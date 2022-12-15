«Всё в крови у нас». Откровения рабочей оборонного предприятия о серьезной работе и смешной зарплате

«Как с такими деньгами кормить детей, не понимаю»

По зарплате, когда устраивалась, сказали, что будет 67 тысяч. А что получается на самом деле? За ноябрь насчитали 18 тысяч, это за 19 рабочих дней. График пятидневный, с 07:30 до 16:30 с перерывом на обед в 45 минут. Еще меня лишили премии, а это 10–15 тысяч, потому что я не выработала нужное количество дней: в ноябре, например, должно быть 20, а у меня 19. В один день я отпрашивалась на два часа, но мне всё равно это посчитали как невыработанный полный день. Можно же было только эти часы не оплачивать, но лишили заработка полностью. Сейчас у меня в течение трех месяцев не будет ни единой премии, потому что нет выработки в ноябре. Если в феврале не случится каких-нибудь косяков, то в марте, возможно, получу премию.

