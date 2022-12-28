В России начали принимать заявления на новое пособие. Кто его получит

Пособие будет предоставляться семьям со среднедушевым доходом ниже регионального прожиточного минимума. Но будет и применяться комплексная оценка нуждаемости. Это значит, что оценивать будут не только доход семьи, но и имущество: квартиры, машины, дачи, гаражи, земельные участки и даже банковские вклады. Комплексная оценка нуждаемости включает еще и правило нулевого дохода: это значит, что в пособии откажут, если взрослые не работают. Все взрослые члены семьи должны иметь хоть какой-то официальный доход, чтобы получить право на пособие. Это могут быть зарплата, выплаты по договору ГПХ, авторские гонорары, доход от предпринимательской деятельности, стипендия или пенсия. Исключение могут сделать по уважительной причине, но список таких причин строго ограничен.

По такому принципу назначались пособия беременным и на детей от трех до семи и от восьми до шестнадцати лет. Поэтому по большому счету изменения коснутся только пособия на детей до трех лет — сейчас его назначают, если доход семьи меньше двух прожиточных минимумов, а комплексную оценку нуждаемости не применяют. При этом по действующим правилам пособия до трех лет платят не на всех детей. Выплату из федерального бюджета родители получают только на первого ребенка, на второго — из средств маткапитала, на третьего — из регионального бюджета, если в этом регионе она предусмотрена. С 2023 года получать пособие можно будет на каждого ребенка до трех лет, вне зависимости от того, родился он в семье первым или пятым.