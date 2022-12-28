В России начали принимать заявления на новое пособие. Кто его получит

1
Какие пособия объединили в универсальное?
Федеральные власти ввели целый ряд пособий для семей с детьми за последние пять лет. Всё началось в 2018 году с пособий на первого и второго ребенка до полутора лет, позже эту выплату продлили и стали платить на детей до трех лет. Активизировались меры поддержки во время пандемии: появились пособия беременным в трудной ситуации, выплаты одиноким родителям и пособия на детей от трех до семи лет. В первый год пандемии были и единоразовые выплаты — например, к Новому году семьи получили по пять тысяч рублей на каждого дошкольника. Правда, эта практика в итоге не прижилась. Зато в 2022 году появилось пособие на детей от восьми до шестнадцати лет. А с 1 января 2023 года все эти новые выплаты объединятся в одну.
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2
Какие семьи имеют право на пособие?
Пособие будет предоставляться семьям со среднедушевым доходом ниже регионального прожиточного минимума. Но будет и применяться комплексная оценка нуждаемости. Это значит, что оценивать будут не только доход семьи, но и имущество: квартиры, машины, дачи, гаражи, земельные участки и даже банковские вклады. Комплексная оценка нуждаемости включает еще и правило нулевого дохода: это значит, что в пособии откажут, если взрослые не работают. Все взрослые члены семьи должны иметь хоть какой-то официальный доход, чтобы получить право на пособие. Это могут быть зарплата, выплаты по договору ГПХ, авторские гонорары, доход от предпринимательской деятельности, стипендия или пенсия. Исключение могут сделать по уважительной причине, но список таких причин строго ограничен.
По такому принципу назначались пособия беременным и на детей от трех до семи и от восьми до шестнадцати лет. Поэтому по большому счету изменения коснутся только пособия на детей до трех лет — сейчас его назначают, если доход семьи меньше двух прожиточных минимумов, а комплексную оценку нуждаемости не применяют. При этом по действующим правилам пособия до трех лет платят не на всех детей. Выплату из федерального бюджета родители получают только на первого ребенка, на второго — из средств маткапитала, на третьего — из регионального бюджета, если в этом регионе она предусмотрена. С 2023 года получать пособие можно будет на каждого ребенка до трех лет, вне зависимости от того, родился он в семье первым или пятым.
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3
Сколько денег будет приходить на счет?
Размер пособия на детей будет различаться в зависимости от финансового положения и составит 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума в регионе. Половина прожиточного минимума назначается базово. Если этого недостаточно, чтобы доходы поднялись выше прожиточного минимума, добавляют еще четверть, если и этого мало — платят в максимальном размере.
Размеры детского прожиточного минимума в каждом регионе собственные: в среднем по стране в 2022 году он составляет
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4
Из каких средств выделяются эти деньги?
Спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил о том, что на универсальное единое пособие из федерального и регионального бюджетов выделят 1,7 триллиона рублей.
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5
Как и когда можно подать заявление на пособие?
Подать заявление можно лично в МФЦ и клиентской службе Социального фонда, а также онлайн на портале «Госуслуги». Причем на «Госуслугах» оформить его можно уже с сегодняшнего дня — 28 декабря, а в январе все заполненные заявления передадут в Социальный фонд. В бумажном виде подать заявление можно будет после праздников, с 9 января 2023 года. Никаких дополнительных справок собирать для этого не нужно: информацию о доходах и имуществе Соцфонд самостоятельно запросит у других ведомств.
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6
Когда придут деньги?
Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании правительства 19 декабря говорила о том, что первые выплаты семьи получат уже во второй половине января. В дальнейшем деньги будут выплачиваться ежемесячно.
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7
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15 декабря президент России Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, во время которого решил рассказать о планах на следующий год. Президент назвал шесть основных задач, которые будут приоритетными для властей в 2023 году, а также рассказал о новых мерах поддержки для семей и бизнеса. Среди всего прочего Путин поручил кабмину подготовить меры, чтобы переломить резкое снижение рождаемости, а также рассказал про увеличение размера пособия для беременных.
Как переломить резкое снижение рождаемости? Судя по курсу властей — сделать так, чтобы женщины рожали больше. В мае на заседании президиума Госсовета по вопросам социальной поддержки граждан Владимир Путин заявил, что многодетная семья должна утвердиться как норма. А в начале декабря главный внештатный специалист Минздрава РФ по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина заявила, что российским семьям нужно заводить по 3–4 ребенка для преодоления демографических проблем. Более того, в этом году в России еще и вернули звание «Мать-героиня». Но при этом, по негативным прогнозам, уже через 15 лет население России будет убывать на миллион человек в год. Разбирались в том, почему женщины не торопятся рожать.
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