо согласуется с трендом.

